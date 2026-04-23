Jornada financiera: las acciones argentinas se hundieron hasta 9% en Wall Street y subió el riesgo país

Los activos argentinos sufrieron ante las caídas generalizadas en los mercados globales.

Los negocios bursátiles se movieron con cautela ante la incertidumbre que representa la frágil tregua en Medio Oriente, con impacto global debido a la seguidilla de alzas del petróleo crudo.

Los activos argentinos padecieron ante este escenario, dada la generalizada aversión al riesgo, a lo que se suman negativos datos de actividad local y una elevada inflación.

Las acciones estadounidenses retrocedieron este jueves ante el estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, mientras los inversores evaluaron los resultados de Tesla (-3,6%) en medio de una nueva oleada de balances corporativos.

El S&P 500 cayó un 0,4%, tras otra sesión récord el miércoles para el índice general. Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average cedió 0,4% y el tecnológico Nasdaq Composite, 0,9 por ciento.

Los índices de Wall Street retrocedieron desde un punto máximo el miércoles, mientras que el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 2,3% en pesos, en los 2.831.848 puntos. Los bonos soberanos en dólares retrocedieron un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan aumentó 17 unidades, en los 549 puntos básicos.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociados en dólares en Nueva York, YPF ganó 0,4% a USD 43,31, Vista Energy subió 2,3%, Grupo Galicia cayó 5,9% y Mercado Libre cedió 2,8 por ciento. Encabezaron las bajas Globant (-9,2%), Bioceres (-7,3%) y Banco Francés (-7,1%).

Las bolsas internacionales bajaron mientras el petróleo subió por cuarto día consecutivo, después de que Irán y Estados Unidos no lograran reunirse para nuevas conversaciones de paz, a pesar dela extensión indefinida de la tregua actual por parte del presidente Donald Trump.

El estratégico Estrecho de Ormuz permanece bloqueado mientras ambas partes se disputan su control, lo que impulsó los futuros del crudo Brent (+4,2%) por encima de los 106 dólares por barril. Mientras tanto, el crudo WTI o West Texas Intermediate (+4,1%) cerró en los 96,77 dólares.

“La calma lograda tras la extensión de la tregua el pasado martes se desvaneció en una jornada de máxima fricción naval y retórica bélica. Mientras Donald Trump endurece su postura, los mercados globales reaccionaron con aversión al riesgo”, sintetizó Damián Vlassich, líder de Estrategia de Inversión en IOL.

En el ámbito local, el Indec informó que en febrero, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 2,1% en la comparación interanual, y de 2,6% respecto a enero en la medición desestacionalizada.

“La economía mundial se enfrenta a tensiones cada vez más palpables derivadas de la crisis energética provocada por la guerra de Irán, mientras las fábricas se ven obligadas a lidiar con unos costos de producción en alza y la actividad se debilita incluso en los sectores de servicios”, indicó Reuters.

El dólar, en máximos de dos semanas

El monto operado en el segmento de contado se redujo este jueves, para alcanzar los USD 390,8 millones en el segmento de contado (unos USD 23 millones menos que el miércoles y USD 140 millones debajo de la oferta del martes), donde el dólar mayorista subió 14 pesos o 1%, a $1.392, en lo más alto desde el 7 de abril.

“Si bien la oferta se mostró algo retraída ante la mejora de precios, fue apareciendo de forma escalonada, permitiendo que el mercado se mantenga relativamente equilibrado durante gran parte de la rueda. Sin embargo, en la última media hora la dinámica cambió: la demanda se intensificó y el tipo de cambio aceleró la suba hacia la zona de $1.390, marcando un máximo intradiario en $1.394 y cerrando finalmente en $1.392. Se trata de valores que no se observaban desde comienzos de abril“, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, evaluó que “el Gobierno logra así mantener la brecha controlada y las expectativas del mercado alineadas con su política monetaria. La tranquilidad se impone en las pizarras mientras el balance mensual refleja un tipo de cambio contenido y previsible para el comercio exterior”.

Con un límite superior del esquema oficial de bandas cambiarias en $1.691,90, el tipo de cambio oficial aún se mantuvo a 299,90 pesos o 21,5% de esa referencia para la libre flotación.

El dólar al público se encareció en 15 pesos o 1,1%, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar minorista mantiene un alza de diez pesos o 0,7% en lo que va de abril.

El BCRA informó que en las entidades financieras el billete minorista promedió $1.412,88 para la venta y $1.361,86 para la compra.

El BCRA compró USD 194 millones, para acumular un saldo a favor de USD 2.299 millones por su participación cambiaria de abril.

Las reservas internacionales sumaron USD 46.167 millones, con un incremento diario de 326 millones de dólares. En febrero, las reservas habían alcanzado los USD 46.905 millones, el valor más elevado desde 2018 y el récord de la actual gestión.

También se operó a la suba el dólar blue, en este caso de cinco pesos o 0,4%, a $1.420 para la venta. Para la compra, las agencias informales tomaron a la divisa a $1.400, unos 35 pesos o 2,5% más que en los bancos, que lo pagaron a 1.365 pesos.

Los contratos de dólar futuro operaron todos al alza, en un rango de 0,9% a 1,1%, con la posición más negociada para el cierre de abril, en 1.396 pesos (+0,9% o 12 pesos).