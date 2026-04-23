La emoción de Ruggeri cuando le mostraron una foto suya con Maradona y la historia de la cinta de capitán

El Cabezón no dudo en expresar sus emociones al ver una imagen de un episodio compartido con el histórico capitán de la Albiceleste

El abrazo entre Oscar Ruggeri y Diego Maradona tras el triunfo de Argentina en el Mundial de México 1986 quedó grabado como uno de los símbolos más potentes de la historia de la selección argentina. La imagen, tomada en pleno campo de juego, muestra al histórico futbolista con la camiseta número 10 y la cinta de capitán, mientras el Cabezón aparece de espaldas luciendo el dorsal 19. Ese instante, aún hoy, despierta emociones intensas en el ex defensor, quien rememoró el momento al ver la fotografía durante una entrevista reciente.

Oscar Ruggeri relató que conserva la cinta de capitán que Maradona utilizó en aquellos años. “Esta cinta la tengo guardada”, y recordó cómo el Pelusa la llevaba consigo, con Tito Benros, el utilero de aquel equipo, a cargo de su resguardo. “Él nunca cambiaba salvo con la camiseta azul que tenía una blanca y después en el 94 cuando le tocó lo del doping ahí me dio la cinta”, contó el campeón del mundo sobre el 10. El ex zaguero detalló que esa cinta estuvo presente en las Copas América de 1991 y 1993, y que tras la salida temporal de Diego, él mismo la utilizó en la selección.

Oscar Ruggeri, Ariel Ortega y Diego Maradona en la selección argentina

La emoción del Cabezón al ver la imagen fue palpable desde el primer momento, cuando en su relato confesó: “Mirá el abrazo, mirá lo que es una locura. ¿Cómo no me voy a acordar? Cuando me sacaste la foto que venía ya sabía que era esta. Porque esta es increíble pero vos fijate que loco porque mirale la cara y después la gente dirá ¿y ese quién es? Pero me identifican enseguida por el número. No sé si esto fue un gol o terminó un partido”. Además, a modo de ironía, señaló: “Miro los pantaloncitos y no puedo creer que me haya puesto ese pantalón, era una cosita chiquitita”, respecto a la indumentaria que vestían en aquellos años.

La escena concluyó dejando la imagen al lado de la Copa del Mundo. Incluso en el programa F90 en ESPN donde Ruggeri cumple su rol de panelista, recientemente llevó el recuerdo que identificó al líder del equipo y expresó: “La cinta de capitán del gran capitán que tuvimos, que me la prestó. Después jugué y me la quedé”. Sus compañeros de programa celebraron el gesto, reconociendo el peso simbólico de ese objeto para la historia del fútbol argentino. También mostró su colección de camisetas, entre las que se encuentra una de Maradona, prueba del vínculo profundo que unió a los dos campeones.

Ruggeri aún conserva la cinta de capitán que vistió Maradona

El 2 de junio de 1986, Argentina inició su camino en el Mundial de México enfrentando a Corea del Sur. El equipo dirigido por Carlos Bilardo ganó 3-1, con dos goles de Jorge Valdano y uno de Ruggeri, el único tanto que marcó en una Copa del Mundo. Aquel partido, sin embargo, es recordado no solo por el resultado, sino por la agresividad con la que los futbolistas surcoreanos buscaron frenar a Maradona: cometieron once faltas sancionadas sobre él, varias de ellas violentas, además de otras no cobradas. Esa jornada fue el primer paso de una campaña que llevaría a la selección nacional a conquistar su segunda estrella mundial. El capitán indiscutido se consolidó como el emblema de un plantel que quedaría en la memoria colectiva.

A lo largo de los años, la relación entre Ruggeri y Maradona se mantuvo viva tanto en lo privado como a través de gestos públicos. Felicitaciones mutuas y recuerdos de vestuario fueron frecuentes. Lo sucedido en México 86, así como el paso de la cinta de capitán, se transformaron en símbolos del compañerismo y la herencia dentro del seleccionado argentino. Los objetos y las imágenes de aquella época continúan siendo motivo de orgullo y emoción, no solo para los protagonistas, sino también para los seguidores de la Albiceleste.

El 11 titular de Argentina en el Mundial 1986 en la final ante Alemania (Photo by Bongarts/Getty Images)