¿Qué es el rock matemático y cómo Angine de Poitrine revolucionó la música viral?

El dúo canadiense Angine de Poitrine lleva el rock matemático y la microtonalidad a millones de oyentes en redes sociales

En Infobae al Mediodía, Teo López Puccio analizó el impacto viral de Angine de Poitrine, el dúo canadiense que lleva el rock matemático y la microtonalidad a millones de oyentes a través de las redes sociales.

La matemática detrás de la música viral

En su columna, López Puccio presentó el caso de Angine de Poitrine, el dúo de Quebec que conquistó millones de reproducciones con su propuesta de rock progresivo microtonal. “Hoy traemos una vinculación entre matemática y otras cosas más cerca de la cotidianidad: la música”, introdujo el divulgador, y enseguida planteó: “Esta semana se estuvo viralizando mucho, mucho en redes un grupo canadiense de rock matemático. Millones de reproducciones”.

La explicación se centró en cómo la música y la matemática comparten una estructura común: “Si sabés leer música, sabés hacer fracciones... Las negras, las corcheas, las semicorcheas te marcan un tiempo. Hay una concepción muy antigua de que la música son los números en el tiempo”.

El fenómeno Angine de Poitrine fue el punto de partida para explorar la microtonalidad: “Si ustedes escuchan con cuidado las melodías que hacen nuestros amigos de Angine de Poitrine, van a darse cuenta de que los tipos no están usando 12 notas por octava. Están usando más. Están usando 24”.

El análisis incluyó la guitarra especialmente diseñada del grupo: “Tiene más trastes. Donde una guitarra normal tiene solo dos, ellos ponen una más en el medio”, detalló López Puccio.

La música de Angine de Poitrine se caracteriza por el uso de escalas microtonales y ritmos poco convencionales en cada tema (Captura de video)

Microtonalidad, cultura y experimentación sonora

El divulgador explicó que la microtonalidad no es una invención reciente: “Eso se llama música microtonal, en donde a propósito las distancias entre las notas se ajustan y se cambian. En la India, por ejemplo, no usan estas escalas, también usan cuartos de tono... tiene que ver más con la cultura que con una cuestión absoluta.”

López Puccio repasó cómo la construcción de escalas musicales se apoya en principios matemáticos elementales: “Muy temprano, la humanidad se dio cuenta de que las frecuencias que se formaban con un solo objeto estaban relacionadas por la cantidad de veces que vibran por segundo”. Con ejemplos prácticos —como el del piano o el de partir una cuerda en tercios—, ilustró cómo la matemática y la música se entrelazan en la evolución de los instrumentos y las escalas.

“La mayoría de las culturas han armado escalas de notas relacionadas entre sí por lo que un mismo objeto físico podía hacer, los armónicos”, explicó, y remarcó la diferencia entre ciencia y arte en la música: “Las notas que tenemos acá no son exactamente las que surgen de esa perfección matemática. Están ajustadas para servirnos, para que tengan esta simetría… esos límites, ya no estamos hablando de ciencia, estamos hablando de arte”.

El análisis de López Puccio en Infobae destaca la conexión histórica entre las frecuencias musicales, la matemática y la creación de escalas

Ritmo, números y el fenómeno viral

López Puccio destacó cómo la matemática está presente también en la estructura rítmica: “La mayoría de las canciones que conocemos tienen estructuras rítmicas bastante fijas... estos tipos usan estructuras métricas donde las frases musicales están agrupadas en otra cantidad de notas, por ejemplo, de a siete, de a trece, de a once, o van cambiando en una misma canción.”

Sobre el éxito viral del dúo canadiense, subrayó: “El hecho de que se hayan viralizado muestra que algo de esto llama la atención. Te guste o no te guste la música”. Además, señaló que lo matemático atraviesa cada aspecto de la propuesta: “El primer álbum es como más punk rock y el segundo es más rock, donde lo matemático aparece por dos cosas: porque usan estas escalas raras y porque también hacen muchos juegos rítmicos.”

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.