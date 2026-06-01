El giro de Selena Gómez en la moda: un inesperado color dominó sus últimos outfits

Selena Gomez instala el amarillo manteca como nuevo eje cromático y lo combina con una paleta pastel (Goff Photos/The Grosby Group)

El reciente giro cromático en el vestuario de Selena Gómez llamó la atención de la moda internacional. En sus últimas apariciones, la cantante y actriz apostó por el color amarillo manteca, marcando un giro distintivo respecto a las tendencias de la temporada.

Este tono, situado entre el limón y el crema, se convirtió en su nueva carta de presentación. La elección se debió a una preferencia estética y también aportó un aire fresco y versátil a los conjuntos de la artista.

PUBLICIDAD

En una de sus salidas recientes en Londres, la fundadora de Rare Beauty optó por unos pantalones deportivos de corte ancho y tejido grueso, acompañados de un suéter pescador oversize en gris claro con detalles en azul.

El conjunto se completó con zapatillas blancas y babydoll dress en tonos neutros, logrando así un equilibrio entre comodidad y sofisticación.

La artista apuesta por pantalones deportivos anchos y un suéter pescador oversize en gris claro con detalles azules durante una salida en Londres (Goff Photos/The Grosby Group)

El tamaño holgado de las prendas evitó que el tejido se ajustara demasiado al cuerpo, mientras que la paleta pastel reforzó la sensación de ligereza y modernidad. Este look, junto con el uso de accesorios en tonos beige y azul suave, consolida el amarillo manteca como una opción funcional en el armario de la cantante.

PUBLICIDAD

En su versión más suave, el amarillo manteca fue respaldado también en las pasarelas de firmas como Chanel, Dior y Stella McCartney, lo que confirma su vigencia más allá de los dictados efímeros de la moda.

Los looks recientes de Selena Gómez que marcaron tendencia

Un vestido negro midi con cuentas negras, escote cuadrado y hombros estructurados refuerza una versión clásica con labios rojos como acento final (REUTERS/Aude Guerrucci)

En una de sus presentaciones, durante la premiere de “Marty, Life is Short” lució un vestido negro midi confeccionado en tela lisa, decorado con aplicaciones de cuentas negras repartidas por toda la prenda. El diseño contaba con escote cuadrado, mangas cortas y hombros ligeramente estructurados.

PUBLICIDAD

Para completar el look, eligió zapatos de charol negro de punta afilada, pulsera al tobillo, pendientes plateados y labios en tono rojo.

El terciopelo negro ceñido con adorno de plumas blancas en la parte superior aporta volumen y contraste a un conjunto de tono dramático (REUTERS/Daniel Cole)

Durante los Golden Globes 2026 en California, la cantante apostó por un vestido largo de terciopelo negro, de silueta ceñida y escote caído de hombros. Lo más llamativo de este atuendo fue el adorno de plumas blancas en la parte superior, que cubría los brazos y el escote, aportando contraste y volumen. El peinado de ondas marcadas y labios oscuros intensificaron el dramatismo del look.

PUBLICIDAD

Un vestido negro de terciopelo con pedrería plateada en el torso se completa con una chaqueta tipo capa y joyería larga en plata (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para una ocasión diferente, en la Academy Museum Gala eligió un vestido negro largo de terciopelo con corte ajustado y escote recto, adornado con aplicaciones de pedrería plateada en la parte superior. Sobre los hombros, llevó una chaqueta tipo capa en el mismo tono y tela, sin abrochar, y completó el conjunto con pendientes largos y anillos plateados.

Un vestido rojo intenso con cuello alto asimétrico y cola desde el hombro suma movimiento y una elegancia más vibrante (REUTERS/David Swanson)

En una de sus apariciones más vibrantes, en el Primetime de los Emmy Awards en Los Ángeles lució un vestido largo rojo intenso, con cuello alto asimétrico que envolvía el cuello y dejaba un hombro al descubierto.

PUBLICIDAD

La prenda incluía una cola larga desde el hombro, lo que aportaba movimiento al conjunto. El cabello recogido y los pendientes discretos reforzaron la elegancia del estilismo.

Un vestido negro midi de corte recto y abertura lateral se apoya en hombros marcados y un moño pulido para un resultado sobrio y preciso (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Uno de sus looks más sobrios, para un evento de Disney Upfront en Nueva York incluyó un vestido negro de largo midi y corte recto, confeccionado en tela lisa y con hombros estructurados. El modelo presentaba una pequeña abertura lateral en el bajo, y fue combinado con zapatos de charol negro y el cabello recogido en un moño pulido.

PUBLICIDAD

Un diseño negro de lentejuelas con escote palabra de honor y silueta sirena se eleva con un collar ancho de brillantes y pendientes a juego (REUTERS/Danny Moloshok)

Para el after party de Vanity Fair de los Premios Oscar 2025, deslumbró con un vestido largo ajustado confeccionado completamente en tela negra recubierta de lentejuelas. El diseño presentaba escote palabra de honor y silueta sirena, y fue realzado por un collar ancho de brillantes, pendientes a juego y el cabello suelto con ondas.

Un vestido nude con encaje y pedrería geométrica, escote off shoulder y falda entallada cierra la serie con una estética luminosa y de gala (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la alfombra roja de los Premios Oscar 2025 eligió un vestido largo en tono nude, cubierto de encaje y apliques de pedrería dispuestos en patrón geométrico. La prenda tenía escote off shoulder y falda entallada hasta el suelo. El look fue completado con un collar de brillantes, varios anillos y el cabello suelto con ondas suaves.

PUBLICIDAD