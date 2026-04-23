Cayó una banda narco que operaba desde la cárcel de Azul: el líder estaba preso y un policía retirado lo ayudaba

Cayó una banda narco en Azul: el líder operaba desde la cárcel con ayuda de un expolicía

Un intenso operativo coordinado por la Fiscalía Federal de Azul y la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas permitió desbaratar una temible banda narco que controlaba la zona del centro de la provincia de Buenos Aires. Todo era dirigido desde la cárcel de la misma localidad por el líder que se encontraba detenido.

Según pudo saber Infobae, la investigación comenzó en octubre de 2025 y se apoyó tanto en recursos tecnológicos como en técnicas tradicionales de inteligencia criminal, lo que facilitó el seguimiento y desmantelamiento de una estructura que extendía sus operaciones más allá de la ciudad de Azul, alcanzando zonas aledañas y otros distritos.

La pesquisa, bajo la dirección de la fiscal María Jose Buglione y el fiscal Lucas Moyano, ambos de la Sede Fiscal Federal descentralizada Azul, avanzó gracias a la combinación de vigilancias, seguimientos, capturas fílmicas y escuchas telefónicas.

La investigación judicial utilizó escuchas telefónicas, vigilancia y capturas fílmicas para rastrear el accionar de la banda narco

El líder de la banda, identificado dentro de la Unidad Penitenciaria N° 7 de Azul, ejercía el control absoluto de las operaciones a pesar de estar privado de la libertad por delitos vinculados al narcotráfico. El principal apuntado delegaba funciones clave en su entorno cercano: su pareja y familiares directos asumían la responsabilidad logística, desde la provisión y el fraccionamiento de la droga hasta la distribución en la ciudad y sus alrededores.

Sin embargo, uno de los puntos clave revelados por la investigación fue la existencia de “punteros” dedicados a la venta al menudeo en diferentes sectores geográficos, lo que amplificaba el alcance territorial de la red.

Esto llevó a que toda la estructura tuviera que contar con un circuito de lavado de dinero, lo que llevó a los investigadores hasta un policía retirado que cumplía el rol de intermediario financiero. Este actor recibía sumas de pesos y las transformaba en dólares, mecanismo que permitía mantener la operatividad ilegal de la organización.

El viernes pasado, tras meses de recolección de pruebas y trabajo encubierto, se desplegó en simultáneo una serie de allanamientos en nueve domicilios. Los grupos operativos de la Delegación de Drogas Ilícitas de Azul, Tandil y Olavarría, junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Infantería Departamental, ejecutaron los allanamientos de manera coordinada. Incluso, uno de los objetivos se encontraba en la ciudad de Laprida, que surgió como resultado de los procedimientos en curso.

El Juzgado Federal de Azul, a cargo de Gabriel Di Giulio, validó las detenciones y dictó diversas medidas cautelares sobre los imputados

El saldo fue la incautación de cocaína y marihuana listas para su venta, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos que resultaron fundamentales para robustecer la causa judicial.

Durante el operativo se detuvo a siete personas —cuatro hombres y tres mujeres— que quedaron alojadas en diferentes dependencias policiales o bajo arresto domiciliario.

Según informaron fuentes allegadas a la causa, todos los sindicados comparecieron ante el Juzgado Federal de Azul, a cargo de Gabriel Di Giulio, quien convalidó las aprehensiones y dispuso diversas medidas cautelares respecto a los involucrados.