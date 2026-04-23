Sector pesquero lanza sus redes y presenta propuesta para incrementar las exportaciones panameñas

Garantizar la conservación real de los recursos marinos, es una de las metas de los empresarios pesqueros. (Andina)

Mediante la revisión y discusión de regulaciones, el sector pesquero panameño presentó una propuesta con vías a incrementar el crecimiento del mercado y potenciar su posicionamiento como el principal rubro de exportación del país.

Panamá exporta productos del mar a más de 30 países, principalmente a Estados Unidos y a naciones asiáticas como China-Taiwán, Vietnam y Corea del Sur.

En 2025 los productos pesqueros, entre ellos pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, además de grasas, aceite de pescado y preparaciones y conservas, lideraron las exportaciones del país con más de $217 millones.

La propuesta le fue presentada al presidente de la República, José Raúl Mulino, e incluye la creación de una mesa técnica de trabajo entre el sector pesquero y las instituciones vinculantes.

El objetivo, afirman los proponentes, es analizar y verificar la aplicación de normas que equilibren el manejo de los recursos acuáticos con el desarrollo del sector.

Con dos océanos bordeando sus costas, Panamá es un país rico en productos del mar. REUTERS/Erick Marciscano

En la recomendación se establece que en 90 días la mesa técnica deberá presentar una propuesta formal al Ejecutivo, con protocolos, pilotos y hoja de ruta para la implementación de la gestión pesquera y el manejo de los recursos, para garantizar, que garantice la sostenibilidad del sistema, una mayor generación de empleo y la preservación del ecosistema.

Las intenciones de los empresarios pesqueros van más allá, pues de igual manera buscan la creación de un sistema propio de medición y verificación pesquera (MRV) entre el Estado y el sector, basado en ciencia independiente, asiento estructural de pesca y con set de datos públicos auditables.

Para que el MRV tenga éxito debe haber entidades pesqueras organizadas y legalmente constituidas, con derechos de pesca comercial (permisos o concesiones).

Debe haber compradores y consumidores interesados en productos pesqueros sostenibles y que brinden incentivos económicos para la pesca responsable, como mejor precio, acceso a un nuevo segmento de mercado y condiciones de pago más favorables.

Se debe contar con un marco regulatorio y políticas públicas que asignen y garanticen el acceso exclusivo a los recursos pesqueros, por medio de permisos, concesiones o cuotas de captura, medidas de manejo pesquero basadas en ciencia y acciones de inspección y vigilancia, de acuerdo con la “Guía para el rescate de valor de la pesca de pequeña escala”.

Sector pesquero panameño busca impulsar una mayor generación de empleo. EFE/Bienvenido Velasco

Como resultado de esta mesa los empresarios pesqueros panameños confían en que el primer impacto de las medidas sea el aumento de puestos de trabajo, crecimiento en mercados internacionales, mayor atracción de la inversión nacional y extranjera.

La meta también incluye poseer una regulación con sistema MRV auditable, que garantice la conservación real de los recursos marinos, así como el posicionamiento de Panamá como líder regional en pesca y acuicultura sostenible.

Durante el encuentro se presentó el plan Panamá Azul Verificable que busca la designación formal de enlaces técnicos por cada ministerio e institución competente con disponibilidad para las sesiones, la apertura de un “data room” de flota, VMS, capturas, esfuerzo pesquero, exportaciones, sanciones y mercados.

Además, pretenden la creación de un fondo de modernización pesquera verificable, orientado al fomento del desarrollo, optimización y cumplimiento del sector, según manifestó Luis Eduardo Camacho González, asesor legal de los empresarios del sector pesquero panameño.

Durante la reunión, el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Eduardo Carrasquilla, escuchó las inquietudes del sector pesquero y giró las instrucciones para la creación de la solicitada comisión, indica una información oficial.