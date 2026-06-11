Cultura

Irene Vallejo, escritora española: “Cada cual cree estar en el centro, y por eso el mundo tiene más ombligos que sesos”

A través de una de sus máximas más filosas, la célebre filóloga aragonesa desarma el narcisismo de la era digital. Un recorrido por su obra menos citada, el valor del pensamiento clásico frente al individualismo moderno y la vigencia de un diagnóstico que cruza los siglos

Guardar
Google icon
Irene Vallejo, escritora española: “Cada cual cree estar en el centro, y por eso el mundo tiene más ombligos que sesos” (Foto: Ayuntamiento de Cartagena / Europa Press)
Irene Vallejo, escritora española: “Cada cual cree estar en el centro, y por eso el mundo tiene más ombligos que sesos” (Foto: Ayuntamiento de Cartagena / Europa Press)

En tiempos de algoritmos diseñados para darnos la razón, autofotos con filtros perfectos y redes sociales que funcionan como espejos deformantes de nuestra propia relevancia, la lucidez suele encontrarse en el pasado. O, mejor dicho, en quienes saben interrogar al pasado para iluminar las miserias del presente. La escritora española Irene Vallejo logró sintetizar una de las grandes patologías de nuestra época: “Cada cual cree estar en el centro, y por eso el mundo tiene más ombligos que sesos”.

Esta sentencia aparece publicada en El futuro recordado, un libro que recopila las columnas periodísticas que Irene Vallejo escribió durante años en medios como el diario El País. Publicado en el año 2020 —un momento bisagra de aislamiento global, hiperconectividad y debates inflamados en el ecosistema virtual—, El futuro recordado demostró que el periodismo de opinión puede ser literatura de la más alta factura. Para Irene Vallejo, la columna de prensa es una trinchera humanista.

PUBLICIDAD

El libro cobró una enorme importancia en su catálogo porque funciona como el reverso contemporáneo de su aclamado ensayo El infinito en un junco, editado en el año 2019. Mientras que este último narra el viaje milenario de los libros, las crónicas de El futuro recordado desarman los mitos del siglo XXI utilizando los sesos de la antigüedad clásica. Para la autora, el verdadero peligro de la modernidad no es la tecnología en sí misma, sino el aislamiento cognitivo que produce en sus usuarios.

Portada del libro 'EL FUTURO RECORDADO' de Irene Vallejo, sobre fondo blanco, con una granada partida, follaje morado y verde, y un fragmento de columna clásica.
"El futuro recordado", de Irene Vallejo

El “ombligo”, esa necesidad contemporánea de creer que el mundo empieza y termina en nuestras pantallas. Cuando “cada cual cree estar en el centro”, se destruye la posibilidad del diálogo real. Desaparece la empatía y la sociedad se fragmenta en millones de monólogos simultáneos. Es una actualización del mito clásico de Narciso, ese joven que, fascinado por su propia imagen reflejada en el agua, muere ahogado. Hoy, sugiere Irene Vallejo, el estanque es de cristal líquido y cabe en la mano.

PUBLICIDAD

Esta idea no es un exabrupto aislado; de hecho, resume de manera perfecta todo su mapa conceptual. Si algo define la trayectoria de la filóloga aragonesa —desde sus novelas como El silbido del arquero o Elyssa, reina de Cartago hasta sus discursos públicos— es la militancia por la descentralización del “yo”. Para Irene Vallejo, el antídoto contra el “ombliguismo” es, precisamente, la lectura. En sus ensayos suele explicar que abrir un libro es un acto radical de humildad

Leer implica aceptar que la mente de otra persona, quizás muerta hace dos mil años como Homero, Virgilio o Sófocles, tiene algo valioso que enseñarnos. La literatura nos obliga a desalojar el centro del universo para ocupar, aunque sea por unas horas, el cuerpo de un esclavo, de una reina extranjera, de un soldado en el frente. Al confrontarnos con nuestra propia pequeñez histórica, la autora nos recuerda que el mundo, afortunadamente, es mucho más grande que nosotros.

Irene Vallejo lee a César Vallejo y Blanca Varela previo a su visita al Perú. (Foto: Toni Galan)
Irene Vallejo Moreu, una escritora, filóloga y divulgadora española nacida en Zaragoza en 1979 (Foto: Toni Galan)

¿Quién es Irene Vallejo?

Irene Vallejo Moreu es una escritora, filóloga y divulgadora española nacida en Zaragoza en 1979. Apasionada por el mundo clásico desde su infancia gracias a los relatos que le leían sus padres, se licenció en Filología Clásica en la Universidad de Zaragoza, institución donde posteriormente obtuvo su doctorado, completando su formación de posgrado en la Universidad de Florencia. Su carrera literaria comenzó a consolidarse con la publicación de sus primeras novelas históricas.

La luz sepultada y El silbido del arquero están en el inicio de su carrera. También sus colaboraciones regulares como columnista en medios como El País y Milenio, donde combina la agudeza periodística con la sabiduría grecolatina. Su consagración definitiva llegó con el ensayo El infinito en un junco, una obra monumental sobre la invención de los libros en el mundo antiguo que se convirtió en un fenómeno de ventas global, traducido a más de cuarenta idiomas y galardonado con el Premio Nacional de Ensayo.

Temas Relacionados

CulturaLibrosIrene VallejoFilosofíaNarcisismoRedes sociales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tips de ortografía: Bosnia y Herzegovina o Bosnia-Herzegovina, escritura adecuada

La Real Academia Española se ha convertido en la institución más relevante para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante

Tips de ortografía: Bosnia y Herzegovina o Bosnia-Herzegovina, escritura adecuada

Anna K. Franco presenta “Hechizo de primavera” y admite: “Me daba más miedo el público de fantasía que mi público fiel”

La autora argentina cambia de carril sin soltar el romance y revela en conversación con Infobae qué busca sostener en cada libro aun cuando cambia el género

Anna K. Franco presenta “Hechizo de primavera” y admite: “Me daba más miedo el público de fantasía que mi público fiel”

A 90 años del trágico final de Robert E. Howard, el rey del Pulp

La antología del creador de ‘Conan el Bárbaro’ publicada por el sello Walden, permite acercarse a la particular existencia de un escritor que dominó las revistas literarias hasta que concluyó su vida en 1936

A 90 años del trágico final de Robert E. Howard, el rey del Pulp

Sting vuelve a capitanear el musical ‘The Last Ship’ con una versión renovada en la Metropolitan Opera de Nueva York

Mientras sigue de gira con un show de rock, el músico retoma su proyecto más personal con nuevas canciones y un libreto ajustado para una breve temporada de nueve funciones

Sting vuelve a capitanear el musical ‘The Last Ship’ con una versión renovada en la Metropolitan Opera de Nueva York

El Premio Princesa de Asturias pone de nuevo a Timothy Garton Ash en el centro del debate sobre la idea de Europa

Al reseñar las revoluciones que derribaron el comunismo, el ensayista e historiador británico muestra cómo ciertas expectativas chocaron con una integración traumática de nuevas identidades en el continente

El Premio Princesa de Asturias pone de nuevo a Timothy Garton Ash en el centro del debate sobre la idea de Europa

DEPORTES

Histórico: los Knicks caían por 29 puntos, lograron la mayor remontada de las finales de la NBA ante los Spurs y están a un paso de ser campeones

Histórico: los Knicks caían por 29 puntos, lograron la mayor remontada de las finales de la NBA ante los Spurs y están a un paso de ser campeones

Inauguración del Mundial 2026, EN VIVO: hora, cómo ver y las últimas noticias de la ceremonia

El estudio clave que definirá si el Dibu Martínez será titular en el debut de Argentina en el Mundial

Separación y rumores de infidelidad: el escándalo amoroso que envuelve a una figura de Portugal, una famosa actriz y una presentadora en la previa del Mundial

Mundial 2026, EN VIVO: últimas noticias de hoy, 11 de junio, las perlitas de la previa, la inauguración y los partidos del día

TELESHOW

Mirtha Legrand y Roberto Piazza se reconciliaron en público tras 15 años de distancia: “Se reinició la amistad”

Mirtha Legrand y Roberto Piazza se reconciliaron en público tras 15 años de distancia: “Se reinició la amistad”

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: Cola fulminó a dos jugadoras de alto perfil

Kylie Minogue sorprendió en Buenos Aires visitando el restaurante de un famoso chef: las fotos

Así fue el estreno de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: del saludo de Cande Tinelli al mensaje de Ángel de Brito

INFOBAE AMÉRICA

América Latina podría liderar la producción sostenible de aceite de palma a nivel global, según la RSPO

América Latina podría liderar la producción sostenible de aceite de palma a nivel global, según la RSPO

682 menores de edad viven con VIH en República Dominicana

Cristina se degrada a depresión tropical pero mantiene lluvias torrenciales en El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

Renunció por sorpresa el secretario de Defensa británico, John Healey

Descubren el cementerio de ballenas más grande y profundo del mundo en el océano Índico