El ex chef de Cristiano Ronaldo reveló detalles de su dieta: la tradicional bebida que evita y los alimentos prohibidos

Cristiano Ronaldo presume de su cuerpo musculoso. La dieta y el entrenamiento son fundamentales en mantener su figura a los 41 años (Instagram: @cristiano)

Cristiano Ronaldo sigue vigente en el fútbol con 41 años y continúa persiguiendo éxitos en su dilatada carrera. El delantero de la selección de Portugal y Al Nassr de Arabia Saudita es el máximo goleador de la historia y busca alcanzar las 1000 anotaciones, pero además sueña con ganar la Copa del Mundo 2026, en la que sería su última chance. El luso mantiene un estado físico envidiable, producto de su rutina de entrenamiento y su dieta, de la cual se conocieron nuevos detalles.

No es ningún secreto que a Cristiano le encanta presumir de su cuerpo esbelto con publicaciones en las redes sociales, pero su antiguo chef brindó algunas precisiones que podrían develar el secreto detrás de una figura fuerte y tonificada. “Come un poco de todo. Su dieta es equilibrada, pero siempre saludable”, contó el italiano Giorgio Barone, cocinero que atiende de manera privada a estrellas del deporte y le armó el plan alimenticio a CR7.

El chef Barone ahondó en la dieta fitness de la estrella mundial: “Para empezar el desayuno, tomaba café, con huevos, palta y nada de azúcar. Absolutamente nada de azúcar”. Luego, continuó con el menú del día. “El almuerzo podría consistir en pollo o pescado y siempre verduras. Si necesita carbohidratos, los obtenía a través de los vegetales, así que no necesita nada hecho con harina. Nada como pasta, pan u otro tipo de alimentos”, añadió en declaraciones que publicó el diario The Sun.

Giorgio Barone con Cristiano Ronaldo. El chef italiano fue el cocinero del futbolista portugués y reveló detalles de su dieta (Instagram)

En cuanto a la cena, Barone remarcó que Ronaldo no comía nada que le pudiera caer pesado o contenga muchas calorías. “Por la noche, come alimentos ligeros, generalmente pescado o carne en forma de filete. Siempre lo acompaña con verduras”, indicó.

Uno de los datos más llamativos que introdujo el chef es que Cristiano Ronaldo evita una tradicional bebida que, pese a tener alto índice de proteínas, no forma parte de la dieta del futbolista. “Evitaba la leche porque no era normal para los seres humanos”, expresó. Su hidratación consta de agua mineral, jugos naturales y bebidas isotónicas sin azúcar. El portugués tampoco toma gaseosas.

Acerca de la negativa de su antiguo cliente en beber el alimento que provee, entre otros animales, la vaca, Barone amplió: “Los humanos somos los únicos animales que bebemos la leche de otros animales. Ningún otro animal bebe leche después de los tres meses. Así que nada de leche, no existe en la naturaleza”.

Cristiano Ronaldo luce un físico imponente a los 41 años (Instagram: @cristiano)

“Solo los seres humanos siguen bebiendo leche hasta los 30, 40, 50, 60 años y, en mi opinión, eso está mal. Nosotros mamamos de nuestras madres, como los perros, los lobos, las vacas y los burros. Es normal. Después de la infancia, no es normal. Va contra la naturaleza”, indicó, según lo publicado por el medio británico.

Por otra parte, trazando un paralelismo con Erling Haaland, quien contó que su dieta contiene lácteos, órganos de animales y es rica en calorías, Barone destacó: “Estoy de acuerdo con su plan alimentario. El hígado, el corazón y el cerebro son alimentos saludables. Son superalimentos”. Y le sumó: “A Cristiano también le gustaba el hígado. A mí me encanta. Es muy rico en hierro y es importante en la dieta”.