Uruguay: gobierno desembarca en barrios marcados por guerras narco con programa de convivencia

En Cerro Norte un hombre fue asesinado de varios disparos (@LeoPedrouza)

Cerro Norte es una zona chica de uno de los barrios del oeste montevideano en Uruguay. La poca distancia y la pelea entre dos bandas criminales por el dominio de la venta de droga han hecho que la tasa de homicidios en ese lugar sea muy superior a otras zonas del país. Por esto, en este espacio pensó el gobierno de Yamandú Orsi para desembarcar en uno de sus principales programas de seguridad y convivencia.

El mandatario reunió este lunes a su gabinete y uno de los anuncios tras el encuentro fue el inicio de este plan, pensado para este jueves. La iniciativa fue presentada como una idea en la que confluyen políticas de seguridad, de infraestructura y vivienda. Además de Montevideo, llegará a los barrios de San Antonio en Maldonado, Corfrisa, en Las Piedras, además de a las ciudades de Rivera y Durazno. En siguientes etapas abarcará a 21 zonas de todo el país.

“Acá no se trata de fiscalizar, sino de mejorar las condiciones de vida de los vecinos de cada barrio”, dijo en una rueda de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien tiene un rol similar al de un jefe de gabinete.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, junto al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez (Presidencia)

Unos 140 funcionarios informarán a los vecinos este jueves de la operativa, los censarán y registrarán los problemas edilicios que tenga la casa.

Sánchez explicó cómo es la metodología de la intervención. “Es primero ir a hablar con los vecinos para que sepan qué va a ocurrir en la zona. Segunda, la intervención en limpieza, alumbrado y luego equipamiento público. Una vez que tengamos relevados los conjuntos de problemas habitacionales, también las soluciones habitacionales, [habrá] canastas de materiales para los vecinos que puedan autoconstruir y otras viviendas que serán necesarios derribarlas, como el caso particular de Los Palomares, donde tenemos que abrir calles porque hay pasajes”, señaló Sánchez, según consignó Telemundo. Esa zona es una de las más peligrosas de Cerro Norte.

El secretario de Presidencia dijo que lo que habrá este jueves es un “desembarco”. Llegarán al lugar unos 140 funcionarios de los ministerios de Desarrollo Social, de Vivienda, de Interior y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. La primera actividad será un censo.

Un niño de un año fue asesinado tras quedar en medio de una balacera cuando delincuentes buscaban a su padre, el líder de una banda narco de Montevideo (@miguechagas)

“Le vamos a explicar a los vecinos de qué se trata la intervención del proyecto Más Barrio en la zona, les vamos a entregar un folleto para que sepan qué se va a hacer. Además, vamos aprovechar a relevar condiciones edilicias de las viviendas, características que puedan estar necesitando, como problemas eléctricos o sanitarios, a efectos de qué cosas son imperiosas realizar”, explicó Orsi, uno de los jerarcas más cercanos al presidente de la República.

Después de estos primeros días de trabajo, se ingresará en una instancia en la que habrá otro tipo de acciones, que implican la limpieza, la iluminación, el patrullaje de la Policía y los trabajos más estructurales relacionados con la vivienda.

La visión que tiene el gobierno uruguayo sobre este plan es que no se trata solo de algo referido a la seguridad –aunque en un gran porcentaje trata de eso– sino a la “convivencia”. “Vamos a tener acciones sobre el mobiliario público, plazas públicas, reconstruir espacios para que la gente pueda tener convivencia en el barrio, iluminación, limpieza y la relocalización o construcción de viviendas”, dijo Sánchez.

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Más Barrio será financiado con un préstamo de unos USD 50 millones otorgado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Este organismo habilitó una línea de crédito de unos USD 250 millones. A este dinero se le suma el presupuesto asignado para el Plan de Seguridad del Ministerio del Interior.