Venezuela

Delcy Rodríguez le pidió a la directora del FMI acceso a los fondos de Venezuela: son casi USD 5.000 millones

La presidenta encargada mantuvo una conversación con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/Miguel Gutiérrez)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/Miguel Gutiérrez)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que mantuvo una conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien solicitó acceso a cerca de 5.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) pertenecientes al país en esta entidad.

“Hoy hablé con la directora general del FMI, la doctora Kristalina Georgieva, y justamente le hablé de la necesidad de que Venezuela acceda a sus derechos especiales de giro. Son 5.000 millones de dólares que tenemos en el Fondo Monetario Internacional para que podamos recuperar infraestructura vital, electricidad, agua”, expresó Rodríguez durante un acto con sectores sociales y políticos en el estado Falcón.

Durante el evento, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó que su Gobierno encargado dispone de “proyectos muy claros” para el uso de estos fondos, con el objetivo de alcanzar “estabilidad macroeconómica”, estabilidad de la moneda y “recuperar el ingreso de los trabajadores”.

No obstante, no ofreció detalles acerca de los proyectos o medidas específicas para alcanzar esos propósitos.

“Le expliqué: Venezuela sabe qué hacer, responsablemente, con sus recursos bloqueados, no solamente en el Fondo Monetario. Tenemos recursos bloqueados en otros países, (como) el oro en el Reino Unido”, añadió Rodríguez.

Kristalina Georgieva, directora del FMI (REUTERS/Ken Cedeno)
Kristalina Georgieva, directora del FMI (REUTERS/Ken Cedeno)

La solicitud de la mandataria sucede después de que el FMI confirmara a la agencia de noticias EFE que, tras el retorno de Venezuela a la institución, el país podrá acceder a sus Derechos Especiales de Giro, los cuales “ascienden a aproximadamente 4.900 millones de dólares”.

En un mensaje publicado el domingo, al cumplirse 100 días de su gestión, Rodríguez destacó que Venezuela “volvió al escenario internacional” y recuperó su representación en el FMI. Según la mandataria, esto permitirá el acceso a “recursos para salud, servicios básicos, producción nacional estratégica y estabilización de las reservas internacionales”.

Rodríguez también indicó el viernes pasado que no contempla un programa de endeudamiento con el FMI. Esta declaración siguió a las palabras de Georgieva, quien aseguró que el organismo actuará “con gran celeridad” para facilitar el acceso de Venezuela a instrumentos de financiación.

Georgieva consideró que uno de los principales desafíos es que Venezuela retome la entrega de datos macroeconómicos confiables y señaló que la prioridad radica en el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento institucional.

Por otro lado, Nigel Clark, director del departamento para las Américas del FMI, informó que el organismo ya tiene “desde hace algún tiempo” un equipo dedicado a Venezuela.

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