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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de junio, las perlitas de la previa, la inauguración y los partidos del día

Todos los detalles sobre el inicio de la Copa del Mundo, la fiesta de apertura y los encuentros que abrirán el certamen

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Hoy comienza el Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Hoy comienza el Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Finalmente, terminó la espera. Hoy comienza el Mundial 2026. La edición número 23 de la Copa del Mundo se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México. Por primera vez, 48 selecciones competirán entre sí para definir a un campeón. Cada una de ellas llega en una situación particular, aunque todas con un mismo objetivo en común: alcanzar la gloria.

La selección de México ultima los detalles de cara al partido inaugural ante Sudáfrica. El encuentro comenzará a las 13.00 (hora de México) en el Estadio Ciudad de México. “El equipo ha crecido y está la mesa puesta para un buen inicio del Mundial. Puede ser un gran día para nosotros”, palpitó Javier Aguirre en la previa.

Mientras tanto, la selección argentina se entrenó nuevamente en Kansas luego de la última victoria ante Islandia y de cara al debut mundialista frente a Argelia, que será el próximo martes. Lionel Scaloni aún no confirmó quién reemplazará a Leonardo Balerdi en la lista de 26.

La selección Colombia, por su parte, llegó en las últimas horas a su campamento base en la ciudad de Guadalajara. Allí, se entrenarán de cara a los encuentros correspondientes a la fase de grupos. “Que me toque estar acá es algo muy lindo y voy a dar todo, estoy dando todo para hacer el mejor Mundial que podamos”, señaló Néstor Lorenzo ni bien pisó suelo mexicano.

España, por su parte, continúa con sus entrenamientos en Chattanooga, enfocados en el debut del lunes 15 ante Cabo Verde. La Roja llega como uno de los candidatos y aspira a conseguir el segundo mundial de su historia.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

11:35 hsHoy

Victorias, empates y derrotas: el balance de México en sus debuts de la Copa del Mundo

La Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica en el juego inaugural del Mundial 2026 celebrado en el estadio Ciudad de México

México festeja el triunfo sobre Alemania en su debut en Rusia 2018. REUTERS/Maxim Shemetov
México festeja el triunfo sobre Alemania en su debut en Rusia 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

La Selección Mexicana de Futbol mira de lejos como cientos de fanáticos en la alcaldía de Coyoacán porque que en pocas horas se llevará a cabo la inauguración del Mundial 2026, desde el estadio Ciudad de México, donde el Tricolor debutará por tercera vez como anfitrión del torneo recibiendo a la Selección de Sudáfrica.

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11:28 hsHoy

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: hora, cómo ver y las últimas noticias de la ceremonia

La propuesta se llevará a cabo en la Ciudad de México y sucederá a 90 minutos del duelo entre México y Sudáfrica

19.30 - España

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11:27 hsHoy

Los madrileños podrán seguir los partidos de la Selección Española en el Mundial a través de una pantalla gigante en la Plaza de Colón

Si La Roja pasa a cuartos de final, se instalará una segunda en Puente del Rey

Fotografía de Anna Szilagyi, en la que puede verse en una imagen de archivo del 5 de julio de 2024 a los internacionales españoles Rodrigo Hernández (i) y Lamine Yamal (d), tras un partido de su equipo en la Eurocopa de Alemania. EFE
Fotografía de Anna Szilagyi, en la que puede verse en una imagen de archivo del 5 de julio de 2024 a los internacionales españoles Rodrigo Hernández (i) y Lamine Yamal (d), tras un partido de su equipo en la Eurocopa de Alemania. EFE

El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Real Federación de Fútbol, instalará una pantalla en la Plaza de Colón para seguir los partidos del Mundial de la Selección Española como se ha hecho en ocasiones anteriores.

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11:23 hsHoy

El estudio clave que definirá si el Dibu Martínez será titular en el debut de Argentina en el Mundial

El arquero afronta la etapa final de la recuperación de su fractura y aspira a estar presente en el choque ante Argelia

Emiliano Martínez, portero de la selección argentina y campeón del mundo, se encuentra en la recta final de la recuperación de la fractura de un dedo
Emiliano Martínez, portero de la selección argentina y campeón del mundo, se encuentra en la recta final de la recuperación de la fractura de un dedo

El futuro inmediato de Emiliano Dibu Martínez en la Selección Argentina se definirá tras un estudio médico clave. El arquero, pieza fundamental en la conquista del último Mundial, se someterá este jueves a una resonancia magnética para evaluar la evolución de la fractura en su dedo anular derecho. El resultado de este examen será determinante para saber si podrá dejar atrás el vendaje que lo acompaña desde la lesión y recuperar la normalidad en sus entrenamientos.

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11:15 hsHoy

Mundial 2026: el clima en Kansas a la espera de la Scaloneta

Juanjo Ciceri, periodista de Infobae enviado al Mundial, describió cómo se encuentra el ambiente en Kansas, donde la fiebre por el fútbol aún no se siente, y analiza el desinterés de gran parte de la población estadounidense en contraste con la expectativa de los hinchas argentinos.

La selección argentina hará su debut mundialista frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 en el Kansas City Stadium.

El periodista Juanjo Ciceri informa desde Kansas, una de las sedes del Mundial 2026. Describe el ambiente local, donde la fiebre por el fútbol aún no se siente, y analiza el desinterés de gran parte de la población estadounidense en contraste con la expectativa de los hinchas argentinos y los exorbitantes precios de las entradas.
11:02 hsHoy

Un penal desviado, una caída y un show que quedó en la historia: la “peor ceremonia de apertura de un Mundial”

A horas de una nueva Copa del Mundo, el recuerdo de la inauguración de Estados Unidos 1994 y sus fallidos señalados por la prensa internacional

La cantante Diana Ross protagonizó uno de los momentos inolvidables de las ceremonias de apertura mundialistas

Este jueves comenzará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Millones de personas seguirán la ceremonia inaugural, atentos a cada detalle del espectáculo, los artistas y la puesta en escena.

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10:46 hsHoy

De Memo Ochoa a Raúl Jiménez: los mensajes de los seleccionados mexicanos a horas del Mundial 2026

Los futbolistas del Tri expresaron en Instagram su estado de ánimo antes de saltar a la cancha en el partido inaugural contra Sudáfrica

Imagen del combinado mexicano en su último partido amistoso antes del Mundial 2026. ( FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)
Imagen del combinado mexicano en su último partido amistoso antes del Mundial 2026. ( FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

A horas del pitazo inicial del Mundial 2026, varios seleccionados mexicanos usaron sus cuentas de Instagram para publicar mensajes dirigidos a sus seguidores, con palabras de gratitud, recuerdos de infancia y promesas de entrega en la cancha.

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10:31 hsHoy

México vs Sudáfrica en VIVO: sigue minuto a minuto el debut del Tri en el Mundial 2026

La Selección Mexicana recibe a los Bafana Bafana en el Estadio Ciudad de México para el duelo inaugural del torneo

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10:14 hsHoy

Todos los detalles de la tercera y última fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas confirmados, horario y cómo verla en vivo

Los Angeles Stadium será el escenaria de la tercera ceremonia de apertura de la cita ecuménica

Los Angeles Stadium será el escenario (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los Angeles Stadium será el escenario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Angeles Stadium será escenario de la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026, el viernes 12 de junio, 90 minutos antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay. La FIFA confirmó un cartel que combina pop, trap, afrobeats y K-pop para dar la bienvenida al torneo en suelo estadounidense.

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10:04 hsHoy

Los secretos de la preparación de Argentina para el Mundial: la conexión entre el “fantasma” de Scaloni y los jugadores

Pocos segundos después de la consagración en Qatar, el profe Luis Martín fue el primero en abrazar al entrenador recién coronado campeón del mundo. La historia de una relación que se forjó en base al trabajo, la gratitud y la confianza de todo el plantel

Luis Martín, preparador físico de la selección argentina, trabaja en la estrategia para el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Luis Martín, preparador físico de la selección argentina, trabaja en la estrategia para el Mundial 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

(Desde Estados Unidos) El tiempo pasa y el mundo del fútbol tiene un secreto a voces de los tantos que rodean a los planteles. “El profe es la clave con los jugadores”, es una cita que no tiene autoría ni épocas determinadas. En Argentina, Europa o cualquier parte del mundo, la relación de un plantel y el preparador físico de turno puede generar una simbiosis determinante. Algo de eso pasó y sigue pasando en la selección de los campeones del mundo en Qatar 2022 que buscarán la defensa del título en el Mundial 2026 en Norteamérica.

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