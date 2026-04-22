Qué es el Fredagsmys, el ritual sueco de fin de semana laboral que transforma el descanso

El Fredagsmys es el ritual nocturno sueco recomendado para reducir la fatiga y mejorar el bienestar personal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Practicar el ritual nocturno sueco conocido como Fredagsmys puede marcar la diferencia para quienes buscan reducir la fatiga y mejorar su bienestar personal. Este hábito semanal, originario de Suecia, está directamente relacionado con los altos niveles de felicidad y productividad del país nórdico, según detalló GQ México. Su sencillez permite adaptarlo a distintos estilos de vida y rutinas.

El Fredagsmys es una costumbre sueca que consiste en reservar una noche —generalmente los viernes— para relajarse en casa con familiares o amigos cercanos. De acuerdo con GQ México, esta práctica ayuda a neutralizar el cansancio acumulado durante la semana y favorece un descanso de calidad, lo que repercute en un mejor desempeño personal y profesional.

Un informe anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que Suecia figura de manera recurrente entre los países con mayor satisfacción vital y equilibrio entre trabajo y vida personal, indicadores a los que contribuyen tradiciones como el Fredagsmys.

En la cultura sueca, el Fredagsmys representa más que una tradición social: es una herramienta central para el bienestar emocional y físico. GQ México indica que este ritual actúa como antídoto frente al estrés y la sobrecarga laboral, dos desafíos habituales en la vida contemporánea.

Qué es el Fredagsmys y cómo se realiza

El Fredagsmys ayuda a reducir el estrés y la fatiga, optimizando el equilibrio entre la vida personal y las exigencias laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Fredagsmys implica crear un ambiente cálido que marque el final de la semana laboral. Consiste en permanecer en casa tras la jornada, compartir con un grupo reducido de familiares o amigos, y realizar actividades sencillas como juegos de mesa, conversaciones o ver películas, en un entorno sin presiones externas.

Para reforzar la tranquilidad, se emplean mantas, se encienden velas y se atenúan las luces. Es habitual vestir ropa cómoda y preparar bocadillos prácticos.

El doctor en medicina y psiquiatra Eugene Grudnikoff, de la organización Radial, explicó a la revista Real Simple: “Fredagsmys, que literalmente significa ‘viernes acogedor’, es una tradición sueca que consiste en quedarse en casa después del trabajo los viernes para pasar tiempo con amigos y familiares, jugar a juegos de mesa, ver la televisión y comer algunos snacks. Las mantas y las velas encendidas crean un ambiente relajado para terminar la semana laboral y dar paso al fin de semana con tranquilidad”.

Aunque suele realizarse los viernes, puede adaptarse a cualquier día que facilite la transición hacia el descanso. El objetivo es priorizar la comodidad y la convivencia, manteniendo un grupo reducido para fortalecer la intimidad. Organizar un Fredagsmys requiere únicamente planificar una noche de pausa, elegir una o dos actividades agradables y asegurarse de desconectar de las obligaciones laborales durante ese lapso.

Beneficios del Fredagsmys para la salud y el bienestar

Expertos indican que Fredagsmys activa el sistema nervioso parasimpático, lo que promueve mayor relajación y mejor calidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los beneficios más destacados de esta costumbre están la reducción de la fatiga y la mejora del ánimo. GQ México resalta que el Fredagsmys ofrece un descanso auténtico y necesario para restaurar la energía y mantener la motivación semanal.

Desde la perspectiva médica, este ritual estimula el sistema nervioso parasimpático, lo que promueve un mayor nivel de relajación, disminuye el estrés y reduce la ansiedad. De manera progresiva, quienes lo practican reportan un aumento de energía y mejoras en la calidad del descanso.

Grudnikoff añadió a Real Simple que “el ritual funciona porque genera una transición clara del modo de trabajo al modo de descanso, lo que refuerza la sensación de previsibilidad y seguridad psicológica”.

Contar con un espacio seguro y un momento fijo para relajarse también contribuye a fortalecer los vínculos personales, la felicidad y la longevidad. Un entorno libre de obligaciones permite estar presente y recobrar fuerzas, previniendo el agotamiento.

Consejos para incorporar el Fredagsmys en la vida diaria

Adaptar el Fredagsmys a cualquier día de la semana facilita el bienestar, la convivencia y el autocuidado en la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso es elegir un día que marque una separación clara entre las obligaciones y el tiempo libre. Aunque el viernes es tradición en Suecia, cualquier día es válido si el objetivo es desconectar del trabajo y restablecer el equilibrio personal.

Para generar un ambiente acogedor, se recomienda reducir la intensidad de las luces, vestir ropa cómoda y reunirse con personas cercanas. Las actividades propuestas deben ser sencillas y agradables, como una cena relajada o una conversación tranquila.

Durante el Fredagsmys, es fundamental evitar revisar correos electrónicos o atender asuntos profesionales, para que el cerebro acepte la pausa. La regularidad convierte el ritual en un hábito; con el tiempo, cuerpo y mente anticipan ese momento de calma, lo que facilita la recuperación de energía semanal.

Convertir el Fredagsmys en una tradición refuerza el autocuidado y prepara para afrontar los retos de la semana con mayor fortaleza, como publicó GQ México en su análisis sobre tendencias de salud y bienestar.