Cristina se degrada a depresión tropical pero mantiene lluvias torrenciales en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

La región centroamericana enfrenta este jueves 11 de junio una situación de riesgo debido al paso de la depresión tropical Cristina, que mantiene un flujo constante de humedad y condiciones severas en varios países del istmo. La proximidad del sistema a las costas de El Salvador y su desplazamiento lento hacia el oeste han generado acumulados críticos de agua, suelos saturados y puntos de alto riesgo en comunidades vulnerables.

Las autoridades de protección civil y los organismos ambientales de la región reportan evacuaciones preventivas y obligatorias mientras se monitorean las alertas oficiales, el estado de las carreteras y la evolución de las precipitaciones en cada país afectado. Aquí, la cobertura minuto a minuto con los reportes más recientes de cada zona.