“¡Gritá ahora, cagón!”: la furiosa reacción de Marco Trungelliti contra un espectador en el Madrid Open

Se ofuscó con un aficionado

El Madrid Open arrojó escenas de alta tensión este jueves. Y el protagonista fue un argentino, Marco Trungelliti, cuya reacción contra un espectador durante el cruce ante el español Daniel Mérida recorrió rápidamente el mundo del tenis.

Desbordado por los permanentes insultos que recibía desde la tribuna, el santiagueño tuvo un momento de furia que se volvió viral. “¡Gritá ahora, cagón!”, le dijo a un seguidor del tenista local que lo hostigaba permanentemente. La escena, que fue grabada por otro espectador, tuvo múltiples reproducciones en las redes sociales.

El encuentro, disputado en la Cancha 3 de la Caja Mágica, tuvo todos los condimentos de batalla: cambios de ritmo, momentos de dominio alternado y un desenlace cargado de dramatismo. Mérida, crédito local, se impuso por 6-4, 1-6 y 7-6 (6) luego de 2 horas y 41 minutos.

Trungelliti, número 77° del mundo, tuvo dos match points al sacar con una ventaja de 6-5 en el marcador durante el tercer set. Luego remontó un 6-2 en contra en el tie break. Mérida (102° en la clasificación de la ATP), finalmente, logró el triunfo.

Lo que dejó una marca, sin embargo, no fue solo el resultado deportivo, sino el clima hostil que se generó en las tribunas y que terminó por colmar la paciencia del tenista argentino.

Desde el inicio, Trungelliti mostró incomodidad con ciertos comportamientos del público, que alentaba a Mérida. Durante varios pasajes del partido, se lo vio conversar con el juez de silla y reclamar la intervención del supervisor ante gritos y comentarios que consideró inapropiados. A pesar de sus reiteradas quejas, la situación no se modificó.

Tras recibir silbidos durante el partido

El santiagueño, de 36 años y que a principios de mes ingresó en el Top 100 por primera vez en su carrera, logró reponerse de un primer set adverso y elevó su nivel en el segundo parcial, que dominó con claridad.

Con mayor agresividad desde el fondo de la cancha y aprovechando algunos errores de su rival, Trungelliti llevó el partido a un tercer set que se definió en favor del jugador local tras un tie break cargado de tensión.

Más allá del episodio con el público, el resultado significó una frustración para Trungelliti, que quedó eliminado en su debut en el certamen madrileño. El argentino, que había ingresado al cuadro principal como lucky loser tras caer frente al mismo rival en la fase decisiva de la clasificación, no logró sostener la ventaja en los momentos clave del tercer set.

Mérida, de 21 años, confirmó su buen momento con el acceso por primera vez en su carrera a la segunda ronda de un certamen de esta categoría. A principios de abril, en Bucarest, había alcanzado la final del ATP 250 tras una sorpresiva actuación. Finalmente, cayó ante Mariano Navone, que logró así su primer título en el circuito mayor.

El Madrid Open es el segundo Masters 1000 de la gira europea de polvo de ladrillo que desemboca en Roland Garros, segundo Grand Slam del año. Reparte 8.235.540 euros en premios y el máximo favorito es el italiano Jannik Sinner.

Daniel Mérida se llevó el triunfo tras un partido caliente (Fuente: EFE/ Juanjo Martín)