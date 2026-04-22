Economía

El Gobierno anunció un reintegro para la compra de garrafas: quiénes pueden acceder y cómo anotarse

El nuevo esquema reemplaza al Programa Hogar y prevé la devolución de hasta $9.593 por cada garrafa adquirida. Estará destinado a familias sin acceso a la red de gas y requerirá inscripción previa

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El nuevo reintegro de hasta $9.593 por garrafa beneficia a familias sin acceso a la red de gas en Argentina

El Gobierno nacional anunció un cambio en el sistema de subsidios para la compra de garrafas. Desde mayo, quienes no cuenten con conexión a la red de gas podrán acceder a una devolución de hasta $9.593 por cada compra de garrafas, siempre que se inscriban en el nuevo programa oficial. La medida es retroactiva a abril.

El subsidio, que reemplaza al anterior Programa Hogar, busca facilitar el acceso a la ayuda estatal.Quienes deseen acceder al beneficio deberán inscribirse en el registro oficial y, a partir de allí, serán habilitados para recibir el reintegro.

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El programa apunta a familias que no poseen acceso a la red de gas y que, por este motivo, requieren comprar garrafas. La inscripción estará habilitada progresivamente desde mayo, aunque la devolución tendrá efecto para las compras realizadas en abril.

Modalidad de devolución y requisitos para la inscripción

El reintegro se realizará por medio de una transferencia que, a diferencia de años anteriores, se podrá recibir tanto en una cuenta bancaria como en billeteras digitales. “La novedad es que antes se hacía solamente a través de una cuenta bancaria, lo cual de alguna manera afectaba a quienes trabajan en la informalidad y tienen dificultades para poder acceder a una cuenta en el banco”, indicó en Infobae en Vivo Al Amanecer la periodista especializada en Economía, Belén Escobar.

El subsidio para la compra de garrafas reemplaza al Programa Hogar e incluye un esquema retroactivo a abril (Foto gentileza: Marcos Otaño)
El subsidio para la compra de garrafas reemplaza al Programa Hogar e incluye un esquema retroactivo a abril (Foto gentileza: Marcos Otaño)

A partir de la nueva disposición de la Secretaría de Energía, la devolución se podrá acreditar en billeteras digitales, como la del Banco Nación, la cual reúne diversas entidades financieras en una misma aplicación. Los interesados deberán descargar la aplicación correspondiente para recibir el dinero, que se acreditará a los pocos días de efectuada la compra.

Las compras realizadas desde abril quedarán comprendidas en el régimen retroactivo. Esto significa que quienes adquieran una garrafa en estos días y se inscriban en el plan, recibirán la devolución cuando el mecanismo esté vigente, a partir de mayo.

Impacto económico y alcance del subsidio

El monto de devolución cubre aproximadamente la mitad del valor de una garrafa. El precio promedio de una garrafa ronda los $20.000, por lo que la devolución será un ingreso significativo para los hogares alcanzados.

El reintegro cubre cerca de la mitad del precio promedio de una garrafa, que actualmente ronda los 20.000 pesos (Gobierno de Misiones)
El reintegro cubre cerca de la mitad del precio promedio de una garrafa, que actualmente ronda los 20.000 pesos (Gobierno de Misiones)

El sistema exige, al momento de la compra, el pago total del valor de la garrafa. Posteriormente, se inicia el proceso de reintegro en la modalidad elegida. “Antes esa devolución, el descuento se hacía en el momento, por lo que ahora una familia tiene que contar con el monto entero para poder hacer frente a una garrafa, que si estamos hablando de, no sé, en torno a los veinte mil pesos”, comentó Escobar.

La medida contempla a un amplio sector de la población que se encuentra fuera del sistema bancario formal. “La novedad ahora es que vas a poder recibir esta ayuda mediante billeteras digitales, teniendo en cuenta la enorme porción de la población que no tiene una cuenta bancaria”, remarcó Escobar.

Cómo inscribirse y aspectos operativos

Para solicitar el reintegro, los usuarios podrán inscribirse en el sitio oficial del Gobierno nacional: argentina.gob.ar/subsidios, en la sección del programa correspondiente a la compra de garrafas. Una vez finalizado el registro, el reintegro se depositará en la modalidad elegida —cuenta bancaria o billetera digital— y no en efectivo.

El trámite resulta accesible para quienes necesitan la ayuda: “Lo pueden buscar en argentina.gob.ar. Ahí van a buscar la parte de garrafas de este programa y van a poder solicitar este reintegro una vez que esté en vigencia, les repito, en mayo”, explicó Escobar.

El avance de este sistema responde a la necesidad de incluir a quienes se encuentran en la informalidad laboral y, en muchos casos, fuera del sistema financiero tradicional. El reintegro funcionará únicamente mediante canales bancarios y billeteras digitales, sin contemplar pagos en efectivo.

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