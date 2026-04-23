Secta de Montenegro en Bariloche: el líder ruso detenido por trata de personas cumplirá la prisión domiciliaria en Buenos Aires

Rudnev, acusado de liderar una secta rusa en Bariloche, fue beneficiado con la prisión domiciliaria

Tras cumplirse un año de su detención, Rudnev Konstantin dejará la Unidad Penal N° 6 de Rawson y cumplirá la prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires. Así lo dispuso este jueves el Tribunal de Impugnación de General Roca, luego de considerar que el ciudadano ruso puede continuar el proceso en una quinta de San Vicente bajo tutela de su abogado. Además, resolvieron una fianza de 30 millones de pesos.

La información fue confirmada a Infobae por el defensor Martín Sarubbi, quien garantizará la presencia de su representado ante la justicia.

La audiencia que definió el cambio de modalidad se desarrolló en la sala “J” de la Oficina Judicial de General Roca y estuvo a cargo de los jueces Richard Gallego y Mariano Lozano. A pesar de que la justicia federal había prorrogado previamente la preventiva, el Tribunal decidió morigerar la situación del imputado, que padece problemas de salud.

"La permanencia en la cárcel había generado un deterioro físico incompatible con los estándares básicos de tratamiento digno", dijo el defensor de Rudnev

En diálogo con el medio regional Diario Río Negro, Sarubbi sostuvo Rudnev Konstantin “no tiene ningún tipo de vinculación comprobada con los hechos que se investigan” y que la privación de la libertad “no puede sostenerse sobre hipótesis”.

“No hay una sola prueba concreta que lo ubique en una situación de captación, traslado o explotación de persona alguna”, sostuvo el letrado e indicó que la presunta víctima “ha negado haber sido víctima de delito alguno”.

En ese sentido destacó que la prisión domiciliaria es una medida más razonable que la detención en una unidad penitenciaria, aunque consideró que el ciudadano ruso debería obtener la libertad plena, a la luz de los elementos reunidos en el expediente.

“Vamos a seguir insistiendo en que este caso debe resolverse sobre la base de hechos verificables y no de construcciones hipotéticas”, dijo Sarubbi y volvió a hacer foco en el estado de salud de su defendido como argumento clave para el cambio de modalidad. Según manifestó, la permanencia en la cárcel había generado un deterioro físico incompatible con los estándares básicos de tratamiento digno, aspecto que la defensa reclamaba desde hacía tiempo.

La historia de Rudnev en Argentina comenzó cuando fue arrestado en el aeropuerto de Bariloche

El caso

Konstantin Rudnev fue condenado en 2013 a 11 años de prisión en Siberia por delitos sexuales contra seguidoras de su organización. Fundador de la secta Ashram Shambala a fines de los años 80 en Novosibirsk, llegó a reunir hasta 20 mil seguidores. La agrupación operaba bajo dinámicas propias de las organizaciones sectarias, incluyendo la captación de bienes y sumisión psicológica.

La historia de Rudnev en Argentina comenzó cuando fue arrestado en el aeropuerto de Bariloche junto a varias mujeres rusas -entre ellas una joven de 22 años que había dado a luz- todas con pasajes hacia Buenos Aires y luego a Brasil. Ese episodio marcó el inicio de la investigación local, en la que se lo vincula con la presunta radicación de su grupo en el país y con el dictado de cursos de yoga de alto costo.

El expediente, a cargo del fiscal Fernando Arrigo, involucra a otras trece personas, la mayoría de nacionalidad rusa. La identidad del padre del bebé de la mujer que dio a luz en Bariloche sigue siendo materia de investigación, así como el alcance de las actividades del grupo en territorio argentino.

El arresto de Rudnev en el país se produjo en un contexto en el que las autoridades sospechan que intentaba establecer una nueva sede de Ashram Shambala en Sudamérica. La investigación de las autoridades locales continúa mientras el caso avanza hacia la etapa de acusación formal y se mantiene la expectativa sobre el futuro judicial del ciudadano ruso.