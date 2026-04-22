“Desaparecido” y “Necesita salir ya”: las duras críticas a Franco Mastantuono tras su actuación en el triunfo del Real Madrid

Mastantuono fue abucheado por el público en su ingreso (Reuters)

El estadio Santiago Bernabéu fue escenario de una noche tensa tras la reciente eliminación de Real Madrid en la Champions League. Aunque el equipo madrileño logró una victoria por 2-1 ante Deportivo Alavés, la atención se centró en la complicada relación entre el público y algunos de sus jugadores, en especial el argentino Franco Mastantuono.

El mediocampista, que ingresó en el minuto 58 en reemplazo de Arda Güler, fue recibido con silbidos y abucheos por parte de los aficionados, quienes manifestaron su descontento también hacia figuras como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, autores de los goles del equipo.

Según lo reportado por Sport, la actuación de Mastantuono desencadenó críticas contundentes tanto en las tribunas como en los medios de comunicación. “Desconectado. Nada de nada. Necesita salir ya. No le sale nada y pierde muchas pelotas. Otro futbolista sin nada de confianza que siempre que entra empeora a su equipo”, publicó el medio catalán, reflejando el clima de desaprobación que rodea al futbolista argentino.

La línea crítica fue seguida por Mundo Deportivo, que evaluó la presencia del ex jugador de River Plate señalando: “El argentino sumó más minutos que los habituales, pero sigue sin demostrar nada”. Estas valoraciones se suman a la de Diario AS, que sintetizó la actuación del mediocentro con una sola palabra: “Desaparecido”.

El argentino fue abucheado por la hinchada del Real Madrid

La reacción de la afición blanca no se limitó a Mastantuono. Tanto Mbappé como Vinícius Júnior recibieron manifestaciones de reprobación a pesar de haber marcado los goles con los que Real Madrid consiguió la victoria. El rendimiento colectivo y los recientes fracasos deportivos parecen haber profundizado la exigencia de un sector del público, que no ocultó su disconformidad en el propio estadio del club.

El futuro de Mastantuono en Real Madrid se presenta ahora como una incógnita. Diversos medios, como Sport y Marca, sugirieron que la directiva podría optar por una cesión en el próximo mercado de pases. La falta de confianza exhibida en cada ingreso y la dificultad para justificar el alto costo de su fichaje alimentan las versiones sobre una posible salida.

A menos de dos meses para la cita mundialista, el presente del futbolista afecta sus posibilidades de ser convocado a la Selección Argentina por el entrenador Lionel Scaloni. La falta de minutos y los bajos rendimientos ponen en duda su participación en los compromisos internacionales del año.

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham (i), abandonó el terreno de juego tras ser sustituido por el argentino Mastantuono (Efe)

El paso de Mastantuono por el conjunto merengue se ha visto marcado por la presión de la afición y la atención crítica de los medios. Con la salida de Xabi Alonso, el argentino perdió muchos minutos de juego ante un Arbeloa que apostó por el joven turco Arda Guler. La falta de respuestas en el terreno de juego y las crecientes dudas sobre su adaptación y rendimiento mantienen abierto el interrogante sobre su futuro inmediato en el club y sus aspiraciones internacionales.

El conjunto merengue tiene seis partidos por delante y se ubica a seis puntos (con un partido más) que el líder Barcelona. Al mismo tiempo, también queda pendiente el Clásico, que puede ser clave para definir al futuro campeón del torneo español. Habrá que ver si en la media docena de encuentros que faltan el argentino podrá contar con minutos para mostrarse, ya sea para continuar la temporada que viene vestido de blanco o para salir a préstamo en el próximo período de fichajes.