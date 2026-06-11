Promocionaba falsos castings de modelos y abusaba de las jóvenes aspirantes: terminó detenido

Un hombre de 39 años que se hacía pasar ante sus víctimas como un falso productor de modelos fue detenido este martes, en el marco de una denuncia por abuso sexual que presentaron dos jóvenes aspirantes de los supuestos castings que promocionaba en sus redes sociales. El imputado, además, contaba con una condena y otra denuncia por el mismo delito.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, la causa se inició el 6 de marzo de este año a partir de las denuncias de dos jóvenes, de 22 y 25 años, que se contactaron con el imputado luego de ver en redes sociales publicaciones de la agencia de modelos “Arte y Moda Producciones” que convocaba a chicas de entre 13 y 23 años,

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Para la captación de talentos, además, el falso productor compartía videos de otras mujeres que aseguraban ser modelos exitosas, y que llevaban varios años trabajando para su agencia.

En este contexto, dos chicas cayeron en las manos del abusador, identificado como César Gabriel Ledesma.

Al presentar la denuncia ante la Policía de la Ciudad, las damnificadas declararon que el hombre, que se presentaba como productor de la empresa, durante los encuentros les tomó medidas corporales y fotografías en circunstancias que fueron consideradas constitutivas de abuso sexual.

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Ledesma está imputado por abuso sexual reiterado y permanece detenido.

Por orden del juez Javier Sánchez Sarmiento, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N º 48, personal de la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía porteña llevó a cabo una serie de tareas investigativas, mediante las cuales logró reunir pruebas que implicaban a Ledesma.

Asimismo, los investigadores pudieron recopilar publicaciones de otras jóvenes que relataban situaciones similares, además de constatar antecedentes del imputado.

Frente a este escenario, el juez Sarmiento libró la orden de detención de Ledesma, quien finalmente fue capturado este martes en el cruce de las calles Tucumán y Montevideo, en el barrio porteño de San Nicolás.

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Una vez que el sospechoso estaba esposado, los agentes le secuestraron dos teléfonos celulares, que serán debidamente peritados, y un auto Chevrolet Corsa Classic.

Al consultar los registros policiales de Ledesma en el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales), los investigadores verificaron que había sido condenado a tres años de prisión de ejecución condicional en diciembre de 2017, tras una denuncia radicada en marzo de 2013 por el delito de abuso sexual reiterado en dos oportunidades. Sin embargo, en 2022 dicha causa fue archivada porque Ledesma cumplió con las reglas de conducta que le habían impuesto en la sentencia.

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Pero eso no es todo. El imputado también fue denunciado por abuso sexual el año pasado, en un hecho que presentaba similitudes sustanciales respecto de la modalidad empleada para captar y abordar a sus últimas denunciantes.

El juez Sarmiento dispuso que esta última causa se unifique con la que se le abrió este año, y convalidó su detención.

Según pudo corroborar este medio, en el último tiempo Ledesma se desempeño como taxista para distintas empresas de transporte de pasajeros. En tanto, sus registros crediticios arrojan deudas que superan los 1.3 millones de pesos, lo cual lo ubica en la categoría 5 (“irrecuperable”) en la Central de Deudores del Banco Central.

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