Guido Süller y Hernán Sanabria sellaron su amor con una boda íntima en Buzios: emoción y alegría a flor de piel

En Buzios, Guido Súller decidió casarse con su pareja, Hernán, en una ceremonia privada y con pocos invitados presentes (Instagram)

Guido Süller atraviesa uno de los momentos más felices y trascendentes de su vida amorosa. Después de años marcados por desencantos sentimentales y la búsqueda incansable de un amor verdadero, el excomisario de a bordo de 64 años encontró en Hernán Sanabria, su pareja desde 2024, a la persona que logró sorprenderlo y cambiarle la mirada sobre el futuro. El flechazo fue tan fuerte que, en medio de una escapada a Buzios que inicialmente era solo una pausa en la rutina, la pareja decidió dar un paso más y sellar su historia con una boda íntima y emotiva.

Alejados de los flashes y del ruido mediático, Guido y Hernán eligieron un resort en la paradisíaca Buzios para unir sus vidas para siempre. La ceremonia, vestida de blanco, fue registrada por las historias de ambos y por el influencer Mauro Luche, quien compartió con sus seguidores algunos de los momentos más especiales del casamiento. “Guido Süller se está casando en este momento en Búzios...”, anunció Luche, marcando el inicio de una jornada cargada de emoción y alegría.

El rito fue oficiado por un juez de paz, que inició la ceremonia con las preguntas clásicas: “¿Es de libre y espontánea voluntad que recibís a Hernán como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo por toda tu vida? ¿Aceptas?”. El mediático no dudó: “Acepto”. El juez continuó: “¿Es de libre y espontánea voluntad que recibís a Guido como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo por toda la vida, en la alegría, en la tristeza?”. El muchacho volvió a responder: “Acepto”. Tras la bendición de las alianzas y las palabras de rigor, el juez los declaró oficialmente casados. Los aplausos y gritos de alegría no se hicieron esperar.

Guido y Hernán se casaron a las afueras del resort de Buzios (Captura de video)

En medio del festejo, Guido pidió la palabra para expresar sus sentimientos en español, ante la mirada atenta de su flamante esposo y de todos los presentes. “Padre, quiero decir unas palabras”, comenzó. “Ya había cerrado la persiana del amor, después de muchos golpes, y creía que no iba a aparecer nadie más en mi vida. Ya me había decidido a vivir en soledad, cuando de repente aparecés vos en mi vida. Sabés muy bien que me negué tantas veces y has insistido tanto. Y estaba incrédulo, digo: ‘¿Me dirá la verdad, me querrá en serio, es un chico bueno, es sano, es todo lo que yo pretendía?’. ¿Y sabés qué? Lo sos”.

Süller, visiblemente emocionado, confesó que mostró su costado más vulnerable a Hernán desde el principio. “Yo te mostré mis miserias. Soy rencoroso, soy malhumorado, tengo un montón de defectos. Y yo te pregunté: ‘¿Me querés, me vas a querer igual?’ Y vos me dijiste que sí. Digo: ‘Pero vos estás en Jujuy y yo estoy en Buenos Aires’. Y te tomaste el micro y te viniste de Jujuy a Buenos Aires. Y ahí empezó tu muestra de amor hacia mí. Y creo que ahora, con esta ceremonia, sellamos nuestra relación en la salud y en la enfermedad. ¿Me vas a cuidar?”. Hernán, conmovido, respondió: “Sí”. “¿Cuando me ponga viejito también?”, insistió Guido. “Sí, siempre”, reafirmó su esposo. “¿Me lo prometés?”, preguntó Süller. “Sí”, concluyó Hernán, sellando la promesa.

Guido Süller y su flamante esposo, Hernán Sanabria, quien le devolvió la ilusión que el mediático creía perdida (Instagram)

El juez de paz celebró el momento: “Exceñente. Felicidades. Todo lo mejor para ustedes”. Guido, agradecido, cerró el rito con un “Obrigado” y, entre risas, anunció: “Bueno, me lo voy a llevar, ¿eh?”. El influencer Luche, testigo y cómplice del momento, resumió el sentimiento general: “¡Eso! Chau, nos casamos. Vamos”.

La ceremonia fue sencilla, alegre y profundamente emotiva. Y además, los recién casados aprovecharon para celebrar el alegre momento al ir a la playa, donde se mostraron riendo juntos.

El casamiento de Guido y Hernán marca un nuevo capítulo en la vida del mediático, que eligió compartir la noticia desde la felicidad y el agradecimiento. Después de muchos años de buscar el amor y de enfrentar decepciones, Süller encontró en Hernán a un compañero dispuesto a apostar por una relación sincera y a acompañarlo en cada etapa de la vida. La historia, celebrada por sus seguidores y amigos, demuestra que nunca es tarde para volver a creer en el amor y que, a veces, la felicidad llega cuando menos se la espera.