La incomodidad de Benjamín Vicuña ante la pregunta directa de Ángel de Brito: “¿Siempre fuiste infiel?"

Benjamín Vicuña habló del vínculo con sus hijos, con Pampita y con la China Suárez

Benjamín Vicuña abrió las puertas de su vida personal y familiar al abordar sin filtros la compleja dinámica que mantiene con sus exparejas, Pampita y la China Suárez. Padre de cinco hijos, describió en una entrevista concedida al ciclo Angel Responde del canal de streaming Bondi, cómo en solo dos años su entramado familiar y afectivo experimentó un quiebre profundo, marcado por distancias, acuerdos difíciles y la necesidad de encontrar nuevos equilibrios.

El actor reconoció que, tras separarse de dos parejas significativas, la convivencia y el buen vínculo que supieron construir se resintieron de manera inesperada. “Hace dos años, separado de dos parejas importantes y todo, teníamos un buen vínculo, muy buen vínculo, y creo que la cagué en el momento en que le intenté dar consejos a amigos míos porque no es fácil manejar un barco de las dimensiones que yo manejo, con dos mujeres exitosas y que tienen los mismos problemas que todos de los hijos, el laburo, y lamentablemente se desmoronó”, expresó, al evidenciar el peso de las circunstancias y la dificultad de gestionar una familia ensamblada bajo la mirada pública.

A lo largo de la charla, Vicuña dejó en claro que su principal preocupación sigue siendo el bienestar de sus hijos, fruto de distintas relaciones. Con Pampita, el actor tuvo a Blanca —fallecida en 2012—, Bautista, Beltrán y Benicio. Con la China Suárez, en tanto, nacieron Magnolia y Amancio. La diversidad de vínculos y edades plantea desafíos particulares, intensificados por las exigencias laborales y la exposición mediática.

Las vacaciones de Benjamín Vicuña, su pareja y sus hijos

El actor reconoció que la convivencia familiar y el esfuerzo por sostener la armonía se vieron alterados por factores internos y externos. “Creo y espero que con el tiempo se pueda sanar, porque no es sano, es triste”, afirmó, al dejar en evidencia la esperanza de reconstruir lazos que mejoren la experiencia para todos.

En el caso de la China Suárez, el paso del tiempo y la adaptación a los nuevos acuerdos parentales fueron, según relató, procesos complejos que a menudo resultan dolorosos. Reconoció que, aunque intenta mantener una actitud optimista y positiva, la carga emocional es considerable: “La procesión va por dentro”. Esta frase resume el sentimiento de muchos padres en situaciones de separación, donde las apariencias a veces ocultan un esfuerzo silencioso por sostener la estabilidad emocional de la familia.

La experiencia de Vicuña no es única, pero sí representa un caso paradigmático de las dificultades que enfrentan quienes deben repartir su tiempo y atención entre hijos de distintas parejas, especialmente cuando las circunstancias se ven expuestas al escrutinio público y mediático.

Para él, las claves de una buena relación familiar, como sucese con Pampita, pasan por el tiempo compartido, el diálogo y el reconocimiento del lugar central que ocupan los hijos: “El tiempo, hablar y darle el lugar a los hijos, que es lo más importante, pero así y todo conozco gente que no puede. Dos personas que viven tanto, en algún lugar se establece algo de parentesco familiar”.

Benjamín Vicuña y una divertida noche junto a sus hijos

El actor manifestó abiertamente su deseo de pasar más tiempo con Magnolia y Amancio, los hijos pequeños que tuvo con la China. Las restricciones derivadas de los acuerdos parentales y la reorganización de la vida cotidiana lo obligaron a adaptarse a nuevas rutinas, muchas veces mediadas por la tecnología. “Hoy estoy en un momento de alta realización profesional, con proyectos muy bonitos, con mis hijos grandes disfrutándolos... son mi familia, mi lugar, con mi novia, y con los hijos chicos cerca por la tecnología”, relató.

Remarcó que, aunque comprende la necesidad de que los niños estén con su madre, sigue considerando indispensable el contacto paterno. El proceso de adaptación lo llevó a plantearse preguntas sobre la equidad de las dinámicas familiares y la importancia de que ambos padres puedan compartir tiempo de calidad con los hijos.

Admitió que el proceso no fue sencillo y que, en ocasiones, la sensación de injusticia lo desbordó. “Me costó porque me parecía que no era justo, porque también pienso en los intereses de los chicos, que tienen que estar con su madre, pero también con su padre. Hoy se asume, se adapta, nos adaptamos, y soy tan optimista que le trato de encontrar el lado positivo, pero la procesión va por dentro”, confesó, mostrando la tensión entre la aceptación y el deseo de transformar la realidad.

Un aspecto que le generó especial incomodidad fue la cobertura mediática de los detalles íntimos de su vida familiar. Admitió que le resultó llamativo y desagradable ver en televisión debates sobre el régimen de visitas, los días asignados y las formas de crianza pactadas con sus exparejas. “Me dio impresión ver en programas de televisión detalles sobre el régimen de visitas, o los días, o las formas de educar. Me parece que entramos en una zona delicada como opinar de algo tan íntimo como pactos y acuerdos, porque cada familia es un mundo”, sostuvo.

China Suarez y Benjamin Vicuña en una vieja postal familiar

Esa exposición, según su testimonio, añade una carga extra de presión y estrés en situaciones ya de por sí delicadas. La mirada pública sobre conflictos privados puede intensificar tensiones y dificultar la construcción de acuerdos duraderos. Para Vicuña, la discreción y el respeto por la intimidad familiar deberían primar por sobre el interés mediático.

Describió como una “pesadilla” los momentos en que debió recurrir a abogados y a la policía para resolver situaciones vinculadas a sus hijos y a los acuerdos parentales. “Básicamente este tiempo estuve con gente que me quiere mucho, rodeado de mis hijos. Es una pesadilla estar con abogados y la policía. Es fundamental por la salud mental lograr la paz”, narró.

El actor hizo hincapié en la importancia de la salud mental y el equilibrio emocional, tanto para él como para sus hijos. Actualmente, procura disfrutar de la vida cotidiana con sus hijos mayores y mantener el contacto con los menores, aunque sea a la distancia. “La vida cuando te enfrenta a situaciones, después vemos si son tragedias. Pero me pasó en mayor medida con Blanca y en pequeñísima medida ahora, de hacer un clic y ‘ok, es lo que hay, es lo que tengo, cómo lo administro’ y te ponés contento con cositas, te buscás una rutina”, reflexionó.

Benjamín Vicuña y su incomodidad antes la pregunta de Ángel de Brito por sus infidelidades

Sin embargo, el momento más incómodo de la entrevista fue cuando Ángel de Brito, a bocajarro, le preguntó: “¿Siempre fuiste infiel?“. Vicuña dudó, sorprendido, afirmó que no se siente condicionado por sus errores pasados y sostuvo: “si me equivoqué en algún momento de mi vida, es lo que me hace hoy ser quien soy”. Y luego añadió que aunque no debe estar orgulloso de esos errores, reconoce que “te definen, pero tampoco te condicionan”.

La adaptación es una herramienta fundamental para sobrellevar los cambios impuestos por la vida. La experiencia de haber perdido a Blanca marcó un antes y un después en su manera de afrontar las adversidades. Desde entonces, busca encontrar satisfacción en los pequeños logros y en las rutinas cotidianas, convencido de que es posible construir bienestar incluso en escenarios adversos.