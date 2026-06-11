Separación y rumores de infidelidad: el escándalo amoroso que envuelve a una figura de Portugal, una famosa actriz y una presentadora en la previa del Mundial

El futbolista se habría separado para volver con su ex novia (Instagram)

Mientras la selección de Portugal se concentra en su preparación para el Mundial 2026, la atención mediática se ha desplazado hacia uno de sus jugadores más destacados fuera del campo. Rúben Dias, defensor del Manchester City, se encuentra en el centro de la conversación pública tras su reciente separación de la presentadora británica Maya Jama y la aparición de nuevas especulaciones sobre su vida personal.

De acuerdo con The Sun, el futbolista ha sido vinculado nuevamente con la actriz portuguesa Daniela Melchior, reconocida por su participación en producciones como El Escuadrón Suicida y Guardianes de la Galaxia Vol. 3. El interés creció a raíz de su interacción en redes sociales y la presencia de Melchior en un reciente partido amistoso de la selección lusa.

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Según reportes de The Sun, varios seguidores notaron que tanto Dias como Melchior han intercambiado “me gusta” en sus publicaciones, lo que reavivó versiones sobre un acercamiento sentimental. La actriz fue vista en las tribunas durante un partido amistoso entre Portugal y Chile (2-1 a favor del conjunto luso), donde observó atentamente al defensor. Rumores previos ya habían relacionado a ambos en 2024, tras ser vistos juntos en Ibiza, aunque nunca confirmaron públicamente una relación.

La presentadora Maya Jama hizo referencia a su separación en las redes (Reuters)

La separación de Rúben Dias y Maya Jama adquirió notoriedad por el perfil mediático de la pareja. Jama, conductora del reconocido reality Love Island, abordó la ruptura en sus redes sociales. “Soy de las que lo dan todo o nada. No tengo citas casuales. Si se acaba, se acaba”, escribió la presentadora, según recogió The Sun. En otro mensaje, destacó su decisión de mantener su vida personal al margen de la opinión pública: “Aunque intente mantener mis relaciones en privado, igual nos fotografían. Soy de todo o nada: amo a lo grande o no amo. Si se acaba, se acaba. Hace tiempo decidí no guiar mi vida personal por la opinión pública”.

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La relación entre Jama y Dias, iniciada tras coincidir en los MTV European Music Awards en noviembre de 2024, se hizo pública meses después. La pareja pasó parte de su convivencia en una residencia valorada en cuatro millones de libras en Cheshire. La ruptura, confirmada a finales de abril tras 18 meses juntos, fue objeto de debate en redes y medios británicos, y dio pie a rumores sobre posibles infidelidades y nuevos vínculos del futbolista.

Frente a las especulaciones, Rúben Dias rompió el silencio y negó haber engañado a Maya Jama. “Los motivos de nuestra ruptura son privados y nos pertenecen a ambos. Lo hemos afrontado de una manera muy madura”, afirmó el defensor en un comunicado difundido por The Sun. En el mismo mensaje, pidió respeto tanto para él como para Jama: “No siempre es necesario que alguien traicione al otro para que una relación termine”. El futbolista subrayó la dimensión personal del asunto y cuestionó la difusión de versiones sin fundamento: “Cuando mi abuelo de 85 años me pregunta si he engañado a mi novia porque lo ve en las noticias, ahí trazo la línea”.

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Daniela Melchior protagonizó diveros papeles en Hollywood (Reuters)

En los meses previos y posteriores a la ruptura, algunos usuarios identificaron que Dias mostró actividad en redes sociales con diferentes mujeres, incluidas la modelo australiana Amelia Marni y la influencer portuguesa Catarina Duraes. Fuentes citadas por The Sun mencionaron esta conducta como parte del fenómeno conocido como “toe-dipping”, que consiste en interactuar brevemente con personas para medir su interés. No obstante, no existen pruebas de infidelidad física ni de que estas interacciones hayan derivado en un vínculo sentimental concreto.

Por su parte, Daniela Melchior mantiene la reserva sobre su vida privada. La actriz, presente en el mencionado partido amistoso entre Portugal y Chile, ha manifestado apoyo a publicaciones de Dias y coincidió con él en un festival de música en Portugal semanas antes. En redes sociales, Melchior mostró su respaldo a una sesión fotográfica donde el futbolista apareció en la portada de una revista, mientras que Dias interactuó con imágenes de la actriz en situaciones lúdicas.

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Esta situación se da en el marco de la previa al inicio del camino mundialista de la Selección de Portugal. El conjunto dirigido por Roberto Martinez, y encabezado por Cristiano Ronaldo, hará su debut en el Grupo K el próximo 17 de junio contra RD Congo. Luego, los lusos se enfrentarán a Uzbekistán en Houston y finalizarán su participación en la primera ronda frente a Colombia el 27 del mismo mes.

Portugal se prepara para debutar en el Mundial (Efe)