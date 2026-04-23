Panamá

Sector pesquero lanza sus redes y presenta propuesta para incrementar las exportaciones panameñas

En 2025 la pesca lideró las exportaciones del país con más de $217 millones

Guardar
La Semana Santa en Perú marca un cambio en la dieta hacia el consumo de productos marinos, impulsando una importante actividad comercial en los mercados de pescados y mariscos. (Andina)
Garantizar la conservación real de los recursos marinos, es una de las metas de los empresarios pesqueros. (Andina)

Mediante la revisión y discusión de regulaciones, el sector pesquero panameño presentó una propuesta con vías a incrementar el crecimiento del mercado y potenciar su posicionamiento como el principal rubro de exportación del país.

Panamá exporta productos del mar a más de 30 países, principalmente a Estados Unidos y a naciones asiáticas como China-Taiwán, Vietnam y Corea del Sur.

En 2025 los productos pesqueros, entre ellos pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, además de grasas, aceite de pescado y preparaciones y conservas, lideraron las exportaciones del país con más de $217 millones.

La propuesta le fue presentada al presidente de la República, José Raúl Mulino, e incluye la creación de una mesa técnica de trabajo entre el sector pesquero y las instituciones vinculantes.

El objetivo, afirman los proponentes, es analizar y verificar la aplicación de normas que equilibren el manejo de los recursos acuáticos con el desarrollo del sector.

Con dos océanos bordeando sus costas, Panamá es un país rico en productos del mar. REUTERS/Erick Marciscano
Con dos océanos bordeando sus costas, Panamá es un país rico en productos del mar. REUTERS/Erick Marciscano

En la recomendación se establece que en 90 días la mesa técnica deberá presentar una propuesta formal al Ejecutivo, con protocolos, pilotos y hoja de ruta para la implementación de la gestión pesquera y el manejo de los recursos, para garantizar, que garantice la sostenibilidad del sistema, una mayor generación de empleo y la preservación del ecosistema.

Las intenciones de los empresarios pesqueros van más allá, pues de igual manera buscan la creación de un sistema propio de medición y verificación pesquera (MRV) entre el Estado y el sector, basado en ciencia independiente, asiento estructural de pesca y con set de datos públicos auditables.

Para que el MRV tenga éxito debe haber entidades pesqueras organizadas y legalmente constituidas, con derechos de pesca comercial (permisos o concesiones).

Debe haber compradores y consumidores interesados en productos pesqueros sostenibles y que brinden incentivos económicos para la pesca responsable, como mejor precio, acceso a un nuevo segmento de mercado y condiciones de pago más favorables.

Se debe contar con un marco regulatorio y políticas públicas que asignen y garanticen el acceso exclusivo a los recursos pesqueros, por medio de permisos, concesiones o cuotas de captura, medidas de manejo pesquero basadas en ciencia y acciones de inspección y vigilancia, de acuerdo con la “Guía para el rescate de valor de la pesca de pequeña escala”.

Sector pesquero panameño busca impulsar una mayor generación de empleo. EFE/Bienvenido Velasco
Sector pesquero panameño busca impulsar una mayor generación de empleo. EFE/Bienvenido Velasco

Como resultado de esta mesa los empresarios pesqueros panameños confían en que el primer impacto de las medidas sea el aumento de puestos de trabajo, crecimiento en mercados internacionales, mayor atracción de la inversión nacional y extranjera.

La meta también incluye poseer una regulación con sistema MRV auditable, que garantice la conservación real de los recursos marinos, así como el posicionamiento de Panamá como líder regional en pesca y acuicultura sostenible.

Durante el encuentro se presentó el plan Panamá Azul Verificable que busca la designación formal de enlaces técnicos por cada ministerio e institución competente con disponibilidad para las sesiones, la apertura de un “data roomde flota, VMS, capturas, esfuerzo pesquero, exportaciones, sanciones y mercados.

Además, pretenden la creación de un fondo de modernización pesquera verificable, orientado al fomento del desarrollo, optimización y cumplimiento del sector, según manifestó Luis Eduardo Camacho González, asesor legal de los empresarios del sector pesquero panameño.

Durante la reunión, el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Eduardo Carrasquilla, escuchó las inquietudes del sector pesquero y giró las instrucciones para la creación de la solicitada comisión, indica una información oficial.

Temas Relacionados

PescaExportacionesPropuestaPanamáMercadosCrecimiento

Últimas Noticias

La aerolínea TagAirlines reanuda vuelos entre Ciudad de Guatemala y San Salvador a partir de mayo

El grupo aéreo ha comunicado que ofrecerá diez vuelos semanales a partir del 4 de mayo, implementando tarifas competitivas para viajes ida y vuelta y atendiendo la demanda de movilidad entre mercados centroamericanos en expansión

La aerolínea TagAirlines reanuda vuelos entre Ciudad de Guatemala y San Salvador a partir de mayo

Con documentos falsos y fuera del radar: panameño estuvo siete años prófugo hasta su captura en Colombia

El detenido había escapado del penal La Joya junto a otros reclusos en un caso aún bajo investigación

Con documentos falsos y fuera del radar: panameño estuvo siete años prófugo hasta su captura en Colombia

Guatemala: en manifestación líderes de los 48 Cantones exigen liberación de exdirigentes detenidos

El presidente Arévalo atribuye las detenciones de exlíderes indígenas a represalias políticas, en un acto público plantea que la criminalización afecta no solo a líderes comunitarios, sino también a operadores de justicia, periodistas y funcionarios que ejercen labores de defensa social

Guatemala: en manifestación líderes de los 48 Cantones exigen liberación de exdirigentes detenidos

Lucio Vásquez, “tenemos 22 años de no tener una nivelación tarifaria” en el sistema de transporte salvadoreño

La prestación del transporte colectivo para la mayoría de la población salvadoreña se ha visto amenazada debido a la congelación prolongada de precios y al incremento de los costos, lo que genera menos unidades disponibles y una calidad de servicio en declive

Lucio Vásquez, “tenemos 22 años de no tener una nivelación tarifaria” en el sistema de transporte salvadoreño

Policía de Honduras investiga un presunto secuestro que habría sido simulado por una menor

El Ministerio Público de Honduras detecta un aumento de casos de secuestros simulados durante 2025

Policía de Honduras investiga un presunto secuestro que habría sido simulado por una menor

TECNO

SIM física vs eSIM: ventajas, desventajas y cuál es la mejor opción para tu móvil

SIM física vs eSIM: ventajas, desventajas y cuál es la mejor opción para tu móvil

El manifiesto de Palantir: qué proponen Alex Karp y Peter Thiel con la “república tecnológica”

No solo Epic Games y Steam: Amazon regala dos nuevos juegos para PC

Google lanza Gemini Enterprise y apuesta por agentes inteligentes para empresas

Cinco errores comunes que no debes cometer al momento de comprar un nuevo celular

ENTRETENIMIENTO

Difunden detalles de la llamada al 911 previa a la muerte de David Wilcock

Difunden detalles de la llamada al 911 previa a la muerte de David Wilcock

El director de Iron Man reveló su arrepentimiento por el destino de Tony Stark en Avengers y destacó el impacto en Marvel

Vincent D’Onofrio decide un nuevo rumbo lejos del clásico Kingpin: “Ya no puedo seguir con ese tipo de procesos y transformaciones”

Outcome, la nueva apuesta de Jonah Hill para entender la soledad contemporánea

El controversial programa Elita: el historial de polémicas que vuelve a estallar tras un intento de estrangulamiento en vivo

MUNDO

Curvas arriesgadas, climas extremos y desafíos solo para valientes: las 10 rutas más peligrosas del mundo

Curvas arriesgadas, climas extremos y desafíos solo para valientes: las 10 rutas más peligrosas del mundo

El bogavante bicolor encontrado en Cape Cod sorprende por sus colores y rareza genética

Una turista es procesada por vandalismo tras dañar la Fuente de Neptuno en Florencia

El auge de la agroecología en África redefine la producción de alimentos en el continente

El papa León XIV condenó la represión letal en Irán y reclama una “cultura de paz” frente a la guerra