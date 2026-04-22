Margaret Atwood, escritora canadiense: “Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos, las mujeres temen que los hombres las maten” (EFE/EPA/ESTELA SILVA)

La obra de Margaret Atwood es extensa. Es mundialmente conocida por El cuento de la criada pero lo cierto es que tiene muchos libros importantes. Hay uno que pocos conocen. Es una colección de ensayos que se titula Second Words: Selected Critical Prose, 1960-1982. Se publicó en 1982. En uno de ellos, titulado “Writing the Male Character” (Escribir el personaje masculino), dejó ideas muy potentes.

En aquel ensayo escribió: “Los hombres temen que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres temen que los hombres las maten”. Aunque a menudo se asocia erróneamente con su novela El cuento de la criada (debido a que la serie de televisión de Hulu la incluyó en un diálogo), la cita surgió de una anécdota real que Atwood relata en dicho ensayo. Se trata de un diálogo con otro hombre, un amigo de ella.

Atwood le preguntó a su amigo por qué los hombres se sentían amenazados por las mujeres. Él respondió: “Tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos”. Luego, ella preguntó a un grupo de alumnas en un seminario de poesía por qué se sentían amenazadas por los hombres. Ellas contestaron: “Tenemos miedo de que nos maten”. Luego unió ambas definiciones y surgió esta potente frase.

La autora de “El cuento de la criada” escribió en un ensayo de 1982 titulado “Writing the Male Character” (Escribir el personaje masculino) varias ideas muy potentes

El asunto está en la asimetría radical en las dinámicas de poder y las consecuencias de la interacción entre géneros: para los hombres, el miedo central es al ridículo (el temor es ser humillados, ver herido su orgullo); para las mujeres, el miedo es a la violencia, el riesgo físico y existencial. Se refiere a la realidad de la violencia de género, donde la seguridad personal e integridad física están en juego.

Atwood utiliza esta comparación para ilustrar cómo hombres y mujeres habitan mundos con niveles de riesgo fundamentalmente distintos. En el contexto del feminismo y la crítica social, la cita se ha convertido en un lema para explicar por qué las mujeres a menudo adoptan comportamientos de autodefensa o precaución extrema que los hombres pueden interpretar erróneamente como paranoia.

Quién es Margaret Atwood

Margaret Atwood es una de las escritoras canadienses más influyentes y premiadas de la literatura contemporánea. Nacida en 1939, su carrera abarca más de seis décadas en las que ha destacado como novelista, poeta, ensayista y activista política. Su obra se caracteriza por una mirada aguda sobre la relación entre el ser humano y el medio ambiente, los derechos de las mujeres y el uso del poder en las estructuras sociales.

Margaret Atwood en 2024 (Ritzau Scanpix/Thomas Sjoerup/via REUTERS)

Es mundialmente reconocida por su novela El cuento de la criada (1985), una distopía que se volvió un fenómeno cultural tras su adaptación televisiva. Otros títulos fundamentales incluyen Alias Grace, basada en un crimen real del siglo XIX; la trilogía de ciencia ficción MaddAddam, donde explora el colapso ecológico y genético; y Los testamentos, secuela que le valió su segundo premio Booker en 2019.

Su capacidad para anticipar tensiones sociales y políticas mediante lo que ella llama “ficción especulativa” es notable: historias donde nada ocurre que no haya sucedido ya en algún lugar o momento de la historia. Atwood es una voz esencial del feminismo moderno y una defensora de la libertad de expresión, cuya prosa disecciona con ironía y realismo las vulnerabilidades de la condición humana frente al autoritarismo.