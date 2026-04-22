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Cómo es la exigente rutina matutina de Mark Wahlberg: 14 ejercicios para el tren inferior y core

Según un análisis realizado por Men’s Health, el actor impulsa un entrenamiento de alto volumen desde la madrugada, con una combinación de fuerza, resistencia y trabajo abdominal que pone el foco en el rendimiento físico bajo condiciones de intensidad sostenida

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La serie 4am Club Challenge en YouTube reúne a celebridades y creadores de contenido en desafíos de entrenamiento matutino intensivo (REUTERS)
La serie 4am Club Challenge en YouTube reúne a celebridades y creadores de contenido en desafíos de entrenamiento matutino intensivo (REUTERS)

El entrenamiento a las 4 de la madrugada deja de ser una rareza en el universo fitness cuando se traslada al gimnasio personal de Mark Wahlberg. A los 54 años, el actor vuelve a colocar la disciplina extrema en el centro de su rutina diaria con una sesión de alto volumen que combina fuerza, resistencia y trabajo abdominal.

Según un análisis realizado por el medio especializado en bienestar masculino, Men’s Health, la propuesta se integra en un formato audiovisual donde la exigencia física se convierte en eje narrativo. La dinámica forma parte de su serie de YouTube 4am Club Challenge, un proyecto en el que invita a creadores de contenido a compartir entrenamientos matutinos bajo condiciones de alta intensidad.

En el primer episodio participa Brent Rivera, quien se enfrenta a una secuencia de ejercicios diseñada principalmente para tren inferior y zona media del cuerpo, con una estructura que supera la docena de movimientos encadenados.

Un desafío en plena madrugada

El formato del programa se apoya en la exigencia horaria y en la carga física del entrenamiento. Antes de iniciar la sesión principal, Wahlberg incorpora un baño de hielo de tres minutos, elemento que funciona como activación previa y refuerza el tono de la experiencia.

Mark Wahlberg en un gimnasio, sonriendo mientras pedalea en una máquina de ejercicio, con guantes blancos. Un hombre joven de camiseta blanca sonríe a su lado
La bicicleta de asalto se utiliza como activación inicial para elevar la frecuencia cardíaca antes del trabajo de fuerza (Captura de video: YouTube/‎⁨@markwahlberg)

El propio actor describió el concepto de la serie con una frase que define el espíritu del proyecto: “Este no es un entrenamiento normal. Es temprano, intenso y es un juego. Entrenamos, nos reímos, aprendemos algunas cosas los unos de los otros y descubrimos quién está realmente hecho para esto”.

El esquema se completa con una lógica de constancia. Según el intérprete, el entrenamiento ocurre cinco días por semana, con el jueves destinado a una de las jornadas más exigentes, centrada en piernas. La rutina se integra dentro de su vida diaria antes de iniciar compromisos laborales o actividades familiares.

Una rutina de alto volumen centrada en piernas y abdomen

El entrenamiento presentado en esta sesión reúne ejercicios distribuidos entre máquinas, peso libre y movimientos funcionales. El objetivo principal se orienta al desarrollo del tren inferior y la activación del core, con un volumen que exige continuidad y control técnico.

Mark Wahlberg, con camiseta azul y shorts oscuros, realiza un ejercicio de piernas en una máquina de gimnasio gris, mostrando concentración
El enfoque del entrenamiento prioriza el desarrollo del tren inferior y la activación del abdomen, con mínima pausa entre ejercicios (Captura de video: YouTube/‎⁨@markwahlberg)

La estructura no contempla largos descansos, lo que incrementa la intensidad del trabajo físico. Cada ejercicio cumple una función específica dentro de la cadena de esfuerzo, alternando explosividad, resistencia muscular y estabilización.

Los 14 ejercicios del entrenamiento

La sesión incluye una secuencia amplia de movimientos que combinan cardio, fuerza y trabajo localizado:

  1. Bicicleta de asalto
  2. Curl de bíceps
  3. Flexión de isquiotibiales
  4. Extensión de pierna
  5. Empuje de cadera
  6. Crunch abdominal
  7. Sentadilla trasera
  8. Extensión de espalda
  9. Elevación de pantorrillas sentado
  10. Flexión de isquiotibiales tumbado
  11. Montaña rusa abdominal
  12. Sentadilla búlgara dividida
  13. Sentadilla sissy con TRX
  14. Sentadilla de péndulo

La apertura con la bicicleta de asalto marca un inicio de alta intensidad, seguido por ejercicios que alternan tren superior e inferior. Las máquinas de extensión y flexión de piernas concentran el trabajo sobre cuádriceps e isquiotibiales, mientras que los movimientos de empuje y sentadillas refuerzan glúteos, estabilidad y potencia.

Mark Wahlberg, de frente, sentado en una máquina de abdominales en un gimnasio. Viste una camiseta azul, pantalones cortos oscuros, guantes blancos y calcetines azules
El núcleo abdominal recibe estímulo durante toda la rutina, usando ejercicios como el crunch y la montaña rusa abdominal para máxima tensión y control (Captura de video: YouTube/‎⁨@markwahlberg)

El bloque abdominal aparece distribuido en distintos momentos de la rutina, con ejercicios diseñados para mantener la tensión del core sin apoyo externo ni impulso.

Método de trabajo y enfoque físico

De acuerdo con la información proporcionada por Men’s Health, la lógica del entrenamiento se apoya en la repetición de movimientos bajo fatiga progresiva. Las sentadillas en sus distintas variantes funcionan como eje estructural de la sesión, con énfasis en profundidad, alineación y control del descenso.

El empuje de cadera incorpora carga externa para potenciar el trabajo de glúteos, mientras que la extensión de espalda refuerza la estabilidad del tronco en posición inclinada. Las elevaciones de pantorrillas complementan el estímulo sobre la parte inferior de las piernas.

Mark Wahlberg está acostado en una máquina de prensa de piernas en un gimnasio moderno, mientras un hombre más joven lo observa de pie
El empuje de cadera contribuye a reforzar el control del tronco y la alineación corporal durante ejecuciones repetidas (Captura de video: YouTube/‎⁨@markwahlberg)

En el segmento abdominal, el crunch tradicional y la “montaña rusa abdominal” introducen variaciones de contracción y control lumbar, con énfasis en la ejecución lenta y sostenida.

El esquema general mantiene una lógica de continuidad, con transición constante entre ejercicios y mínima pausa entre estaciones, lo que eleva la demanda cardiovascular y muscular durante toda la sesión.

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