Cuáles son las claves de la seducción, según el argentino que fundó una academia para hombres

Martín Rieznik afirma que la seducción es una habilidad entrenable y no un talento innato, destacando la importancia de la educación en habilidades sociales

En Infobae al Mediodía, el fundador de Levantarte, Martín Rieznik, afirmó que “la incertidumbre incrementa la atracción” y aseguró que la seducción no es un don innato, sino una habilidad que puede entrenarse. Durante la entrevista exclusiva en el streaming de Infobae en vivo, argumentó que muchos hombres carecen de educación en habilidades sociales y buscan orientación para mejorar su capacidad de acercamiento.

En diálogo con el equipo de Infobae al Mediodía —integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan—, Rieznik detalló: “Hace 18 años que me dedico a esto. En 2008, junto a mi hermano Andrés y un tercer socio, fundamos Levantarte, una escuela que estudia y enseña los principios de la seducción humana”. Aclaró que trabaja principalmente con hombres: “Son los que más ayuda necesitan a la hora de seducir. Están muy perdidos”.

Martín Rieznik: el rol de la ciencia y la educación en la seducción masculina

Rieznik relató que el origen de Levantarte surgió de una necesidad personal: “Si nosotros abrimos Levantarte fue porque lo necesitábamos primero que nadie”. Remarcó que existe una “ciencia de la seducción” y que “la educación en habilidades sociales es una gran deuda pendiente”. Citó a Timothy Perper, biólogo que estudió el acercamiento exitoso entre personas, y explicó: “Cuando los hombres se acercan frontalmente a una mujer suelen ser rechazados. El acercamiento debe ser progresivo, con señales no verbales”.

Rieznik destaca el impacto negativo del aislamiento y la ansiedad generados por las redes sociales sobre la capacidad de interacción y las relaciones reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista diferenció entre ser seductor y ser sexy: “A algunas personas les sale intuitivamente y a otras no. Es como la actuación: hay quienes nacen sabiendo y quienes estudian y se preparan”. Subrayó el valor de la comunicación no verbal: “Es el lenguaje universal. Si adoptás un lenguaje corporal cerrado, te cerrás; si es expansivo, la interacción es diferente”.

Cambios culturales y recesión sexual: el impacto del consentimiento y las redes sociales

La conversación abordó el efecto de los cambios sociales recientes. Rieznik advirtió que “una consecuencia indeseada de la última oleada feminista es que los más cuidadosos quedaron muy confundidos. Quedó claro lo que no hay que hacer, pero no lo que sí”. Citó estadísticas que muestran una baja en la sexualidad y la natalidad: “Hay menos sexo que nunca. Las tasas de natalidad han bajado abruptamente”.

Asoció este fenómeno al aislamiento y la ansiedad potenciados por las redes sociales: “El aislamiento que producen las redes y la falsa sensación de compañía deterioran las habilidades sociales”. Añadió que el 60% de las parejas se conocen online, pero que para muchos hombres las apps de citas son fuente de frustración: “A los hombres les baja la autoestima: 1 de cada 40 perfiles recibe like”.

Rieznik remarcó que la falta de educación en habilidades sociales genera inseguridad masculina: “Están confundidos sobre cuál es el camino. Sobre todo los más empáticos, porque no hay orientación”.

El especialista sostiene que un acercamiento progresivo y el lenguaje corporal expansivo aumentan las probabilidades de éxito en la seducción masculina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias de género y estrategias para el levante: la clave está en el comportamiento

El invitado profundizó sobre las diferencias entre la seducción heterosexual y homosexual, y las disparidades de género en la atracción. “El 90% de los varones heterosexuales tienen un orgasmo en sus relaciones, contra el 60% de las mujeres. Esa brecha no existe en parejas gays o lesbianas”. Mencionó experimentos del psicólogo David Buss: “El hombre es muy visual, la mujer es más comportamental. El comportamiento del hombre hace la diferencia”.

A la hora de dar consejos, Rieznik fue contundente: “No demuestres interés sexual prematuramente. Es poner el carro adelante del caballo. La incertidumbre incrementa la atracción. La seducción es misterio. Si no hay misterio, se acaba todo”. Invitó a focalizar en el autoconocimiento: “Identificá en vos esas cualidades más atractivas que tenés. Si no sabés qué te hace atractivo, no esperes que lo descubra alguien que apenas te está conociendo”.

Concluyó que la seducción debe entenderse como un proceso de mejora personal: “Se trata mucho más de lo que vos podés dar que de conseguir algo del otro lado. Ser tu mejor versión, básicamente”.

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