República Dominicana

682 menores de edad viven con VIH en República Dominicana

Con más de 600 casos registrados en menores de 15 años, el VIH sigue afectando a la infancia y adolescencia dominicanas, según el Sistema de Registro Nominal de Atención Integral

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Cuatro manos de niños, de diferentes tonalidades de piel, sostienen listones rojos del VIH sobre un fondo azul claro con listones rojos dispersos.
82 niños y adolescentes viven con VIH en República Dominicana, según el último informe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la infancia y adolescencia plantea un reto persistente para el sistema sanitario de la República Dominicana.

Según el último informe del Sistema de Registro Nominal de Atención Integral (SIRNAI) del Servicio Nacional de Salud (SNS), hasta el 30 de marzo de 2026, 682 niños y adolescentes viven con VIH en la República Dominicana. Esta cifra, recogida en la Estimación Nacional 2024, proporciona una radiografía precisa sobre la magnitud del impacto del virus en los sectores más jóvenes de la población.

El informe desglosa la situación de la siguiente manera, de acuerdo con las estadísticas oficiales: 23 menores de un año viven con VIH, mientras que un total de 157 niños se encuentran en el grupo etario de 1 a 4 años. El segmento de 5 a 9 años agrupa a 228 casos y el de 10 a 14 años a 274. Estos datos evidencian que la mayor parte de los diagnósticos ocurre en la franja de los 5 a 14 años.

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De igual manera, el reporte oficial señala que 433 de estos niños y adolescentes se encuentran bajo tratamiento activo gracias a la vinculación con los servicios de salud especializados. Además, 10 menores reciben seguimiento médico regular en consultas destinadas a monitorear su evolución y garantizar el acceso sostenido a medicamentos antirretrovirales. El SNS destaca que la atención pediátrica requiere estrategias diferenciadas, con equipos multidisciplinarios y acompañamiento familiar permanente.

Primer plano de una madre latina sosteniendo a su bebé durmiendo en su pecho, ambos vestidos de blanco. Se aprecian sus brazos y el torso de la madre.
23 menores de un año viven con VIH, de acuerdo con las estadísticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión vertical, de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia, sigue siendo la principal vía de infección en la infancia. Por ello, el SNS ha reforzado las campañas de detección en mujeres embarazadas y la provisión de pruebas rápidas en hospitales y clínicas de todo el territorio. El objetivo central es prevenir nuevas infecciones en el grupo pediátrico y asegurar el inicio temprano del tratamiento para quienes reciben un diagnóstico positivo.

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Al m ismo tiempo, el informe del SIRNAI señala que la República Dominicana dispone de 87 establecimientos de salud habilitados para la atención integral de personas con VIH, lo que facilita el acceso a consultas, medicamentos y servicios de consejería. El seguimiento continuo que realiza el sistema de registro contribuye a identificar de manera oportuna las necesidades de los pacientes pediátricos y a optimizar la distribución de recursos médicos.

Cuatro niños sentados de espaldas en sillas dentro de un consultorio, vistos a través de una puerta de cristal con una franja esmerilada horizontal que oculta sus rostros.
República Dominicana cuenta con 87 establecimientos de salud habilitados para la atención integral de pacientes pediátricos con VIH. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Atención y cobertura sanitaria para personas con VIH

En el contexto general, el SNS informa que cerca de 85 mil personas viven actualmente con VIH en el país. De ese total, 80,591 conocen su diagnóstico y están vinculadas activamente a los servicios de salud. Esta cobertura permite avanzar en el control epidemiológico y en la reducción de complicaciones asociadas a la infección.

De igual manera, la atención a los niños y adolescentes con VIH incluye no solo el tratamiento farmacológico, sino también el apoyo psicológico, la integración social y la continuidad escolar. El SNS sostiene que la coordinación entre los equipos médicos y las familias es fundamental para garantizar la adherencia a la terapia y minimizar el impacto del estigma social.

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