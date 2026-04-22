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La agencia marítima británica reportó tres ataques a barcos en el Estrecho de Ormuz e Irán dice que capturó a dos portacontenedores

Crece la presión sobre el tráfico marítimo en la zona después de que Estados Unidos anunciara una prórroga indefinida del alto el fuego. Teherán mantiene su decisión de cerrar el paso y no negociar mientras Trump no levante el bloqueo a los puertos persas

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Un buque portacontenedores transita el estrecho de Ormuz, vía por la que circulaba un quinto del petróleo mundial antes de la guerra iniciada el 28 de febrero. (Reuters)
Un buque portacontenedores transita el estrecho de Ormuz, vía por la que circulaba un quinto del petróleo mundial antes de la guerra iniciada el 28 de febrero. (Reuters)

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció el miércoles el decomiso de dos buques portacontenedores en el estrecho de Ormuz y su escolta hacia costas iraníes, en una jornada marcada también por ataques contra tres cargueros en la misma vía marítima estratégica, horas después de que el presidente Donald Trump anunciara la prórroga indefinida del alto el fuego con Irán.

En un comunicado, la CGRI afirmó que los buques MSC Francesca y Epaminodes habían violado regulaciones marítimas y puesto en riesgo la navegación al manipular sus sistemas de rastreo. Las embarcaciones fueron detenidas y conducidas hacia la costa iraní. La Guardia advirtió que cualquier perturbación a la seguridad en el estrecho constituye una “línea roja”, en referencia directa al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

No está claro si estas dos embarcaciones son las mismas de los incidentes reportados como atacadas en la misma zona, según informes de la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO).

Un buque con bandera de Liberia, operado por una empresa griega, sufrió daños en el puente de mando tras ser alcanzado por disparos y granadas propulsadas por cohete al noreste de Omán. Según el capitán, una lancha artillada de la CGRI se aproximó sin establecer contacto por radio previo, pese a que inicialmente se había informado al barco que tenía autorización para transitar el estrecho.

Otros dos portacontenedores —uno con bandera de Panamá y otro con bandera de Liberia— fueron alcanzados por disparos a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán. Ninguno sufrió daños graves y las tripulaciones se encuentran a salvo.

Buques cisterna anclados frente a la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba un quinto del petróleo mundial antes de la guerra. (Foto AP/Asghar Besharati)
Buques cisterna anclados frente a la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, por donde transitaba un quinto del petróleo mundial antes de la guerra. (Foto AP/Asghar Besharati)

Los incidentes se producen en un momento de alta tensión diplomática. Trump anunció que Estados Unidos prorrogaría indefinidamente el alto el fuego con Irán, cuya vigencia expiraba el miércoles, pero precisó que Washington mantendría el bloqueo de los puertos iraníes. Teherán no ofreció reconocimiento formal de la extensión: un diplomático iraní indicó que las negociaciones no se reanudarán hasta que el bloqueo sea levantado.

El jefe de la misión iraní en Egipto, Mojtaba Ferdousi Pour, confirmó a The Associated Press que ninguna delegación viajará a Pakistán —sede de las rondas previas de conversaciones— bajo las condiciones actuales.

Desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, con los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, se han registrado más de 30 ataques contra embarcaciones en la región. El estrecho de Ormuz, por el que transitaba en tiempos de paz aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, permanece bajo restricciones iraníes. El crudo Brent cotizaba el miércoles por encima de los 98 dólares por barril, un alza de 35% desde el inicio del conflicto.

El balance humano del conflicto sigue aumentando. Según autoridades iraníes, al menos 3.375 personas han muerto en Irán desde el inicio de la guerra. En Líbano, donde también estalló el enfrentamiento entre Israel y Hezbollah, el número de muertos supera los 2.290. Israel ha registrado 23 fallecidos civiles y 15 soldados muertos en Líbano, mientras que 13 militares estadounidenses han perdido la vida en distintos puntos de la región.

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