La Maciel habló de su salida de Gran Hermano y contó el impacto que tuvo la denuncia en su contra: “El mensaje llegó tarde”

La participante explicó en el debate que su decisión se debió a la acumulación de situaciones personales y emocionales dentro y fuera de la casa (Video: GH, Telefe)

La salida de Jessica “La Maciel” de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó una de las escenas más impactantes de la temporada. Lo que comenzó como una noche de alivio tras ser salvada por el público en la gala de eliminación terminó en un episodio cargado de angustia, llanto y desesperación que derivó en su decisión de abandonar la casa por voluntad propia. Un día después, ya fuera del reality, la participante rompió el silencio y dio su versión de los hechos en el debate, intentando explicar qué la llevó a tomar una determinación tan abrupta.

El momento en el que todo cambió quedó registrado en vivo. Apenas minutos después de confirmarse su continuidad en el juego, La Maciel comenzó a sentirse mal. “Estoy ahogada, ahora me siento muy mal”, se la escuchó decir, visiblemente alterada, mientras sus compañeros intentaban contenerla. La situación escaló rápidamente: entre lágrimas, pidió ir al confesionario y, ya sin poder sostener la calma, fue contundente: “No puedo, me quiero ir. No sé qué me pasa, me quiero ir. Necesito estar con mi familia”.

El equipo del programa intervino de inmediato. Entre indicaciones para que respirara y la asistencia de profesionales, la participante fue acompañada en un proceso que evidenció el nivel de angustia que estaba atravesando. “Esto es un juego, la vida está del otro lado”, le repetían, intentando tranquilizarla. Pero la decisión ya parecía tomada. “Mi familia me necesita”, agregó, en una frase que terminaría sellando su salida definitiva.

Jessica “La Maciel” sorprendió a la audiencia de Gran Hermano Generación Dorada al abandonar el reality tras un episodio de angustia

La noche siguiente, en el debate del programa, La Maciel profundizó en las razones detrás de su colapso emocional. Lejos de atribuirlo a un único factor, explicó que se trató de una acumulación de situaciones que terminaron por desbordarla. Uno de los puntos centrales fue la aparición de una denuncia en su contra, que había sido notificada mientras estaba dentro de la casa.

“Fue una bomba, me tiraron al piso, me rompieron”, describió sobre el impacto que le generó enterarse de esa situación en pleno aislamiento. Sin embargo, también buscó aclarar su postura respecto al contenido de esa denuncia. “El mensaje me llegó tarde, no hay nada”, afirmó, dando a entender que la notificación habría sido tardía y que, según su versión, no existiría sustento en la acusación.

En ese sentido, reveló que no era la primera vez que atravesaba una situación de este tipo. “Hace muchos años que vengo recibiendo acoso en redes sociales y tuve una persecución”, explicó, dejando entrever un historial de exposición mediática y conflictos que se reactivaron a partir de su participación en el reality.

A pesar de haberse retirado por voluntad propia, La Maciel confesó sentirse arrepentida y dejó abierta la posibilidad de un regreso al programa (Video: GH, Telefe)

Pero la presión externa no fue el único detonante. La propia participante reconoció que el aislamiento y la dinámica del juego también influyeron en su estado emocional. “Extrañar me jugó una mala pasada”, confesó, al referirse a la distancia con su entorno más cercano. Incluso admitió que había intentado reprimir esas emociones para no mostrarse vulnerable dentro de la casa. “Sentía que si lloraba me estaba mostrando débil”, señaló.

La convivencia tampoco ayudó. Según contó, algunos vínculos dentro del juego contribuyeron a desestabilizarla. “Brian fue el primero que me buscó, pero me desactivé”, dijo, sugiriendo que ciertas interacciones la afectaron más de lo que esperaba. Aun así, aclaró que no todos los conflictos tuvieron el mismo peso y que hubo participantes que no representaron un problema para ella.

A pesar de la intensidad del episodio, La Maciel sorprendió con una declaración que dejó abierta una posible vuelta al reality. “Estoy re arrepentida de haberme ido”, admitió sin rodeos. Incluso fue más allá al imaginar un eventual regreso: “Quiero patear la puerta giratoria y decir ‘hola, de nuevo’”. Según explicó, el solo hecho de salir de la casa y reencontrarse con el exterior le permitió empezar a recomponerse. “Sentí la frescura, estoy subiendo de a poco”, aseguró.