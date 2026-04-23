Los sándwiches favoritos de las celebridades: qué recetas eligen Scarlett Johansson, Sandra Bullock y Bad Bunny

En el escenario luminoso de The Late Show with Stephen Colbert, diversas estrellas del espectáculo internacional dejan por un momento los reflectores y comparten un costado más íntimo: sus sándwiches favoritos. Sí, entre entrevistas distendidas y anécdotas inesperadas, revelan recetas que mezclan lo clásico con lo personal, e incluso se animan a sugerir trucos para darles un giro propio.
Desde Scarlett Johansson y Sandra Bullock hasta Bad Bunny, cada elección ofrece un retrato sutil de sus protagonistas, donde ingredientes tradicionales se encuentran con recuerdos y preferencias singulares.
A continuación, un recorrido por los sabores y relatos detrás de cada sándwich seleccionado:
Scarlett Johansson: sándwich tipo italiano
Scarlett Johansson eligió un sándwich tipo italiano, que en la Argentina se puede asemejar a un “sándwich de fiambres”. El preferido de la actriz llevaba jamón cocido, salame, jamón crudo, queso provolone, tomate, lechuga, cebolla, orégano, aceite y vinagre, todo en pan de miga o pan francés.
Johansson recomienda sumar más vegetales para reducir la proporción de fiambres y mejorar el perfil nutricional.
Bad Bunny: tripleta al estilo argentino
Bad Bunny mencionó la tripleta, un sándwich típico de Puerto Rico, que en Argentina se puede adaptar con carne de vaca, jamón cocido y bondiola de cerdo, todo en pan de Viena o pan pebete. El sándwich se completa con mayonesa, mostaza, kétchup, papas pay, tomate, cebolla, lechuga y queso tipo suizo. Es una opción abundante, elegida por su combinación generosa de ingredientes y sabores.
Sandra Bullock: BLT con más panceta y lechuga
Sandra Bullock se inclinó por el clásico BLT: panceta, lechuga y tomate. En su versión, prefiere sumar más panceta y lechuga y una sola rodaja de tomate. Este sándwich suele prepararse con pan de molde, panceta crocante, lechuga criolla y tomate fresco. Para un toque saludable, se puede optar por pan integral y agregar palta.
Las elecciones de otras celebridades
Julia Roberts: manteca de maní, mermelada y papas fritas
Julia Roberts sorprendió al elegir un sándwich de manteca de maní y mermelada, al que sumaba papas fritas saborizadas (tipo chips) dentro del pan.
La manteca de maní puede combinarse con mermelada de frutilla o durazno. Roberts usa pan integral y defendía la combinación de texturas y sabores. La incorporación de papas fritas aporta un toque crujiente y salado.
George Clooney: jamón, lechuga y tomate
George Clooney prefiere la simpleza de un sándwich de jamón cocido, lechuga y tomate, con un poco de mostaza, en pan de papa o pan francés. Clooney señaló que el pan le gusta apenas tostado. Esta preparación, muy popular, combina frescura y sabor, ideal para los días calurosos.
Nicole Kidman: tostado de tomate y queso
Nicole Kidman mencionó en The Late Show que su sándwich preferido es el tostado de tomate y queso, una preparación sencilla que en Argentina se conoce simplemente como “tostado”. Consiste en pan de molde (puede ser lactal), queso (tipo barra, mozzarella o Mar del Plata) y tomate fresco, todo cocido en sandwichera hasta dorar.
También indicó que prepara variantes con remolacha, tomate, lechuga y cebolla, aunque el tostado de queso siguió siendo su elección principal. Para darle un giro, sugirió sumar albahaca fresca y buscar quesos que se fundan bien, como mozzarella.
Jeff Goldblum: pavo, queso suizo y salsa rusa
Jeff Goldblum optó por un sándwich de pavita, queso tipo suizo y salsa rusa. En el país, el fiambre de pavita es común y se puede combinar con queso tipo suizo, como el gruyere, y salsa rusa (mezcla de mayonesa, kétchup y un toque de mostaza).
Goldblum sumaba chucrut, igual que en un Reuben, para aportar textura y sabor fermentado. El resultado es una opción alta en proteínas y con sabor equilibrado.
Gary Oldman: club de pavo
Gary Oldman eligió un sándwich lleva pan de molde, pavita en fetas, panceta crocante, lechuga, tomate y huevo a la plancha. El actor y director de cine prefería el pan integral y recomendaba sumar mayonesa, hummus o palta pisada para dar humedad y sabor. El pavo, habitual en fiambres, aporta proteínas magras y se puede reemplazar por pollo si no se consigue.