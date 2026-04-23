Avanza un frente frío intenso: cuándo llega el aire polar al AMBA con ráfagas de hasta 100 km/h

El ingreso de aire polar provocará el domingo el descenso térmico más marcado del año en Buenos Aires y el conurbano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 26 de abril marcará un quiebre en el tiempo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con la llegada de la masa de aire frío de origen polar más intenso en lo que va de 2026. Meteorólogos advierten por vientos de hasta 100 km/h y un descenso abrupto de temperaturas en la región central del país.

La última semana de abril comenzó con condiciones estables y mañanas frescas en el centro de Argentina, pero la situación se modificará drásticamente el domingo, cuando un sistema de baja presión sobre el Mar Argentino impulse el ingreso de aire polar, según advirtieron desde el portal de meteorología Meteored.

El fenómeno traerá un descenso brusco de temperatura, vientos intensos y posibles chaparrones aislados, con los valores térmicos más bajos registrados hasta ahora en el año, según informaron meteorólogos a Infobae.

El meteorólogo Christian Garavaglia y jefe de redacción en Meteored Argentina explicó a Infobae: “Estamos esperando hasta el momento el ingreso de aire frío más intenso en lo que va del año, a partir del domingo en toda la zona central de Argentina. Esto responde a un centro de bajas presiones que va a avanzar desde la Patagonia hacia la costa sur, sudeste de la provincia de Buenos Aires. Ahí este sistema de baja presión se va a intensificar mucho y las ráfagas van a ser realmente importantes el día domingo en toda la región, especialmente en la costa atlántica”.

¿Cómo será el ingreso del aire frío polar este domingo?

El frente frío podría generar lluvias aisladas en la madrugada y mañana del domingo, seguidas de viento intenso y baja sensación térmica

La llegada del frente frío más intenso del año en la región central se dará con vientos del sudoeste que alcanzarían entre 60 y 70 km/h en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, según detalló Garavaglia.

“El frente frío, cuando ingrese a Buenos Aires, puede producir algunas lluvias durante la madrugada del domingo y un posterior descenso de temperatura con viento del sudoeste, que en horas de la tarde puede traer consigo ráfagas de 70 kilómetros por hora”, explicó ante la consulta de Infobae el licenciado en Medio Ambiente y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, Marcelo Madelón.

Sobre la costa bonaerense, las ráfagas podrían superar los 80 a 100 km/h, lo que motivará la emisión de alertas oficiales. “Seguramente va a haber alertas al respecto porque puede ser una situación bastante peligrosa todo lo que es la línea de los balnearios costeros bonaerenses. Puede haber ráfagas de más de 80/90 kilómetros por hora, según indican actualmente los distintos modelos de pronóstico que estamos analizando”, subrayó Garavaglia.

El cambio estará precedido por un sábado templado, con máximas de 23°C y cielo nublado, hasta la llegada del sistema de baja presión desde la Patagonia, que se intensificará frente a la provincia de Buenos Aires. “El sábado mantendrá una tónica similar a los días previos, pero hacia la noche podrían darse condiciones ligeramente inestables, con baja probabilidad de chaparrones ante la llegada de un frente frío”, anticipó el meteorólogo.

Entre la madrugada y la mañana del domingo pueden darse chaparrones aislados de baja intensidad, pero el rasgo dominante será el viento y el rápido descenso térmico.

“El domingo cambia rotundamente de panorama. Vamos a tener una máxima de tan solo 18 grados y la mínima el día domingo en Capital Federal se va a dar seguramente a última hora de la noche, alrededor de los 11 grados. Se esperan fuertes vientos del sudoeste, especialmente en la tarde, cuando las ráfagas pueden alcanzar los setenta kilómetros por hora”, puntualizó Garavaglia.

¿Qué temperaturas se esperan en Buenos Aires y el conurbano?

Las mínimas previstas para el lunes en la Ciudad de Buenos Aires serán de 7 °C, las más bajas del año hasta ahora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ingreso de la masa de aire polar provocará mínimas estimadas en 7 °C para la Capital Federal y de hasta 4 °C en sectores del conurbano durante la mañana del lunes 27, cifras que no se habían registrado en el año.

“El lunes tendríamos en el amanecer estas temperaturas que recién veíamos de 7 grados aproximadamente en Capital Federal y alrededor de 4 grados en los puntos más fríos del conurbano. Estos valores son los más fríos que se darían hasta el momento en el año. Por ejemplo, Capital Federal todavía nunca tuvo en el año una temperatura inferior a 10 grados. Este lunes sería la primera vez, con un valor estimado en 7”, sostuvo Garavaglia.

Madelón coincidió en que “la mínima del día lunes estaría entre 7 y 8 grados en Capital Federal, con lo cual posiblemente en el conurbano bonaerense sea unos 3 a 4 grados menos. Es decir, que si en Capital va a ser de 8 grados, la mínima podría estar en unos 5 grados más o menos en el conurbano”.

Durante la tarde del domingo, la máxima no superará los 18 °C, con la mínima dándose hacia la noche, en torno a los 9-11 °C. “Va a seguir cayendo bruscamente la temperatura durante la madrugada del día lunes”, agregó Garavaglia. El lunes se vivirá la jornada más fría de 2026 hasta el momento, con temperaturas por debajo de los promedios para abril, que suelen oscilar entre 14 y 23 °C en Buenos Aires.

¿Qué riesgos implica el evento y cuánto durará el frío?

El viento será protagonista, principalmente en la costa atlántica, con ráfagas que podrían ocasionar caída de ramas, árboles y carteles en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viento intenso puede ocasionar caída de ramas, árboles y carteles, especialmente en la zona costera y el AMBA. Garavaglia advirtió: “Cuando alcanzan los 70 kilómetros por hora puede traer algún inconveniente menor en todo lo que es el ámbito del AMBA, en relación a voladura de algún que otro árbol, caída de ramas o cartelería”. Por este motivo, se recomienda prestar atención a las alertas oficiales.

El frío polar será intenso pero de corta duración: la masa de aire frío persistirá hasta el martes 28, con mínimas bajas, y desde el miércoles 29 se espera un rápido ascenso térmico por la rotación del viento al noroeste, devolviendo las condiciones a valores habituales para la época. “Ambos días van a ser los más fríos. Después, rápidamente, a partir del miércoles, van a repuntar otra vez las temperaturas hacia valores más normales para esta época del año. Por lo menos esta primera incursión de aire frío va a ser breve, va a ser fugaz y no va a durar más que cuarenta y ocho horas”, destacó Garavaglia.

El fenómeno responde a una típica transición otoñal, aunque con registros térmicos y ráfagas que superan lo esperado para fines de abril. “No es nada totalmente extraordinario, pero sí es una situación para estar atentos, principalmente por la cuestión de la intensidad del viento el día domingo. Y después, saber que entonces llega el primer frío importante del año. Decimos frío polar porque la masa de aire que va a ingresar al centro del país es de características polares. Se genera en latitudes polares, avanza por toda la Patagonia y llega a alcanzar la región central de la Argentina”, explicó Garavaglia.

Antecedentes y contexto climático de abril

El pulso de aire frío será breve: desde el miércoles se prevé un rápido ascenso de la temperatura (Télam)

Abril comenzó con temperaturas inusualmente altas, con sensaciones térmicas de hasta 35°C en Buenos Aires, muy por encima de los valores normales para la estación. “Tuvimos un comienzo de abril supercaluroso, incluso con térmicas de hasta treinta y cinco grados. Por supuesto que eso no era normal. Tampoco va a ser normal lo que viene a partir del domingo. Vamos a estar por debajo de los valores promedio cuando estamos hablando de temperaturas mínimas de entre 4 y7 grados”, remarcó Garavaglia.

El ingreso de este pulso frío representa el primer evento polar significativo del año en el centro del país, marcando un quiebre respecto al patrón cálido de la primera quincena. Los especialistas coincidieron en que estas variaciones extremas son frecuentes en los meses de transición, aunque destacan la intensidad y brevedad del episodio previsto para este fin de semana.