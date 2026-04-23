Deportes

La emoción de Ruggeri cuando le mostraron una foto suya con Maradona y la historia de la cinta de capitán

El campeón del mundo de 1986 recordó en profundidad un objeto simbólico guardado que recibió por parte del histórico 10 mientras compartían vestuario en la selección argentina

Guardar

El Cabezón no dudo en expresar sus emociones al ver una imagen de un episodio compartido con el histórico capitán de la Albiceleste

El abrazo entre Oscar Ruggeri y Diego Maradona tras el triunfo de Argentina en el Mundial de México 1986 quedó grabado como uno de los símbolos más potentes de la historia de la selección argentina. La imagen, tomada en pleno campo de juego, muestra al histórico futbolista con la camiseta número 10 y la cinta de capitán, mientras el Cabezón aparece de espaldas luciendo el dorsal 19. Ese instante, aún hoy, despierta emociones intensas en el ex defensor, quien rememoró el momento al ver la fotografía durante una entrevista reciente.

Oscar Ruggeri relató que conserva la cinta de capitán que Maradona utilizó en aquellos años. “Esta cinta la tengo guardada”, y recordó cómo el Pelusa la llevaba consigo, con Tito Benros, el utilero de aquel equipo, a cargo de su resguardo. “Él nunca cambiaba salvo con la camiseta azul que tenía una blanca y después en el 94 cuando le tocó lo del doping ahí me dio la cinta”, contó el campeón del mundo sobre el 10. El ex zaguero detalló que esa cinta estuvo presente en las Copas América de 1991 y 1993, y que tras la salida temporal de Diego, él mismo la utilizó en la selección.

oscar-ruggeri,-ariel-ortega-y-diego-maradona_optimized.jpg
Oscar Ruggeri, Ariel Ortega y Diego Maradona en la selección argentina

La emoción del Cabezón al ver la imagen fue palpable desde el primer momento, cuando en su relato confesó: “Mirá el abrazo, mirá lo que es una locura. ¿Cómo no me voy a acordar? Cuando me sacaste la foto que venía ya sabía que era esta. Porque esta es increíble pero vos fijate que loco porque mirale la cara y después la gente dirá ¿y ese quién es? Pero me identifican enseguida por el número. No sé si esto fue un gol o terminó un partido”. Además, a modo de ironía, señaló: “Miro los pantaloncitos y no puedo creer que me haya puesto ese pantalón, era una cosita chiquitita”, respecto a la indumentaria que vestían en aquellos años.

La escena concluyó dejando la imagen al lado de la Copa del Mundo. Incluso en el programa F90 en ESPN donde Ruggeri cumple su rol de panelista, recientemente llevó el recuerdo que identificó al líder del equipo y expresó: “La cinta de capitán del gran capitán que tuvimos, que me la prestó. Después jugué y me la quedé”. Sus compañeros de programa celebraron el gesto, reconociendo el peso simbólico de ese objeto para la historia del fútbol argentino. También mostró su colección de camisetas, entre las que se encuentra una de Maradona, prueba del vínculo profundo que unió a los dos campeones.

Ruggeri aún conserva la cinta de capitán que vistió Maradona
Ruggeri aún conserva la cinta de capitán que vistió Maradona

El 2 de junio de 1986, Argentina inició su camino en el Mundial de México enfrentando a Corea del Sur. El equipo dirigido por Carlos Bilardo ganó 3-1, con dos goles de Jorge Valdano y uno de Ruggeri, el único tanto que marcó en una Copa del Mundo. Aquel partido, sin embargo, es recordado no solo por el resultado, sino por la agresividad con la que los futbolistas surcoreanos buscaron frenar a Maradona: cometieron once faltas sancionadas sobre él, varias de ellas violentas, además de otras no cobradas. Esa jornada fue el primer paso de una campaña que llevaría a la selección nacional a conquistar su segunda estrella mundial. El capitán indiscutido se consolidó como el emblema de un plantel que quedaría en la memoria colectiva.

A lo largo de los años, la relación entre Ruggeri y Maradona se mantuvo viva tanto en lo privado como a través de gestos públicos. Felicitaciones mutuas y recuerdos de vestuario fueron frecuentes. Lo sucedido en México 86, así como el paso de la cinta de capitán, se transformaron en símbolos del compañerismo y la herencia dentro del seleccionado argentino. Los objetos y las imágenes de aquella época continúan siendo motivo de orgullo y emoción, no solo para los protagonistas, sino también para los seguidores de la Albiceleste.

El 11 titular de Argentina en el Mundial 1986 en la final ante Alemania (Photo by Bongarts/Getty Images)
El 11 titular de Argentina en el Mundial 1986 en la final ante Alemania (Photo by Bongarts/Getty Images)

Temas Relacionados

Oscar RuggeriDiego MaradonaMundial de México 1986Deportes-Argentina

Últimas Noticias

Arabia Saudita, posible rival de Argentina en el Mundial, anunció al nuevo entrenador tras el despido de Hervé Renard

La federación saudí eligió a un técnico con amplio recorrido en clubes de Medio Oriente y Europa para encabezar al seleccionado en el torneo internacional, donde compartirá grupo con España, Uruguay y Cabo Verde, y podría enfrentar a la Albiceleste en 16avos

Arabia Saudita, posible rival de Argentina en el Mundial, anunció al nuevo entrenador tras el despido de Hervé Renard

Fue secuestrada y abusada a los 14 años, su caso conmovió a Estados Unidos y ahora ganó un torneo de fisicoculturismo

Elizabeth Smart permaneció cautiva durante nueve meses. Tras convertirse en la voz de las víctimas de abuso sexual, incursionó en el deporte: “Estoy orgullosa de mi cuerpo”

Fue secuestrada y abusada a los 14 años, su caso conmovió a Estados Unidos y ahora ganó un torneo de fisicoculturismo

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Tras la victoria en el Superclásico, el Xeneize rinde un nuevo examen en Florencio Varela. Desde las 20, por ESPN Premium

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

“¡Gritá ahora, cagón!”: la furiosa reacción de Marco Trungelliti contra un espectador en el Madrid Open

El argentino estalló contra el público español en medio de un partido caliente ante el local Daniel Mérida

“¡Gritá ahora, cagón!”: la furiosa reacción de Marco Trungelliti contra un espectador en el Madrid Open

Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo tuvieron un estreno sólido en el Madrid Open

Derrotaron al francés Gael Monfils y al alemán Daniel Altmaier -respectivamente- en sets corridos. Mariano Navone había logrado el primer triunfo del día.

Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo tuvieron un estreno sólido en el Madrid Open
DEPORTES
Arabia Saudita, posible rival de Argentina en el Mundial, anunció al nuevo entrenador tras el despido de Hervé Renard

Arabia Saudita, posible rival de Argentina en el Mundial, anunció al nuevo entrenador tras el despido de Hervé Renard

Fue secuestrada y abusada a los 14 años, su caso conmovió a Estados Unidos y ahora ganó un torneo de fisicoculturismo

Boca Juniors visitará a Defensa y Justicia en busca de asegurar su pase a los playoffs del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

“¡Gritá ahora, cagón!”: la furiosa reacción de Marco Trungelliti contra un espectador en el Madrid Open

Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo tuvieron un estreno sólido en el Madrid Open

TELESHOW
El enojo de Juana Repetto con el programa de Ángel de Brito: “Estoy recaliente; poco cordial y poco considerado”

El enojo de Juana Repetto con el programa de Ángel de Brito: “Estoy recaliente; poco cordial y poco considerado”

Emiliano Boscatto apuntó contra Solange Abraham y reveló internas entre los ex Gran Hermano: “Se le subieron los humos”

Guido Süller y Hernán Sanabria sellaron su amor con una boda íntima en Buzios: emoción y alegría a flor de piel

Es mi sueño, Carlos Baute y el desafío con La Mona Jiménez: “¿Tú sabes qué es eso en mi país?”

La incomodidad de Benjamín Vicuña ante la pregunta directa de Ángel de Brito: “¿Siempre fuiste infiel?"

INFOBAE AMÉRICA

Por qué los terremotos frenan de golpe: el fenómeno sísmico que reveló un estudio

Por qué los terremotos frenan de golpe: el fenómeno sísmico que reveló un estudio

El bogavante bicolor encontrado en Cape Cod sorprende por sus colores y rareza genética

Sector pesquero lanza sus redes y presenta propuesta para incrementar las exportaciones panameñas

La llegada de visitantes no residentes a Guatemala supera los 849 mil entre enero y marzo de 2026

Dieciséis empresas muestran interés en gerenciar la construcción del teleférico de San Miguelito en Panamá