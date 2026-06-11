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Donald Trump anunció que EEUU atacará a Irán con “mucha fuerza” este jueves: “Tomaremos la isla de Kharg”

El presidente norteamericano aseguró que su país controlará puntos estratégicos y asumirá “el control total” de “sus mercados de petróleo y gas”, tal como lo hizo con Venezuela

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país atacará a Irán con “mucha fuerza” este jueves por la noche. “Tomaremos la isla de Kharg y otros puntos estratégicos”, indicó en un mensaje publicado en su cuenta en la red Truth Social.

Estados Unidos atacará a Irán (¡cuya Armada, Fuerza Aérea, radar, defensa antiaérea y demás sistemas de defensa, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, han desaparecido!), con mucha fuerza esta noche“, inició su mensaje.

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“En un futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos estratégicos de infraestructura petrolera, y asumiremos el control total de sus mercados de petróleo y gas, tal como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando sumamente beneficioso tanto para Venezuela como para Estados Unidos", completó.

Luego, en diálogo con Fox News, indicó que preferiría no atacar la infraestructura civil de Irán, al tiempo que prometió intensificar los ataques estadounidenses contra la República Islámica. “Sí, pero prefiero no hacerlo, porque una vez que se hace, la gente sufre”, dijo Trump al ser preguntado si Estados Unidos comenzaría a atacar centrales eléctricas y puentes, como había amenazado anteriormente.

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Además, confirmó que su país intentó entregar armas al pueblo iraní en un esfuerzo por derrocar al régimen de Teherán, pero los aliados regionales les "fallaron”.

Los kurdos nos decepcionaron”, dijo; al tiempo que acotó: “No olvidaré eso”. Y añadió que inicialmente se oponía al plan, pues sospechaba que los kurdos “se quedarían con las armas”.

Donald Trump tuit
El mensaje de Donald Trump

Los dichos de Trump se produjeron luego de que Estados Unidos atacó y dejó fuera de servicio un petrolero comercial que intentaba eludir el bloqueo a los puertos iraníes, según informó el Comando Central norteamericano (Centcom).

De acuerdo al comunicado publicado en X, las fuerzas estadounidenses deshabilitaron el buque M/T Jalveer, con bandera de Guinea-Bisáu, en el Golfo de Omán a las 23:20 (hora del este) del 10 de junio, después de que la nave intentara transportar petróleo de Irán en violación del bloqueo.

Un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del petrolero tras la negativa reiterada de la tripulación a cumplir las órdenes de las fuerzas estadounidenses.

En el mismo comunicado, el Centcom precisó que este ataque representa el tercer petrolero comercial deshabilitado por Estados Unidos en una semana. Los incidentes previos incluyeron la inutilización de los buques M/T Marivex y M/T Settebello, ambos bajo bandera de Palaos. El Marivex fue interceptado el lunes al intentar navegar hacia un puerto iraní, mientras el Settebello fue deshabilitado el martes, tras detectarse que transportaba petróleo de Irán.

El Centcom indicó: “Las fuerzas estadounidenses deshabilitaron el M/T Jalveer mientras intentaba transportar petróleo iraní por el Golfo de Omán. Un avión estadounidense disparó dos misiles Hellfire a la sala de máquinas después de que la tripulación desestimara las instrucciones repetidas.” Esta declaración confirma la escalada en la aplicación del bloqueo marítimo en la región.

EEUU neutralizó un tercer petrolero por violar bloqueo a puertos iraníes

Irán ratificó el cierre total del estrecho de Ormuz

Por su parte, el régimen de Irán acusó este jueves a Estados Unidos de una nueva “violación flagrante” del alto el fuego con su “agresión generalizada” contra el país y subrayó que estas acciones de Washington “dejan prácticamente inútil” el acuerdo alcanzado el 8 de abril para cesar el fuego tras el conflicto abierto el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático, al tiempo que confirmaba el cierre del estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Exteriores de Irán advirtió que los “ataques ilegales y criminales” de Estados Unidos constituyen una grave violación de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional, y que “la responsabilidad por las peligrosas consecuencias de estas acciones recae totalmente sobre la élite gobernante” estadounidense. El comunicado oficial insistió en que la “agresión generalizada” de Washington ha dejado “casi inservible el acuerdo de alto el fuego”, alcanzado en abril tras la escalada militar en la región.

Según el texto, la utilización continuada de territorio e instalaciones de algunos países de la región por parte del “Ejército terrorista estadounidense” para preparar y ejecutar operaciones contra Irán coloca a esos países “del lado del agresor”. La cancillería iraní remarcó la obligación legal y moral de los Estados regionales de evitar que sus recursos sean empleados para ataques contra la República Islámica.

La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico confirmó este jueves que el tránsito por el estrecho de Ormuz queda completamente cerrado hasta nuevo aviso, horas después de que la Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier barco que intente navegar por la zona será considerado un objetivo. La medida responde, según la entidad, a las tensiones originadas por la “agresión de las fuerzas estadounidenses” y al anuncio previo de las fuerzas armadas iraníes. El comunicado en X indica que el cierre del estrecho de Ormuz será mantenido mientras persista el actual nivel de confrontación.

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