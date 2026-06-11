El Salvador

Cristina se degrada a depresión tropical pero mantiene lluvias torrenciales en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

La región centroamericana permanece bajo vigilancia ante la persistencia de lluvias torrenciales provocadas por la depresión tropical Cristina, que ha causado saturación de suelos, acumulados críticos de agua y evacuaciones en áreas vulnerables

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La región centroamericana enfrenta este jueves 11 de junio una situación de riesgo debido al paso de la depresión tropical Cristina, que mantiene un flujo constante de humedad y condiciones severas en varios países del istmo. La proximidad del sistema a las costas de El Salvador y su desplazamiento lento hacia el oeste han generado acumulados críticos de agua, suelos saturados y puntos de alto riesgo en comunidades vulnerables.

Las autoridades de protección civil y los organismos ambientales de la región reportan evacuaciones preventivas y obligatorias mientras se monitorean las alertas oficiales, el estado de las carreteras y la evolución de las precipitaciones en cada país afectado. Aquí, la cobertura minuto a minuto con los reportes más recientes de cada zona.

13:05 hsHoy

El Salvador

Equipos de primera respuesta permanecen en el punto crítico del Puente Las Mulas, en el distrito Ciudad Delgado, realizando monitoreo y acciones preventivas para reducir riesgos ante las lluvias. Las autoridades mantienen la presencia activa en el territorio bajo Alerta Naranja.

Personal de Desechos Sólidos realiza labores de limpieza para prevenir obstrucciones y reducir riesgos durante las lluvias intensas (Cortesía @alcaldia_ss).
Personal de Desechos Sólidos realiza labores de limpieza para prevenir obstrucciones y reducir riesgos durante las lluvias intensas (Cortesía @alcaldia_ss).
13:02 hsHoy

Ante las lluvias torrenciales registradas en distintos puntos de El Salvador, se han reportado inundaciones que afectan la circulación. Cuadrillas de Desechos Sólidos realizan labores de desagüe para reducir la acumulación de agua y restablecer el tránsito vehicular.

Cuadrillas de Desechos Sólidos ejecutan labores de desagüe en una calle inundada de San Salvador, tras las intensas lluvias registradas en la capital (Cortesía @alcaldia_ss).
Cuadrillas de Desechos Sólidos ejecutan labores de desagüe en una calle inundada de San Salvador, tras las intensas lluvias registradas en la capital (Cortesía @alcaldia_ss).
12:51 hsHoy

Honduras

Tras las intensas lluvias ocasionadas por la tormenta Cristina, toneladas de desechos se desplazan desde Guatemala por el río Motagua hacia Honduras, generando preocupación por el impacto que estos residuos puedan causar en las playas de Omoa y Puerto Cortés.

Un video aficionado capta la desoladora imagen de toneladas de basura flotando en el Río Motagua. Estos desechos, provenientes de Guatemala, representan una grave amenaza ambiental para Honduras.
12:42 hsHoy

La depresión tropical Cristina sigue provocando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, dispersos e intermitentes, acompañados de tormentas eléctricas en las regiones suroriental y central de Honduras.

Según los reportes oficiales, en otras zonas del país se registran precipitaciones débiles y dispersas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.

Pronóstico del tiempo en Honduras para el jueves 11 de junio de 2026, con lluvias y tormentas eléctricas previstas en varios departamentos (Cortesía Copeco).
Pronóstico del tiempo en Honduras para el jueves 11 de junio de 2026, con lluvias y tormentas eléctricas previstas en varios departamentos (Cortesía Copeco).
12:38 hsHoy

El Salvador

Las autoridades de Protección Civil mantienen el monitoreo en la playa de Acajutla, en Sonsonate Oeste, donde los reportes más recientes indican una disminución del oleaje respecto a las horas previas. A pesar de la mejora, la vigilancia preventiva continúa activa en la zona.

Imágenes impactantes que muestran la fuerza del mar en El Salvador, donde el oleaje alto ha causado destrucción en la zona costera, arrastrando escombros y amenazando estructuras. Video cortesía por Noticiero El Salvador.
12:33 hsHoy

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizan reconocimientos preventivos en el cantón La Zorra, en el distrito de San Luis La Herradura, La Paz Centro, evaluando el comportamiento del río y las zonas cercanas con riesgo de afectación por el aumento del caudal. El personal se mantiene en alerta para responder de forma inmediata ante cualquier eventualidad.

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizan vigilancia preventiva ante el incremento del caudal por las lluvias intensas (Cortesía Cuerpo de Bomberos).
Elementos del Cuerpo de Bomberos realizan vigilancia preventiva ante el incremento del caudal por las lluvias intensas (Cortesía Cuerpo de Bomberos).
12:29 hsHoy

Desde primeras horas de la jornada, la ministra de Educación, Karla Trigueros, anunció en conferencia de prensa la extensión de la suspensión de clases por 24 horas más debido a las condiciones generadas por la depresión tropical Cristina.

La funcionaria informó que 115 niños han sido evacuados y detalló que el ministerio mantiene un registro de los estudiantes afectados, el origen de los centros escolares y las pérdidas de materiales como paquetes escolares, uniformes o libros. “Contamos con 76 especialistas a escala nacional que pueden ser desplegados en cualquier momento, en todos los albergues”, afirmó Trigueros.

La ministra de Educación, Karla Trigueros, ofrece una conferencia de prensa para informar sobre la suspensión de clases y las acciones de atención a estudiantes afectados por las lluvias en El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).
La ministra de Educación, Karla Trigueros, ofrece una conferencia de prensa para informar sobre la suspensión de clases y las acciones de atención a estudiantes afectados por las lluvias en El Salvador (Cortesía Secretaría de Prensa).
12:13 hsHoy

Guatemala

La Secretaría Ejecutiva de la CONRED reportó que la depresión tropical Cristina perdió intensidad y se degradó, según el boletín meteorológico especial 13-2026 emitido por el Insivumeh. Pese a ello, el fenómeno mantiene abundantes lluvias y actividad eléctrica sobre Guatemala durante este jueves.

De acuerdo con la CONRED, los mayores acumulados de lluvia se esperan en Valles de Oriente, Boca Costa, Pacífico, Altiplano Central, Occidente, Petén e Izabal. La institución recomendó no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas, y evitar cauces por el riesgo de lahares en la cadena volcánica.

Aviso informativo del INSIVUMEH sobre los remanentes de la depresión tropical Cristina, que advierte lluvias y actividad eléctrica en Guatemala y recomienda a la población no cruzar ríos crecidos (Cortesía Conred).
Aviso informativo del INSIVUMEH sobre los remanentes de la depresión tropical Cristina, que advierte lluvias y actividad eléctrica en Guatemala y recomienda a la población no cruzar ríos crecidos (Cortesía Conred).
12:11 hsHoy

Deslaves con caída de rocas y tierra se presentaron en el kilómetro 35 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso, Guatemala, tras las lluvias continuas. La acumulación de material provocó una obstrucción parcial de la carretera y generó complicaciones severas para el tránsito vehicular.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales realizan trabajos forzados para limpiar una carretera afectada por un derrumbe de tierra y rocas, restableciendo el paso vehicular.
12:01 hsHoy

El Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a través sobre el monitoreo sobre las precipitaciones en el país. Se observan lluvias en la zona costera y en sectores de la cordillera volcánica, donde se mantienen activos los sistemas de vigilancia ante el avance de la depresión tropical Cristina.

El registro visual evidencia la intensidad de las precipitaciones y la acumulación de agua en áreas vulnerables.

Visualización animada de una imagen de satélite que muestra la formación y el desplazamiento de nubes de lluvia sobre el territorio de El Salvador y países vecinos.

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