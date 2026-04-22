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Mario Pergolini: “Hoy hay chicos que decidieron no ir al colegio y padres que se lo aceptan”

El conductor de Otro día perdido se sumó a una campaña para visibilizar el ausentismo en las escuelas. Su fuerte editorial

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La campaña de Argentinos por la Educación propone viralizar imágenes escolares para la iniciativa que denuncia que cada alumno pierde casi un año de clases en la primaria (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

Mario Pergolini sorprendió en Otro día perdido (Eltrece) al mostrar una foto de su infancia como parte de la campaña Argentina a la escuela, una iniciativa impulsada por Argentinos por la Educación para visibilizar el ausentismo escolar en el país. La acción invita a todos los argentinos a compartir imágenes de sus años escolares en redes sociales bajo el hashtag #ArgentinaALaEscuela, y a mencionar a tres personas más para amplificar el alcance del mensaje.

Durante el programa, el conductor exhibió su foto escolar y recordó junto a sus compañeros anécdotas de la época, entre risas y comentarios sobre viejas costumbres y el paso por la escuela. El gesto se inscribió en un contexto de preocupación creciente por la pérdida de días de clase y la falta de compromiso con la asistencia escolar entre estudiantes y familias.

mario pergolini
Mario Pergolini se sumó a la campaña “Argentina a la escuela” y compartió su foto de infancia (Otro día perdido, Eltrece)

Mario compartió una fotografía de cuando era niño y asistía al colegio. La escena generó complicidad y humor en el estudio. Evelyn Botto recordó cómo la elegían para leer en los actos escolares, mientras que Rada bromeó sobre su propio look adolescente. El conductor aprovechó la ocasión para apelar a la memoria colectiva: “Mañana subite una foto de cuando ibas al colegio con el hashtag Argentina a la escuela”, propuso en directo, y explicó la mecánica de la campaña que consiste en etiquetar a tres personas más para multiplicar la convocatoria.

Pergolini remarcó la importancia de la escuela y el rol de los adultos en garantizar la continuidad educativa. “Hay que ir al colegio, no hay duda”, afirmó. El intercambio incluyó reflexiones sobre la posibilidad de repensar el sistema, pero siempre sosteniendo la obligatoriedad de la asistencia mientras no exista una alternativa superadora.

La iniciativa lanzada por Argentinos por la Educación busca generar un movimiento en redes sociales para alertar sobre la cantidad de días de clase perdidos por los estudiantes argentinos. Según el último informe de la organización, cada alumno pierde, en promedio, casi un año completo de clases durante la primaria debido al ausentismo, los paros y las irregularidades en el calendario escolar.

educación argentina
Fuente: Observatorio de Argentinos por la Educación

El relevamiento reveló que las razones de la inasistencia son múltiples: enfermedades, falta de interés, exigencias laborales y, en muchos casos, una permisividad familiar que normaliza el abandono de la escuela. Pergolini abordó el problema en su editorial: “Son chicos que han decidido ya no ir al colegio. Y lo peor es que los padres se lo aceptan, cuando en realidad tendríamos como adultos tener otro tipo de charla”, advirtió.

El informe de Argentinos por la Educación también advierte que la flexibilización de los requisitos para pasar de grado y el descenso de la repitencia no lograron mejorar los aprendizajes. Por el contrario, persiste la desigualdad y la falta de datos sistemáticos impide dimensionar el fenómeno en toda su magnitud.

A la pérdida de días de clase se suma el deterioro de la convivencia escolar. El 63% de los estudiantes reconoció haber sufrido algún tipo de agresión o bullying en la escuela, según el mismo informe. El clima de violencia, la pérdida de autoridad docente y la falta de protocolos claros preocupan tanto a especialistas como a la comunidad educativa.

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Pergolini abordó la problemática en su editorial: “Son chicos que han decidido ya no ir al colegio. Y lo peor es que los padres se lo aceptan”

La campaña y el informe ponen de relieve la necesidad de un liderazgo estatal más firme y de una mejor coordinación entre provincias para enfrentar el ausentismo. Argentinos por la Educación reclama la creación de un sistema nacional de monitoreo y políticas que fortalezcan la disciplina escolar con el acompañamiento de las familias y la comunidad.

Pergolini, al sumarse a la campaña con su foto escolar, sintetizó el espíritu de la iniciativa: “Mostrar que fuimos al colegio y que es lo más normal que hay que hacer”. La acción busca recordar el valor de la escuela y reabrir el debate sobre cómo reconstruir la cultura de la asistencia en la Argentina actual.

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