Emiliano Boscatto apuntó contra Solange Abraham y reveló internas entre los ex Gran Hermano: “Se le subieron los humos”

Emiliano Boscatto denunció un quiebre definitivo en su relación con Solange Abraham tras Gran Hermano 2011

Una fuerte polémica se desató en las últimas horas en torno a los ex participantes de Gran Hermano 2011, luego de que Emiliano Boscatto utilizara sus redes sociales para apuntar sin filtro contra Solange “Sol” Abraham y exponer una interna desconocida que, hasta ahora, se mantenía fuera del radar mediático. Con un mensaje extenso y cargado de reproches, el ex participante del reality sorprendió al hablar públicamente de un distanciamiento que, según sus palabras, se dio hace años pero que nunca había sido contado en profundidad.

Lejos de la amistad que los unió dentro de la casa más famosa del país, Boscatto dejó en claro que el vínculo con Abraham se quebró de manera definitiva tras un cambio que él considera radical en la actitud de su excompañera. “Me cuesta mucho haber llegado a este punto. Pero necesito descargar esto”, comenzó escribiendo en sus historias de Instagram, marcando desde el inicio el tono emocional de su descargo.

La polémica declaración de Boscatto generó una fuerte repercusión entre los seguidores del programa y en redes sociales

En ese mismo mensaje, el ex GH recordó el afecto que supo tener por Sol y contrastó ese pasado con la situación actual. “Ustedes saben lo que yo amaba a Sol, pero realmente lo de ella fue muy fuerte y duro”, expresó, antes de lanzar una de las frases más contundentes de su publicación: “Cambió totalmente su perfil al estar con el millonario de su ex”. Así, hizo referencia a la relación que Abraham mantuvo con Marcelo Da Corte, su exmarido y padre de su hija, a quien señala como un punto de inflexión en su personalidad y en sus vínculos.

Según el relato de Boscatto, ese cambio no solo impactó en su relación personal con ella, sino también en la dinámica general del grupo que se formó tras el reality. “Cuando lo conoció, se alejó. Nunca más me habló”, aseguró, dando a entender que el distanciamiento fue abrupto y sin posibilidad de recomposición. En esa línea, agregó un dato que llamó la atención: “Es la única que no está en el grupo de los ex GH”, incluyendo en ese círculo a otros participantes como Cristian Urrizaga y Emanuel Di Gioia.

Pero las críticas no se detuvieron ahí. En su descargo, Emiliano también apuntó directamente contra la actitud que, según él, adoptó Abraham con el paso del tiempo. “Se le subieron los humos de una manera inexplicable”, escribió, dejando entrever que percibe en ella una postura de superioridad que no condice con la persona que conoció dentro del reality.

Boscatto atribuyó el cambio de actitud de Solange Abraham a su relación con el empresario Marcelo Da Corte

Incluso fue más allá al mencionar un cambio personal que interpretó como simbólico de ese proceso: “Con decirles que se sacó el apellido Gómez por Abraham porque el Gómez le era muy anti para ella”. Esa frase, que rápidamente se viralizó, sumó un nuevo elemento a la polémica y alimentó el debate en redes sociales sobre la transformación que, según Boscatto, atravesó su excompañera.

En medio de las críticas, también hubo lugar para una aclaración sobre Emanuel Di Gioia, quien actualmente forma parte de Gran Hermano Generación Dorada y mantiene una relación cercana con Sol dentro del juego. Lejos de cuestionarlo, Emiliano destacó su actitud: “Está siendo muy buena persona con ella”, señaló, aunque no dejó pasar la oportunidad de remarcar el contraste con el pasado: “Porque ella nunca más lo trató después de eso”.

Las declaraciones generaron un fuerte impacto entre los seguidores del reality, no solo por el tono directo del descargo, sino también porque revelan tensiones que se arrastran desde hace más de una década. La edición 2011 de Gran Hermano fue una de las más recordadas por el público y varios de sus participantes lograron mantener vínculos de amistad a lo largo del tiempo, algo que ahora queda en entredicho tras las palabras de Boscatto.