Llegan las pickups híbridas a la Argentina: cuáles son los modelos clásicos que tendrán su versión “enchufable”

El sistema híbrido o híbrido enchufable se extenderá a casi todas las pickup en el mercado argentino durante 2027.

El lanzamiento de ventas de la pickup BYD Shark en Argentina marcó un hito para el sector de los vehículos utilitarios livianos en el mercado automotor local. Pero la razón de su relevancia no está en el hecho de tratarse de una camioneta de origen chino, porque ya hay otros modelos de esa categoría como Foton o Great Wall.

La importancia de este vehículo radica en su tecnología de propulsión, ya que es la primera camioneta híbrida enchufable (PHEV) que llega a competir en uno de los mercados más exigentes para este segmento.

La Argentina es el cuarto país del mundo en mayor producción de pickups, detrás de Estados Unidos, China y Tailandia, y prueba de su relevancia radica en que esta misma semana se confirmó que un modelo producido en una fábrica local, se convirtió en el automóvil más vendido de todos los segmentos de 2025 en la suma de los 19 países más importantes de Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México: la Toyota Hilux.

BYD Shark, reciente lanzamiento en Argentina con tecnología híbrida enchufable. Cuesta USD 59.990. REUTERS/Henry Romero/File Photo

El desafío de BYD, por lo tanto, es el de penetrar con una cuota razonable de mercado en el que probablemente sea el más difícil segmento para hacerlo, ya que por cultura e historia y por su versatilidad de uso en las más diversas topografías del territorio argentino, las camionetas representan el “auto argentino por excelencia”.

La hibridación, sin embargo, no es una novedad para las camionetas en Argentina, sino en la categoría de las pickup medianas, en las que los rivales de Toyota Hilux son clásicos afirmados en el tiempo como Ford Ranger, VW Amarok, Chevrolet S10, Nissan Frontier, además de las novedosas Fiat Titano y Ram Dakota, y otros modelos importados como Mitsubishi L200.

Actualmente, ya hay camionetas que tienen tecnología híbrida autorecargable en una de sus versiones, como la Ford F-150 Híbrida en la categoría de las Full Size y la Ford Maverick Híbrida entre las pickups medianas sin chasis. La Maverick viene de México con un precio de $66.518.900, mientras la F-150 llega desde EE.UU. pagando arancel del 35% y un precio de 109.200.000 pesos.

La Ford F-150 Hibrida llegó a Argentina en 2022 y fue la primera camioneta con electrificación en el mercado

Pero de todos modos, la BYD Shark se adelantó a todos con un vehículo híbrido enchufable, lo que le permite ofrecer una mayor autonomía eléctrica por tratarse de un vehículo con una batería de mayor capacidad a la que tienen los híbridos convencionales.

Técnicamente está equipada con un motor turbo naftero 1.5 litros que se complementa con 2 motores eléctricos para sumar 430 CV combinados, todo esto alimentado por una batería de litio de 29 kWh, que es la capacidad promedio de los PHEV. torque. Esto le permite ofrecer cerca de 100 kilómetros de autonomía 100% eléctrica y una combinada total de hasta 830 kilómetros. El precio de esta pickup, que también paga el arancel extrazona del 35% es de USD 59.990 o su equivalente de 83.986.000 pesos.

La Ford Ranger PHEV ya está confirmada para 2027 en la planta de la marca en General Pacheco

Las híbridas que llegarán

Pero en los próximos 12 meses probablemente el mercado argentino de las pickup tenga muchas más opciones híbridas e híbridas enchufables. La primera confirmación la dio Ford, cuando anunció el año pasado que desde 2027 se fabricará en General Pacheco la versión Ranger Híbrida Enchufable (PHEV) de su pickup nacional, modelo que ya se comercializa en los mercados europeo y australiano.

Los otros dos fabricantes clásicos de camionetas en Argentina, Toyota y Volkswagen, también tienen la hibridación en su plan de corto plazo, ya que en 2027 empezarán a producirse localmente las versiones electrificadas de Hilux y Amarok, en ambos casos coincidentes con la llegada de la nueva generación de ambos modelos.

En el caso de la Toyota Hilux, con un rediseño profundo, aunque rediseño al fin, de la actual pickup, en el que la estética se actualiza considerablemente, pero con la adopción de un sistema híbrido del cual todavía no se conocen precisiones. Existe la idea de una híbrida diésel y una naftera, posiblemente de sistema híbrido convencional, con una batería acorde a ese tipo de electrificación, es decir de una capacidad entre 1 y 2 kWh.

El rediseño de la Toyota Hilux llegará a Argentina en 2027. El plan incluye la renovación del vehículo y la adopción de electrificación a la gama

Toyota también anunció a fin de año pasado que fabricará una Hilux 100% eléctrica, aunque todavía no se sabe si Argentina podría ser el destino de ese proyecto industrial. Por un lado no parece ser el país para una camioneta eléctrica debido a su extensión de territorio y su pobre infraestructura de carga.

Sin embargo, teniendo en cuenta la capacidad industrial del complejo Zárate, y que es desde donde se exportan las Hilux para 29 países de la región, establecer ese proyecto en Argentina tiene una lógica también.

La Volkswagen Amarok, en cambio, será un vehículo completamente nuevo, basado en la plataforma de una pickup china marca Maxus, que también se comercializa en Argentina desde hace algunas semanas, pero con una intervención mayor de la ingeniería de Volkswagen en su adaptación al uso local. Esta nueva Amarok se empezará a fabricar en 2027, perderá el famoso y potente motor V6 3.0 litros turbodiésel actual, pero la marca promete una potencia mayor aun con la combinación del motor térmico y el eléctrico que tendrá el nuevo modelo.

La otra pickup híbrida que se producirá en Argentina desde 2027 es la nueva generación de Volkswagen Amarok

En Córdoba, mientras tanto, se esperan noticias de Stellantis, que empezará a producir versiones Mild-Hybrid de 24 volts este año para sus modelos Peugeot, y podría adoptar un sistema similar para las Fiat Titano y Ram Dakota; y las novedades que lleguen desde Santa Isabel, la planta de Renault, que inicialmente, a fin de este año, empezará con la producción solamente la versión térmica de la pickup compacta conocida todavía como Niágara Concept, pero que en una segunda etapa incorporará la propulsión híbrida, de la cual todavía se conoce muy poco, que podría ser novedosa por utilizar separadamente un motor y otro repartidos entre ambos trenes.