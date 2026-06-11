Un patrullero chocó contra un auto en Nueva Pompeya: hay un herido

Un patrullero chocó contra un auto en Nueva Pompey

Un choque se produjo este jueves por la mañana en el barrio porteño de Nueva Pompeya, donde un patrullero de la Policía de la Ciudad colisionó con un remis. Como consecuencia del impacto, el conductor del vehículo resultó herido.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Riestra y Barros Pazos. Allí, efectivos de la Comisaría Vecinal 4B realizaban un recorrido preventivo a bordo de una camioneta Nissan Frontier cuando chocaron contra un Volkswagen Gol que prestaba servicio de remis.

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Los menores fueron retirados por sus padres.

En el automóvil viajaban, además del conductor, dos adolescentes de 13 y 14 años. Una ambulancia trasladó al remisero con politraumatismos, mientras que los menores fueron retirados del lugar por sus padres.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Sur.