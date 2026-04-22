León XIV cerrará su gira africana en un homenaje a víctimas del incendio y explosiones en Bata en Guinea Ecuatorial

El papa León XIV saluda a la gente a su salida tras su visita al hospital psiquiátrico "Jean Pierre Olie" en Malabo, Guinea Ecuatorial, el 21 de abril de 2026 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El papa León XIV visitará este miércoles la prisión de Bata en Guinea Ecuatorial, una instalación conocida por sus condiciones precarias y objeto de críticas de organizaciones de derechos humanos debido al hacinamiento, la falta de higiene y el trato inadecuado a los internos.

Durante su estadía en Guinea Ecuatorial, el papa también se reunirá con familias y jóvenes en el estadio de la ciudad y rendirá homenaje a las víctimas del incendio y las explosiones en un depósito de municiones ocurridos en 2021, que provocaron más de 100 muertos y unos 600 heridos.

Además de Bata, la mayor ciudad y centro económico del país, León XIV tiene previsto trasladarse a Mongomo, cerca de la frontera con Gabón, para celebrar una misa y visitar una escuela.

La llegada del papa a Guinea Ecuatorial se enmarcó en la gira africana del pontífice, que previamente incluyó escalas en Argelia, Camerún y Angola, y donde León XIV ha abordado con firmeza temas globales.

En su arribo el martes, el representante de la Santa Sede exhortó a las autoridades del país a actuar “al servicio de la ley y la justicia”, en un contexto de denuncias por violaciones a los derechos humanos en el país.

El papa León XIV asiste a un encuentro con representantes del mundo de la cultura en el campus León XIV de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial en Malabo, Guinea Ecuatorial, el 21 de abril de 2026 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El tono del pontífice fue más moderado en comparación con sus intervenciones anteriores en la gira, en las que denunció la opresión de “tiranos”, criticó la explotación de los poderosos y respondió a las diferencias con Donald Trump respecto al conflicto en Medio Oriente.

Leo, de 70 años, enfrenta el desafío de mantener un equilibrio en Guinea Ecuatorial: acompañar a la comunidad católica sin asociar su visita con el respaldo al gobierno de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien lidera el país desde 1979 y es el jefe de Estado no monárquico con más tiempo en el poder a nivel mundial, con 83 años.

En este pequeño país costero, el catolicismo predomina entre el 80% de sus dos millones de habitantes, herencia de la colonización española. Según el Banco Africano de Desarrollo, los hidrocarburos representan el 46% del producto interno bruto y más del 90% de las exportaciones.

Sin embargo, Human Rights Watch advierte que los ingresos petroleros sostienen los lujos de una élite cercana al presidente, mientras buena parte de la población permanece en situación de pobreza.

El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada para celebrar una misa en Saurimo, Angola, el 20 de abril de 2026 (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El martes, el papa fue recibido por el mandatario, y en su primera intervención criticó la creciente desigualdad de ingresos en el país, en un acto al que asistió Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como Teodorín, vicepresidente e hijo del presidente.

Teodorín fue condenado en Francia en 2019 por lavado de dinero y malversación, y es conocido por ostentar un estilo de vida lujoso en redes sociales, contrastando con la realidad de la mayoría de la población.

El papa cerrará su gira africana de 11 días y 18.000 kilómetros con una misa al aire libre en Malabo, la capital, antes de regresar a Roma el jueves.

El mensaje de León XIV al papa Francisco

A un año del fallecimiento del ex líder de la Santa Sede, el Vaticano celebró este martes diversos actos en homenaje al primer pontífice latinoamericano. Su sucesor, León XIV, llamó a mantener vivo su legado a través de la fraternidad y el anuncio del Evangelio.

El Papa León XIV, a través de su cuenta oficial, publicó un mensaje instando a los fieles a recordar y seguir el legado de Papa Francisco en el primer aniversario de su partida. (X)

En un mensaje publicado en X, León XIV expresó: “En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones”.

El actual pontífice instó a la comunidad católica y a la sociedad en general a proclamar la alegría del Evangelio, poner la misericordia en el centro y fomentar la fraternidad universal. “Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo”, señaló.

(Con información de AFP)