Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo tuvieron un estreno sólido en el Madrid Open

Camilo Ugo Carabelli tuvo un debut sin fisuras en Madrid (Fuente: Reuters)

La jornada que marcó el cierre de la primera ronda del Madrid Open arrojó saldo favorable para el tenis argentino: Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo ganaron con autoridad en el debut y se sumaron a Mariano Navone, que había logrado la primera alegría del día.

Ugo Carabelli superó al ex Top 10 francés Gael Monfils por 6-3 y 6-4, mientras que el menor de los Cerúndolo derrotó al alemán Daniel Altmaier por 6-4 y 6-4.

Sobre el final del día, la nota negativa fue la derrota de Marco Trungelliti en un partido caliente ante el español Daniel Mérida. Sebastián Báez había quedado eliminado en uno de los primeros partidos de este miércoles al caer sorpresivamente ante el lituano Vilius Gaubas.

En el estadio Manolo Santana, Ugo Carabelli (57°) dominó de punta a punta y se llevó una victoria merecida ante el carismático y talentoso Monfils (hoy 200° en la clasificación de varones), que vive su temporada de despedida del circuito profesional.

Sin fisuras en su juego y con inteligencia desde lo táctico, el Brujo neutralizó a su rival y aprovechó sus oportunidades de quiebre en los momentos clave de cada set.

El rendimiento de Ugo Carabelli dejó señales alentadoras de cara a su próxima parada en el certamen, que será exigente: lo espera el italiano Flavio Cobolli, número 13 del mundo y reciente finalista en el ATP 500 de Múnich.

Casi en simultáneo llegó el triunfo de Juan Manuel Cerúndolo. El número 67 del ranking mostró carácter y variantes y no dio opciones a Altmaier.

Juan Manuel Cerúndolo dominó de punta a punta y se impuso en dos sets (Crédito: Prensa Argentina Open)

Tras 1 hora y 15 minutos de juego en la Cancha 6, el menor de los hermanos avanzó en el cuadro masculino de la Caja Mágica tal y como hizo el año pasado, cuando ganó dos partidos y se situó en la tercera ronda, donde fue eliminado por el ruso Daniil Medvedev.

Fue el tercer triunfo de Juan Manuel Cerúndolo en un historial de seis enfrentamientos con el alemán, 55° del ranking y a quien había vencido en febrero de este año en el Argentina Open, también sobre polvo de ladrillo.

Campeón en el ATP de Córdoba en 2021 -su único título en el circuito mayor- y finalista en Gstaad en 2025, el porteño tendrá en la segunda ronda una misión difícil ante el ítalo-argentino Luciano Darderi, 22° del mundo.

La primera alegría del día había llegado por obra de Mariano Navone. El número 45 del ranking derrotó por 6-3 y 6-4 al portugués Nuno Borges (49°), que venía de eliminar a Tomás Etcheverry en Barcelona.

El tenista de 9 de Julio atraviesa el mejor momento de su carrera y lo volvió a demostrar con un rendimiento sólido en la Cancha N°6 de la Caja Mágica.

Navone resolvió su estreno sin sobresaltos, apoyado en la consistencia desde el fondo de la cancha y una confianza que crece torneo a torneo. En la segunda ronda, enfrentará nada menos que al alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo.

El argentino tiene razones para ilusionarse con dar su primer golpe ante un jugador ubicado en el podio del ranking. Semanas atrás, conquistó el ATP 250 de Bucarest, el primer título de su carrera en el circuito mayor. Antes, ya había dado señales de su evolución al quedarse con el Challenger 175 de Cap Cana, disputado sobre superficie rápida y uno de los torneos más relevantes de esa categoría.