Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Palermo a bordo de un Alpine de F1: cronograma de cortes y los detalles del show

Franco Colapinto protagonizará este domingo un suceso para el automovilismo argentino: la exhibición de un monoplaza de Fórmula 1 en el corazón de Palermo luego de 14 años sin actividad oficial de la máxima categoría en Buenos Aires. El evento llamado “Road Show to BA 2026” será la oportunidad para que los fanáticos del piloto de Alpine puedan ver durante seis horas un espectáculo deportivo que además tendrá música en vivo detalles al mejor estilo del paddock de los Grandes Premios.

El operativo para la exhibición de Colapinto incluye restricciones progresivas que transforman la dinámica habitual de la ciudad. Desde hoy miércoles 22 de abril, calles clave de Palermo permanecen cerradas por la instalación de estructuras y operaciones de seguridad, afectando avenidas centrales como Iraola, Sarmiento y del Libertador. En el último tramo de la semana, a partir del sábado 25 a las 8, la Avenida Sarmiento será clausurada completamente entre Santa Fe y Figueroa Alcorta.

Esta planificación logística alcanza el punto máximo el domingo 26 de abril entre las 7 y las 18, período en que la Avenida Sarmiento —entre Santa Fe y Presidente Figueroa Alcorta—, Libertador —entre Ugarteche y Jerónimo Salguero— y otras arterias, junto a accesos como Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, quedarán vedadas tanto a peatones como para autos.

A partir de las 8:30 del domingo, el público podrá ingresar a los sectores de plaza Seeber y plaza Sicilia, puntos neurálgicos del despliegue, donde se ubicarán dos escenarios con pantallas gigantes. Estas permitirán seguir las maniobras de Colapinto desde diversos ángulos y estarán distribuidas estratégicamente en cruces como Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento (frente al Planetario), y otras intersecciones clave. Los organizadores enfatizaron la prohibición expresa de acampar y de toda venta ambulante en la zona.

Detalles sobre los cortes de calles y restricciones en Palermo para el evento de exhibición de Franco Colapinto, incluyendo el cronograma completo de afectaciones al tráfico y horarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer atractivo sucederá a las 12:45, cuando Colapinto realice la vuelta inaugural al volante de un Lotus E20 del 2012, un vehículo con motor Renault V8 que porta la estética de BWT Alpine Formula One Team. El circuito trazado comprende Avenida Libertador entre Bullrich y Casares, e incorpora la avenida Sinclair, Casares/Ugarteche y una sección de la Avenida Sarmiento, atravesando el Monumento a los Españoles. La organización recalcó que este recorrido replica un “mini GP” urbano pensado para maximizar la visibilidad de cada maniobra.

El evento está estructurado en cuatro salidas, con un hito de alto impacto histórico a las 14:30. En ese momento, el oriundo de Pilar tomará el mando de la Flecha de Plata, el Mercedes que manejó el cinco veces campeón de la F1 Juan Manuel Fangio, lo que representa un reencuentro simbólico con la herencia del automovilismo nacional. El cronograma establece una tercera vuelta a las 15:15, nuevamente con el Lotus E20, que servirá de cierre a la presentación con monoplazas. A las 15:55, Colapinto regresará sobre un bus descapotable para el saludo final al público.

En cifras, la envergadura logística y la densidad de accesos controlados establecen un operativo sin precedentes recientes. Desde el jueves 23 a las 22, la contracorriente y bicisenda norte de Libertador, además de tramos de estacionamiento de producción, pasan a estar restringidos. El viernes 24 a partir de las 20 se ocupará el sector junto al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED, y el perímetro de cortes totales y dispositivos de control se intensificará el sábado 25, afectando calles como Sinclair, Godoy Cruz, Lafinur, República de la India y otras vías del entorno.

El espectáculo en Palermo integra no solo tecnología y destreza automovilística, con la presencia confirmada de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad desde las 11, sino también áreas de hospitality con servicios VIP para patrocinadores y un formato de entretenimiento en vivo.

La restricción de circulación se extenderá en algunos sectores hasta el miércoles 29 de abril, especialmente en Avenida Infanta Isabel, para permitir el retiro de infraestructuras y módulos desplegados en un perímetro que abarca Plaza Seeber, Parque Tres de Febrero, Plaza Sicilia y otras áreas emblemáticas del parque porteño.

Así se verá el Lotus E20 que manejará Colapinto en Buenos Aires

El cronograma de las calles y avenidas cortadas por la exhibición de Franco Colapinto en Palermo:

Miércoles 22 al domingo 26 a partir de las 9:

▪️Corte total en la Avenida Iraola, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Infanta Isabel, para el montaje del escenario principal.

Jueves 23 a partir de las 22:

▪️Corte de contracarril y bicisenda norte de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

▪️Corte del carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

▪️Corte del primer y segundo carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Casares.

▪️Corte del primer carril del lado norte en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida del Libertador.

▪️Uso de carriles para estacionamiento de producción en la Av. Colombia y la Av. Adolfo Berro.

Viernes 24 a partir de las 20:

▪️Ocupación del carril pegado al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED.

Sábado 25 a partir de las 8:

▪️Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.

A partir de las 16:

▪️Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

▪️Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.

▪️Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).

▪️Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt.

Domingo 26: día de la exhibición de 7 a 18

▪️Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.

▪️Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.

▪️Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.

▪️Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.

▪️Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.

Hasta el miércoles 29

▪️Corte total en la Avenida Infanta Isabel, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Presidente Pedro Montt, para la instalación de módulos de oficina y backstage. Se utilizará la zona comprendida por la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia, con un vallado perimetral progresivo.

Información importante

▪️No se va a permitir el acampe en las plazas Sicilia y Seeber, al igual que la venta ambulante en la zona.

▪️Se dispondrá de un corredor seguro para ciclistas y peatones en la vereda con control de seguridad desde el jueves 23 a la noche.

▪️El acceso peatonal a las calles afectadas por la pista estará restringido desde la noche del sábado 25.

▪️Habrá corte total peatonal, con excepción de vecinos, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro y Kennedy, entre la Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí. Y en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre la Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí.

▪️Habrá acceso al sector preferencial de vecinos por domicilio en el DNI en la Avenida del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y en la Avenida del Libertador, entre República de la India y República Árabe Siria