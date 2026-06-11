Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de junio, las perlitas de la previa, la inauguración y los partidos del día

Finalmente, terminó la espera. Hoy comienza el Mundial 2026. La edición número 23 de la Copa del Mundo se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. Por primera vez, 48 selecciones competirán entre sí para definir a un campeón. Cada una de ellas llega en una situación particular, aunque todas con un mismo objetivo en común: alcanzar la gloria.
La selección de México ultima los detalles de cara al partido inaugural ante Sudáfrica. El encuentro comenzará a las 13.00 (hora de México) en el Estadio Ciudad de México. “El equipo ha crecido y está la mesa puesta para un buen inicio del Mundial. Puede ser un gran día para nosotros”, palpitó Javier Aguirre en la previa.
Mientras tanto, la selección argentina se entrenó nuevamente en Kansas luego de la última victoria ante Islandia y de cara al debut mundialista frente a Argelia, que será el próximo martes. Lionel Scaloni aún no confirmó quién reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de 26.
La selección Colombia, por su parte, llegó en las últimas horas a su campamento base en la ciudad de Guadalajara. Allí, se entrenarán de cara a los encuentros correspondientes a la fase de grupos. “Que me toque estar acá es algo muy lindo y voy a dar todo, estoy dando todo para hacer el mejor Mundial que podamos”, señaló Néstor Lorenzo ni bien pisó suelo mexicano.
España, por su parte, continúa con sus entrenamientos en Chattanooga, enfocados en el debut del lunes 15 ante Cabo Verde. La Roja llega como uno de los candidatos y aspira a conseguir el segundo mundial de su historia.
Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.
En pocas líneas:
La Selección Mexicana de Futbol mira de lejos como cientos de fanáticos en la alcaldía de Coyoacán porque que en pocas horas se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026, desde el estadio Ciudad de México, donde el Tricolor debutará por tercera vez como anfitrión del torneo recibiendo a la Selección de Sudáfrica.
19.30 - España
El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Real Federación de Fútbol, instalará una pantalla en la Plaza de Colón para seguir los partidos del Mundial de la Selección Española como se ha hecho en ocasiones anteriores.
El futuro inmediato de Emiliano Dibu Martínez en la Selección Argentina se definirá tras un estudio médico clave. El arquero, pieza fundamental en la conquista del último Mundial, se someterá este jueves a una resonancia magnética para evaluar la evolución de la fractura en su dedo anular derecho. El resultado de este examen será determinante para saber si podrá dejar atrás el vendaje que lo acompaña desde la lesión y recuperar la normalidad en sus entrenamientos.
Mundial 2026: el clima en Kansas a la espera de la Scaloneta
Juanjo Ciceri, periodista de Infobae enviado al Mundial, describió cómo se encuentra el ambiente en Kansas, donde la fiebre por el fútbol aún no se siente, y analiza el desinterés de gran parte de la población estadounidense en contraste con la expectativa de los hinchas argentinos.
La selección argentina hará su debut mundialista frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 en el Kansas City Stadium.
Este jueves comenzará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Millones de personas seguirán la ceremonia inaugural, atentos a cada detalle del espectáculo, los artistas y la puesta en escena.
A horas del pitazo inicial del Mundial 2026, varios seleccionados mexicanos usaron sus cuentas de Instagram para publicar mensajes dirigidos a sus seguidores, con palabras de gratitud, recuerdos de infancia y promesas de entrega en la cancha.
Los Angeles Stadium será escenario de la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026, el viernes 12 de junio, 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. La FIFA confirmó un cartel que combina pop, trap, afrobeats y K-pop para dar la bienvenida al torneo en suelo estadounidense.
(Desde Estados Unidos) El tiempo pasa y el mundo del fútbol tiene un secreto a voces de los tantos que rodean a los planteles. “El profe es la clave con los jugadores”, es una cita que no tiene autoría ni épocas determinadas. En Argentina, Europa o cualquier parte del mundo, la relación de un plantel y el preparador físico de turno puede generar una simbiosis determinante. Algo de eso pasó y sigue pasando en la selección de los campeones del mundo en Qatar 2022 que buscarán la defensa del título en el Mundial 2026 en Norteamérica.