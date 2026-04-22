Método RAMP: el calentamiento de 5 minutos que mejora el rendimiento y reduce el riesgo de lesiones

El método RAMP redefine los protocolos de calentamiento en el fitness, priorizando la eficiencia y la preparación específica para el levantamiento de pesas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, los protocolos de calentamiento fueron objeto de revisión dentro del mundo del fitness. Un nuevo enfoque, impulsado por la comunidad de entrenadores y divulgado por medios especializados como Men’s Health, pone el foco en la eficiencia: el método RAMP promete optimizar el rendimiento en el levantamiento de pesas en tan solo cinco minutos.

Este sistema, estructurado y breve, desafía la costumbre de los estiramientos prolongados y la activación excesiva, proponiendo una preparación específica y adaptada a las demandas de cada sesión.

Según detalló Men’s Health, el protocolo RAMP no solo busca reducir el riesgo de lesiones, sino mejorar la capacidad de mover más peso y perfeccionar la técnica desde el primer ejercicio. Al incorporar este método, los entrenadores aspiran a una transición mental y física más fluida entre el estado de reposo y el esfuerzo, logrando que el atleta llegue listo a las series principales sin agotar energías en la fase previa.

¿En qué consiste el calentamiento RAMP?

El término RAMP responde a las siglas en inglés de Raise (elevar), Activate (activar), Mobilize (movilizar) y Potentiate (potenciar). Cada fase cumple una función precisa dentro del protocolo:

Raise : Eleva la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal , lo que incrementa el flujo sanguíneo y prepara el cuerpo para la actividad física.

Activate : Orienta la activación hacia los músculos que serán protagonistas en la sesión , ajustando el cuerpo para el trabajo específico.

Mobilize : Introduce ejercicios que amplían el rango de movimiento de las articulaciones , favoreciendo la movilidad y previniendo molestias.

Potentiate: Finaliza el proceso con movimientos que preparan el cuerpo para esfuerzos explosivos y de mayor intensidad.

El protocolo RAMP estructura el calentamiento en cuatro fases: Raise, Activate, Mobilize y Potentiate, cada una con una función precisa para optimizar el rendimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta secuencia permite que el calentamiento no exceda los 10 minutos, evitando que se convierta en una rutina de baja intensidad sin impacto en la sesión principal.

Beneficios comprobados para el rendimiento

El método RAMP ganó terreno por su enfoque directo y su respaldo científico. Según un análisis citado por Men’s Health y publicado en la revista Sports Medicine, un calentamiento efectivo debe preparar tanto la mente como el cuerpo, mejorando la capacidad de desempeño y disminuyendo la posibilidad de lesiones.

Al aumentar gradualmente la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, se mejora el flujo sanguíneo a los músculos que trabajan y se prepara el cuerpo para generar fuerza de manera más eficiente. Además, la estructura del protocolo RAMP favorece una preparación específica para cada movimiento, lo que permite perfeccionar la técnica y aumentar la eficiencia al comenzar con las series de trabajo.

Precisión frente a exceso: los límites del protocolo

El método RAMP no está exento de matices. Los expertos advirtieron que dedicar tiempo excesivo a ejercicios de activación o movilidad puede provocar fatiga antes del esfuerzo principal.

El entrenador Aaron Schiavone y la Dra Anne Rex recomiendan evitar estiramientos estáticos antes de levantar pesas, sugiriendo movilidad dinámica y carga progresiva en su lugar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenador Aaron Schiavone señaló que la obsesión por “despertar” músculos específicos, como los glúteos, suele estar basada en mitos: los músculos no se apagan ni se encienden, y la progresión de cargas resulta más relevante para el rendimiento.

Asimismo, la Dra Anne Rex recomendó evitar los estiramientos estáticos previos al levantamiento de pesas y concentrarse en ejercicios de movilidad dinámica, junto con una carga progresiva en los movimientos principales.

De este modo, un calentamiento efectivo no debe superar los 10 minutos para la mayoría de las personas, ya que prolongarlo puede restar impacto a la sesión y transformar la fase previa en una actividad de baja intensidad.

Cómo calentar antes de levantar pesas

La eficiencia y la especificidad son las bases del protocolo RAMP. El calentamiento debe reflejar los movimientos que se van a realizar durante la sesión y preparar el cuerpo para las exigencias concretas de cada ejercicio. Según la guía de Men’s Health, un ejemplo práctico para una rutina de sentadillas frontales incluye:

Los ejercicios del calentamiento RAMP adaptan la preparación del cuerpo a los movimientos específicos de la rutina, perfeccionando la movilidad y la eficiencia desde el inicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre 15 y 20 sentadillas con peso corporal , para elevar el ritmo cardíaco y preparar el patrón de movimiento.

Ejercicios de movilidad dirigidos a caderas, tobillos y columna torácica , durante aproximadamente dos minutos.

10 repeticiones con la barra vacía , para afinar la técnica.

6 a 8 repeticiones al 50-60% del peso de trabajo habitual .

4 a 5 repeticiones al 70-80% de la carga programada para la serie principal.

Después de este calentamiento, el cuerpo suele estar en condiciones óptimas para afrontar la rutina. En el caso de programas que incluyen varios ejercicios compuestos, no se requiere repetir toda la secuencia desde cero; bastará con aplicar una progresión de carga adaptada a cada nuevo movimiento.

Los expertos puntualizaron que el calentamiento puede adaptarse según la experiencia, el historial de lesiones o las demandas particulares de la sesión, pero subrayaron la importancia de mantenerlo breve, específico y orientado al objetivo principal.