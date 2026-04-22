Teleshow

El nuevo desafío de Antonela Roccuzzo en el gimnasio: cuál es el ejercicio de fuerza extrema que quiere alcanzar

La empresaria va cada día por más metas en cuanto a sus prácticas físicas. Esta vez sorprendió con su próximo reto

Guardar
Antonela Roccuzzo presentó su nueva playlist integrada por artistas latinoamericanas
Antonela Roccuzzo va por un nuevo desafío en el gimnasio (Instagram)

La rutina diaria de Antonela Roccuzzo siempre despierta interés entre quienes la siguen, pero esta vez un detalle capturó la atención de todos. La esposa de Lionel Messi compartió en sus redes sociales una imagen que no solo muestra su dedicación al deporte, sino que deja ver un costado personal, íntimo y profundamente humano de su vida en Miami. En una historia de Instagram, la rosarina de 36 años subió una foto tomada en el exclusivo gimnasio donde entrena de manera habitual. No era una imagen más: aparecían varias bandas elásticas de colores colgando de la barra de dominadas, pero lo verdaderamente llamativo fue la frase que eligió para acompañar la escena. Nueva meta: hacer dominadas sin banda, escribió. Esa oración sencilla revela un objetivo ambicioso y una etapa nueva en su recorrido deportivo.

Para quienes no están familiarizados con el mundo del fitness, las dominadas —también conocidas como pull-ups— representan uno de los ejercicios más exigentes que existen. Lograr una dominada perfecta implica levantar el peso total del propio cuerpo usando únicamente la fuerza de la espalda y los brazos. Por eso, es común que quienes recién se inician en esta disciplina utilicen bandas elásticas que brindan asistencia y alivian parte de la carga. El objetivo de Antonela, realizar el ejercicio sin banda, significa buscar el máximo nivel de fuerza y control. La publicación no muestra el resultado final ni presume logros terminados. Al contrario, su posteo exhibe el proceso en marcha, el esfuerzo cotidiano y la honestidad de quien reconoce que todavía está en camino. Esa sinceridad conecta con miles de personas que encuentran en su ejemplo una fuente de motivación real.

Lo que distingue a Antonela en este ámbito no es solo su constancia, sino la manera en que convierte cada jornada de entrenamiento en una oportunidad para superarse. Desde que dejó Rosario para acompañar a Messi en distintas ciudades, Antonela halló en el deporte un refugio y una pasión propia. El gimnasio, más que un lugar de ejercicio, se transformó en un espacio personal donde puede desafiarse y crecer. En Miami, la rutina de entrenamiento se combina con la vida familiar, el trabajo y la exposición pública, pero ella logra mantener su compromiso con el bienestar físico y mental. La imagen viral de sus bandas de entrenamiento resume mucho más que una meta atlética: transmite un mensaje de perseverancia, disciplina y humildad, cualidades que la definen fuera de los flashes.

El nuevo desafío de Antonela Roccuzzo en el gimnasio (Instagram)
El nuevo desafío de Antonela Roccuzzo en el gimnasio (Instagram)

La vida de Antonela Roccuzzo en Miami llegó cargada de cambios. Desde mediados de 2023 acompaña a Messi en su nueva etapa como delantero del Inter Miami, pero lejos de quedarse en un segundo plano, ella encontró su voz y su estilo propios. En redes sociales, sus publicaciones marcan tendencia y generan conversación. Con millones de seguidores atentos a cada novedad, Antonela se consolidó como una verdadera it girl, referente de moda, deporte y vida saludable. Sus looks deportivos de marcas internacionales son replicados y comentados, sus rutinas de ejercicios despiertan admiración, y la manera en que equilibra su faceta pública con la intimidad familiar genera empatía.

El impacto que tiene en su comunidad digital va más allá de la estética. Antonela utiliza sus plataformas para mostrar el valor del esfuerzo y el poder de la constancia. No comparte solo resultados finales ni transforma sus redes en vidrieras de perfección inalcanzable. En cambio, humaniza el proceso, reconoce los desafíos y celebra los pequeños logros. Ese enfoque realista y cercano la convierte en fuente de inspiración para quienes buscan mejorar su calidad de vida a través del deporte y la alimentación consciente.

Temas Relacionados

Antonela RoccuzzoGymDesafío físicoDominadasEjercicios de fuerzaInfluencerIt girlLionel Messi

Últimas Noticias

Sofía Clerici anunció que está embarazada por primera vez con una foto elocuente: “Ya tenemos nave”

La influencer compartió la noticia con una particular imagen a más de un año de contar sus deseos por convertirse en mamá

Sofía Clerici anunció que está embarazada por primera vez con una foto elocuente: “Ya tenemos nave”

Es mi sueño: un participante le cantó a su esposa un bolero a capela por sus 50 años juntos y emocionó a todos

Carlos Rubén Pérez cautivó al público con sus palabras honestas y su energía inspiradora tras subir al escenario del concurso. El romántico momento cuando le dedicó un tema a su mujer

Es mi sueño: un participante le cantó a su esposa un bolero a capela por sus 50 años juntos y emocionó a todos

Dura sanción para Luana Fernández en Gran Hermano: perdió el liderazgo y el juego dio un vuelco inesperado

La participante fue castigada por revelar parte de su estrategia y se designó otro líder. De quién se trata

Dura sanción para Luana Fernández en Gran Hermano: perdió el liderazgo y el juego dio un vuelco inesperado

María Susini en Lo de Pampita: “No estoy divorciada de Facundo Arana”

Modelo, presentadora y madre de tres hijos, en una nueva entrevista de Pampita repasa su vida, su carrera y no elude hablar a fondo de lo que sucedió en su matrimonio con Facundo Arana

María Susini en Lo de Pampita: “No estoy divorciada de Facundo Arana”

La Maciel habló de su salida de Gran Hermano y contó el impacto que tuvo la denuncia en su contra: “El mensaje llegó tarde”

La exparticipante abrió su corazón y compartió qué la llevó a dejar abruptamente el reality, detallando cómo la presión, una denuncia inesperada y el aislamiento impactaron en ella

La Maciel habló de su salida de Gran Hermano y contó el impacto que tuvo la denuncia en su contra: “El mensaje llegó tarde”
DEPORTES
Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

Fue la primera tenista modelo de Playboy, se retiró para vender contenido erótico y acaba de separarse de su ex entrenador 14 años mayor

El técnico de Newell’s Frank Kudelka protagonizó un accidente en Rosario: una motociclista resultó herida

“Desaparecido” y “Necesita salir ya”: las duras críticas a Franco Mastantuono tras su actuación en el triunfo del Real Madrid

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Palermo a bordo de un Alpine de F1: cronograma de cortes y los detalles del show

1.700 habitantes, una arquitectura única y la memoria de Puskás: así es el Pancho Arena, el estadio que transforma el fútbol en una ceremonia

TELESHOW
Sofía Clerici anunció que está embarazada por primera vez con una foto elocuente: “Ya tenemos nave”

Sofía Clerici anunció que está embarazada por primera vez con una foto elocuente: “Ya tenemos nave”

Es mi sueño: un participante le cantó a su esposa un bolero a capela por sus 50 años juntos y emocionó a todos

Dura sanción para Luana Fernández en Gran Hermano: perdió el liderazgo y el juego dio un vuelco inesperado

María Susini en Lo de Pampita: “No estoy divorciada de Facundo Arana”

La Maciel habló de su salida de Gran Hermano y contó el impacto que tuvo la denuncia en su contra: “El mensaje llegó tarde”

INFOBAE AMÉRICA

En “This Is a Gardening Show”, Zach Galifianakis juega sucio

En “This Is a Gardening Show”, Zach Galifianakis juega sucio

El papa León XIV visitó una prisión de Guinea Ecuatorial en medio de denuncias de abusos y deportaciones de migrantes

“Mañana tiroteo”: la tendencia viral en Argentina que llegó a Uruguay y terminó con un adolescente condenado

Lula da Silva evalúa responder con “reciprocidad” a la expulsión de EEUU de un policía brasileño

Panamá da luz verde a importación de 90,000 quintales de café oro