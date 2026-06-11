Deportes

El estudio clave que definirá si el Dibu Martínez será titular en el debut de Argentina en el Mundial

El arquero afronta la etapa final de la recuperación de su fractura y aspira a estar presente en el choque ante Argelia

Guardar
Google icon
Emiliano Martínez, portero argentino, sentado en un campo de césped con un balón de fútbol a su izquierda, vistiendo uniforme de entrenamiento y calzado deportivo
Emiliano Martínez, portero de la selección argentina y campeón del mundo, se encuentra en la recta final de la recuperación de la fractura de un dedo

El futuro inmediato de Emiliano Dibu Martínez en la Selección Argentina se definirá tras un estudio médico clave. El arquero, pieza fundamental en la conquista del último Mundial, se someterá este jueves a una resonancia magnética para evaluar la evolución de la fractura en su dedo anular derecho. El resultado de este examen será determinante para saber si podrá dejar atrás el vendaje que lo acompaña desde la lesión y recuperar la normalidad en sus entrenamientos.

Durante la semana, el cuerpo técnico y el equipo médico de la Selección Argentina detectaron señales alentadoras sobre la recuperación del arquero. El seguimiento minucioso al que fue sometido incluyó ejercicios progresivos, como trabajos específicos con una pelota de tenis, que permitieron mantener cierto ritmo físico sin poner en riesgo la zona afectada.

PUBLICIDAD

Está previsto que Martínez acuda en las próximas horas a un centro médico. Allí, el estudio por imágenes confirmará si la fractura evolucionó en línea con las expectativas y si el proceso de formación del callo óseo ya avanzó lo suficiente. En caso de que los resultados sean positivos, el guardameta podría reintegrarse a los entrenamientos completos a partir del viernes y sumar trabajos con ambas manos y la pelota de fútbol.

En la última práctica, Martínez abandonó el entrenamiento antes que sus compañeros. Su actividad se centró en ejercicios personalizados junto a Máximo Leguizamón, futbolista del club Tigre que se desempeña como sparring en la concentración nacional. Esta rutina recuerda la preparación previa al partido contra Islandia, en la que el arquero había realizado tareas puntuales bajo la supervisión de Martín Tocalli, entrenador de arqueros del seleccionado.

PUBLICIDAD

Dibu Martínez, con uniforme de Argentina, controla un balón de fútbol con su rodilla izquierda en un campo verde. Detrás, una portería con red hexagonal visible
El Dibu Martínez trabajó de manera diferenciada y con un vendaje en la mano derecha

Tras el reciente triunfo amistoso ante Honduras, Lionel Scaloni, director técnico de la Selección, aportó detalles sobre la situación del arquero. “Entiendo que por los plazos y lo que nos dijo Martín, el viernes le sacarían parte de lo que tiene en el dedo. Si se formó el callo, sería una buena señal para esos cuatro días que siguen, meterle más caña”, expresó el entrenador, remarcando la importancia de la evolución médica para el regreso de Martínez.

El optimismo reina en el grupo de trabajo de la Selección Argentina, que aguarda la confirmación médica para definir si el campeón del mundo podrá estar presente en el debut ante Argelia el próximo martes en Kansas. Hasta que el resultado de la resonancia esté disponible, la expectativa se mantiene intacta dentro del plantel y el cuerpo técnico. La Albiceleste, que defiende el título en el torneo que se lleva adelante en Estados Unidos, Canadá y México, también comparte el Grupo J con Austria (22 de junio, en Dallas) y Jordania (27 de junio, también en Dallas).

En paralelo a la recuperación deportiva de Dibu Martínez, el arquero también acapara la atención del mercado internacional por el interés concreto de la Juventus de Italia en incorporarlo a su plantel. Según informaciones provenientes de medios italianos, el guardameta argentino ya alcanzó un acuerdo contractual con el club de Turín, uno de los más históricos de la Serie A. El entendimiento contempla un vínculo por tres años y condiciones salariales inferiores a las que percibe actualmente en el Aston Villa, lo que refleja su determinación por sumarse a la liga italiana y encarar una nueva etapa en su carrera.

El paso siguiente en esta operación será la negociación directa entre la Juventus y el Aston Villa, entidad con la que Martínez tiene contrato vigente hasta 2029 y con la que recientemente obtuvo la Europa League y la clasificación a la próxima edición de la Champions League. La dirigencia italiana apunta a concretar la transferencia sin realizar un desembolso elevado, dado que el arquero cumplirá 34 años en septiembre y la gestión financiera resulta prioritaria para el club.

El interés de la Juventus responde a la necesidad de reforzar su arco con un portero experimentado y de recorrido internacional, capaz de aportar garantías y liderazgo en la búsqueda de títulos tanto en el torneo local como en competiciones europeas.

A lo largo de sus temporadas en el Aston Villa, Martínez se consolidó como uno de los arqueros más consistentes de la Premier League, lo que potenció su presencia en la Selección Argentina y amplió su proyección internacional. Su desempeño destacado en el Mundial de Qatar y los títulos obtenidos con el equipo nacional lo posicionaron como referente en su puesto, incrementando el atractivo para clubes europeos de primer nivel.

La posibilidad del traspaso a la Juventus permanece condicionada a las gestiones entre las instituciones, mientras el arquero concentra sus energías en culminar su recuperación y llegar en óptimas condiciones al debut de la Selección Argentina en el Mundial.

Temas Relacionados

Dibu MartínezSeleción ArgentinaMundial 2026CopaMundial2026Emiliano MartínezLionel Scaloni

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: hora, cómo ver y las últimas noticias de la ceremonia

La propuesta se llevará a cabo en la Ciudad de México y sucederá a 90 minutos del duelo entre México y Sudáfrica

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: hora, cómo ver y las últimas noticias de la ceremonia

Separación y rumores de infidelidad: el escándalo amoroso que envuelve a una figura de Portugal, una famosa actriz y una presentadora en la previa del Mundial

Mientras los lusos ultiman detalles para su debut mundialista, el defensor Rúben Dias enfrenta especulaciones sobre su vida privada tras su ruptura con la conductora Maya Jama

Separación y rumores de infidelidad: el escándalo amoroso que envuelve a una figura de Portugal, una famosa actriz y una presentadora en la previa del Mundial

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de junio, las perlitas de la previa, la inauguración y los partidos del día

Todos los detalles sobre el inicio de la Copa del Mundo, la fiesta de apertura y los encuentros que abrirán el certamen

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de junio, las perlitas de la previa, la inauguración y los partidos del día

Son Heung-Min marca las prioridades de Corea del Sur de cara al Mundial 2026: “El objetivo inmediato es clasificarnos”

El delantero del LAFC reconoció ante GQ que el primer escalón para la selección surcoreana es superar la fase de grupos, con todos sus partidos en México y el desafío adicional de la altitud

Son Heung-Min marca las prioridades de Corea del Sur de cara al Mundial 2026: “El objetivo inmediato es clasificarnos”

La tabla de posiciones histórica de los Mundiales: qué lugar ocupa Argentina antes de la Copa del Mundo 2026

Cuál es el equipo que más cosechó en 23 ediciones y 96 años del certamen ecuménico. Y el conjunto que no es campeón, pero tiene el tercer mejor promedio

La tabla de posiciones histórica de los Mundiales: qué lugar ocupa Argentina antes de la Copa del Mundo 2026

DEPORTES

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: hora, cómo ver y las últimas noticias de la ceremonia

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: hora, cómo ver y las últimas noticias de la ceremonia

Separación y rumores de infidelidad: el escándalo amoroso que envuelve a una figura de Portugal, una famosa actriz y una presentadora en la previa del Mundial

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de junio, las perlitas de la previa, la inauguración y los partidos del día

Son Heung-Min marca las prioridades de Corea del Sur de cara al Mundial 2026: “El objetivo inmediato es clasificarnos”

La tabla de posiciones histórica de los Mundiales: qué lugar ocupa Argentina antes de la Copa del Mundo 2026

TELESHOW

Mirtha Legrand y Roberto Piazza se reconciliaron en público tras 15 años de distancia: “Se reinició la amistad”

Mirtha Legrand y Roberto Piazza se reconciliaron en público tras 15 años de distancia: “Se reinició la amistad”

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: Cola fulminó a dos jugadoras de alto perfil

Kylie Minogue sorprendió en Buenos Aires visitando el restaurante de un famoso chef: las fotos

Así fue el estreno de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: del saludo de Cande Tinelli al mensaje de Ángel de Brito

INFOBAE AMÉRICA

América Latina podría liderar la producción sostenible de aceite de palma a nivel global, según la RSPO

América Latina podría liderar la producción sostenible de aceite de palma a nivel global, según la RSPO

682 menores de edad viven con VIH en República Dominicana

Cristina se degrada a depresión tropical pero mantiene lluvias torrenciales en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

Renunció por sorpresa el secretario de Defensa británico, John Healey

Descubren el cementerio de ballenas más grande y profundo del mundo en el océano Índico