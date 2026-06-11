El contundente reclamo de Ricardo Darín por el femicidio de Agostina Vega: “No podemos naturalizar estas cosas”

En medio de su entrevista con Marc Giró, Ricardo Darpin expresó su postura ante el femicidio de Agostina Vega, la adolescente cuyo caso movilizó a todo el país (Cara al Show - La Sexta)

Mientras cumple compromisos en España, Ricardo Darín encontró un motivo urgente para romper el silencio. El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, volvió a sacudir a la Argentina y encendió una alarma que atraviesa fronteras. Sentado en el estudio de Cara al Show (La Sexta), el actor dejó de lado cualquier límite y puso en palabras una indignación que, desde hace años, recorre a la sociedad argentina: la violencia de género, la impunidad y las vidas que quedan truncas.

En la entrevista con Marc Giró, Darín puso el foco en la tragedia y no esquivó ningún detalle. “La situación es tremenda. Lo que acaba de ocurrir con esta chiquita hace que necesariamente ya no sean solo los movimientos femeninos, sino los hombres, la ciudadanía y la humanidad quienes deban pensar cómo puede ser que haya energúmenos tan mal de la cabeza y amparados por otros que están peor”, planteó, con la voz firme. Y al referirse a la víctima, ahondó: “Agostina no solo fue secuestrada, fue violada, fue asesinada y fue descuartizada y luego enterrada por un señor que había tenido denuncias de violencia de género, que había estado detenido y lo largaron, lo dejaron libre. Si esa línea de energúmenos hubiese hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva”.

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El relato de Darín no dejó espacio para la indiferencia. “¿Qué pasa con la violencia en el mundo? ¿Qué pasa con la violencia con las mujeres? ¿Qué pasa con los hombres? Ya no sé a quién se tiene que dirigir la pregunta”, continuó. El actor sugirió un ejercicio de memoria colectiva: “Propongo que todos tratemos de recordar en nuestro grupo de amigos si no detectamos en algún momento señales, alarmas de violencia que en un determinado contexto hasta nos parecían un poco graciosas, pero que luego, capa sobre capa, forman una personalidad de una violencia que termina siendo lo que hizo este hombre con esta pobre chica”.

"Si esa línea de energúmenos hubiese hecho el trabajo que tenían que hacer, esa chica hoy estaría viva", aseguró Darín sobre el tratamiento de la investigación (ATRESMEDIA)

Giró intervino para poner el foco en las consecuencias del negacionismo. “El caso de Agostina Vega demuestra que negar los femicidios y la violencia de género, como hace la ultraderecha y el fascismo, acaba en muerte”, expresó el conductor. Darín, sin titubeos, contestó: “¿Cómo pueden negar? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les entra en la cabeza negar?”.

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La conversación giró hacia el rol de los discursos antifeministas. Giró citó a la periodista Luciana Peker, exiliada en Madrid por amenazas, quien definió a Argentina como “un laboratorio”. El conductor mencionó que ese contexto podría replicarse en otros países si los discursos de odio avanzan. Darín retomó la idea: “Agostina Vega es una de las consecuencias. En este momento, la más grave de todas, porque encendió a un país”.

En medio de la conmoción por el crimen, las personas piden justicia en las calles y visibilizan el caso (Captura de pantalla)

Pese a la distancia, Darín se mostró involucrado y agradecido por el espacio. “Aun estando lejos, agradezco la oportunidad de poder decirlo, porque lo que hace falta es que nos pongamos los pantalones largos de verdad y dejarnos de joder. No podemos empezar a naturalizar este tipo de cosas como ha venido ocurriendo. Las políticas de ultraderecha normalmente tienden a no ser sensibles con este tipo de temas, incluso a tratar de taparlos o tacharlos. Para ellos no existen”.

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El momento concluyó con el testimonio de Darín resonando en el aire del estudio y más allá de la pantalla. Sin conclusiones ni frases de cierre, prevalecieron los hechos y la postura del actor ante la problemática. El femicidio de Agostina Vega pasó de ser una estadística a ocupar un lugar central en el debate público, con un testimonio que atravesó fronteras y sumó una voz reconocida al reclamo social por medidas concretas contra la violencia de género.