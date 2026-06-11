Argentinos en Estados Unidos organizan un banderazo en Kansas para acompañar a la selección antes de su debut

Silvia Miguel convocó a un banderazo en Kansas para el 15 de junio, un día antes del partido de Argentina ante Argelia

La comunidad argentina residente en Estados Unidos se prepara para celebrar un banderazo argentino en Kansas como antesala al debut mundialista de la selección, transformando el centro de Kansas City en escenario de unión y color local. Esta iniciativa, organizada por residentes argentinos y turistas, tendrá lugar el 15 de junio en el Café Corazón.

Silvia Miguel, organizadora del evento contó en Infobae en Vivo que la idea surgió por iniciativa de su esposo y que luego avanzó con el apoyo de la comunidad local. “La idea es un día antes del partido de Argentina con Argelia, hacer un banderazo en una zona muy céntrica de acá donde va mucha gente”, explicó.

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Según detalló, en Kansas vive una comunidad argentina de entre 2.000 y 2.500 personas. También mencionó un grupo ya armado, Argentinos en Kansas y Missouri, que mantiene contacto permanente y participa de la convocatoria.

El banderazo en Kansas se realizará en Café Corazón, en la zona de Crossroad, desde las siete de la tarde hasta las once de la noche (Juan Gasparini)

El encuentro se hará en Café Corazón, un café latino ubicado en la zona de Crossroad. Señaló que se trata de un punto céntrico de la ciudad y que allí se concentrará la actividad principal.

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La organizadora precisó que la convocatoria comenzará a las 19.00 horas y se extenderá hasta las once de la noche. Además, indicó que las calles laterales estarán cortadas para que la gente pueda circular, bailar y participar del encuentro.

Miguel anticipó que el lugar ofrecerá comida y bebidas argentinas. “Va a haber toda una fiesta argentina porque vamos a vender empanadas”, dijo. Sobre los valores, sostuvo que el choripán podría costar entre 5 y 8 dólares, mientras que el sándwich de brisket con salsa barbecue podría ubicarse entre 10 y 12 dólares.

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La convocatoria busca reunir a argentinos que viven en Estados Unidos, turistas llegados desde Argentina y seguidores de la selección (Juan Gasparini)

La propuesta incluirá música en vivo y una selección musical con temas argentinos. Miguel señaló que tocará una banda llamada Selecto y que también habrá un DJ con una lista que incluirá cumbia, cuarteto, tango y otros estilos.

A la actividad también se sumará una pareja de tango. “Así que va a ser una fiesta muy grande de las siete de la tarde hasta las once de la noche”, afirmó Miguel sobre la jornada prevista en Kansas.

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La comunidad argentina que esperan reunir

La organizadora sostuvo que esperan la llegada de muchos turistas desde Argentina. También remarcó que en Estados Unidos viven argentinos que podrían acercarse a Kansas para acompañar la convocatoria previa al partido.

“Estamos esperando primero muchísimos turistas de allá de Argentina”, dijo Miguel. Luego agregó: “Y acá hay una gran comunidad de argentinos”.

La comunidad argentina en Kansas y Missouri se organiza a través de un grupo que mantiene contacto permanente y participará con camisetas y banderas (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

La referencia al grupo Argentinos en Kansas y Missouri mostró parte de esa organización previa. Miguel explicó que sus integrantes se mantienen conectados y que la expectativa es que asistan con camisetas y banderas para alentar a la selección.

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Durante la entrevista también recordó su propia historia en Estados Unidos. Contó que llegó en 2002 junto a su esposo, en el contexto de la crisis argentina y el corralito, después de ser contratados por un distrito escolar para enseñar español.

Miguel explicó que trabajó como maestra durante 20 años y que luego se dedicó de lleno a su emprendimiento. Indicó que el negocio familiar se llama Pan Caliente y que funciona como una panadería argentina que produce y distribuye a cafés locales.

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La convocatoria busca reunir a residentes, turistas y seguidores de la selección en una ciudad que no suele aparecer entre los centros más mencionados de Estados Unidos. El objetivo, según Miguel, es alentar al equipo en la previa del partido y compartir una jornada con música, comida y símbolos argentinos.

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