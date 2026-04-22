“La presión es un privilegio”, aseguró Tchouaméni tras superar las críticas en el Real Madrid

Tchouaméni destaca la presión constante y el impacto mediático de jugar en el Real Madrid, el club más seguido del mundo (REUTERS/Susana Vera)

“La presión es un privilegio”. Con esta frase, Aurélien Tchouaméni, futbolista del Real Madrid, resume cómo asume la exigencia diaria en el club más seguido del mundo. En el popular podcast deportivo estadounidense The Pivot Podcast, el mediocampista compartió cómo el escrutinio, la fama y los momentos difíciles, como la discriminación hacia Vinícius Jr, marcaron su experiencia en la élite.

Para Tchouaméni, jugar en el Real Madrid implica afrontar una presión constante, tanto por la expectativa deportiva como por la magnitud mediática y social asociada al club. “Cuando juegas para el Real Madrid, sabes que no existe un escenario más grande. Es el mejor club del mundo, y todo lo que haces recibe atención, para bien o mal. De ahí surge la presión, el escrutinio y la fama”, explicó en The Pivot Podcast.

El futbolista reconoce que “cada movimiento es analizado” y que los conflictos, como los ataques racistas sufridos por Vinícius Jr, obligaron al grupo a deliberar y adoptar posturas colectivas ante estas situaciones.

El mediocampista francés revela cómo el racismo sufrido por Vinícius Jr afecta la dinámica interna del vestuario blanco (REUTERS/Pedro Nunes)

La camiseta blanca genera reacciones incluso fuera de España. “Con la selección en Estados Unidos —en Boston y Washington— noté que el recibimiento hacia un jugador del Madrid es distinto", contó Tchouaméni. La popularidad, añadió, alcanza también al entorno familiar: “Un día, mi hermana conducía uno de los coches del club y alguien la identificó solo por saber qué automóvil usaba. Ahí entendí en qué nivel estábamos”.

Aceptar la fama, según Tchouaméni, es parte del trabajo: “Si eres famoso, significa que lo estás haciendo bien. Solo puedes aceptarlo. Si actúas correctamente, al final consigues lo que buscas. Pero la crítica siempre va a estar: si no haces nada, nadie te señala. Por eso hay que asumir todo lo que venga”.

El vestuario del Real Madrid y la gestión del racismo contra Vinícius Jr

Durante The Pivot Podcast, el mediocampista abordó el impacto de los ataques racistas contra Vinícius Jr en la dinámica interna. “Sabemos lo que ocurrió con Vini, y siendo jugadores negros, si agreden a uno, nos afecta a todos”, admitió Tchouaméni.

La popularidad del Real Madrid influye incluso en el entorno familiar de Tchouaméni, quien narra anécdotas personales sobre reconocimiento social (REUTERS/Pablo Morano)

En ese momento decisivo, Vinícius Jr dijo al vestuario: ‘Terminemos el partido y luego hablamos’. “Quizá debimos abandonar el campo, pero en ese momento, piensas en tu trabajo y lo que debes hacer”, relató Tchouaméni.

El jugador lamentó la persistencia del racismo en el fútbol europeo. “Es una situación que se repite y no avanzamos. Hay que cambiar algo: quizá una nueva regla o una mentalidad diferente”, planteó en el podcast.

Tchouaméni reveló: “Hablamos mucho sobre si dejar de jugar para visibilizar la gravedad del problema. Si lo hubiéramos hecho en la Champions League, habría sido un escándalo. Siempre me pregunto qué habría pasado si tomábamos esa decisión".

Tchouaméni expone el dilema del vestuario ante ataques racistas y la discusión sobre abandonar el campo para denunciar el problema (EFE/J.J. Guillén)

Estas situaciones, según Tchouaméni, golpean al grupo, que debate la forma de responder: “Ese día, en el campo, discutimos si debíamos seguir o ir al vestuario. Viní nos tranquilizó, pero quizás deberíamos haber tomado otra decisión para que la denuncia tuviera mayor repercusión”.

Afrontar la crítica y la presión tras llegar al Real Madrid

El proceso de adaptarse al club también supuso retos personales. “El valor de mi fichaje generó expectativas”, reconoció Tchouaméni. “En mi primera temporada recibí muchas críticas y abucheos, sobre todo en los primeros diez o veinte minutos, cada vez que tocaba el balón. Solo tenía dos opciones: dejar que me afectara o concentrarme en lo que podía controlar".

El mediocampista señaló que la autocrítica y el esfuerzo le ayudaron a superar ese periodo. “No jugaba en mi mejor posición y tampoco estaba ofreciendo mi mejor versión. La única salida era trabajar más y centrarme en ser el mejor posible”.

El proceso de adaptación de Tchouaméni en el Real Madrid incluyó superar críticas, abucheos y la presión de un fichaje millonario (Action Images via Reuters/Matthew Childs)

Esa experiencia fortaleció su mentalidad. “Ahora sé que hagan lo que hagan, siempre hablarán de ti. Lo relevante es lo que tú pienses y la confianza que te transmiten tus compañeros y entrenadores", afirmó en The Pivot Podcast.

Hoy, tras haber superado esas dificultades, Tchouaméni asegura que aprendió a filtrar el ruido externo. “Fue un proceso complicado, pero necesario para enfocarme en lo que realmente puedo controlar”, explicó.

Familia, superación personal y cultura en la carrera de Tchouaméni

El apoyo de su entorno es, para Tchouaméni, fundamental. “Mi madre siempre me decía que lo importante es ser el mejor en lo que haga, ya sea futbolista, chef o médico”, recordó el jugador. Su padre, aunque no alcanzó grandes logros como futbolista, se convirtió en un referente: “Pensaba que era buen jugador, pero yo me di cuenta de que no tanto [risas]. De todas formas, su ejemplo me impulsó”.

Tchouaméni subraya el equilibrio entre confianza, humildad y respeto, valores esenciales para triunfar tanto dentro como fuera del campo (REUTERS/Lee Smith)

La mentalidad es, según Tchouaméni, la clave para superar adversidades y no dejarse arrastrar por la fama. “Mi evolución mental se basó en entender que no debo demostrar nada a los demás, ni siquiera a los seguidores, sino a quienes tengo cerca y a mí mismo”, señaló.

Además, enfatizó la influencia cultural y el afán de superación: “Mi ambiente en Francia y el contacto con la cultura estadounidense —donde se valora mostrarse seguro— moldearon mi visión".

En The Pivot Podcast, el futbolista compartió su perspectiva sobre la humildad y el aprendizaje continuo. “Trabajo para ser la mejor versión de mí mismo y mantener la humildad, porque en Europa, si aparentas demasiado, no es bien visto. Por eso busco un equilibrio entre la confianza y el respeto".

“Quiero ser recordado como una persona íntegra y generosa”, afirma Tchouaméni, para quien los valores personales tienen un peso superior a cualquier logro dentro del campo, un principio que orienta tanto su carrera como su vida.