El cruce entre Sabrina Rojas y Tartu por las fotos sin ropa de la China Suárez: “Yo sí hablo de los cuerpos ajenos”

Sabrina Rojas frenó a Tartu por un comentario al aire (Video: Pasó en América)

El debate sobre la reciente publicación de Mauro Icardi en Instagram encendió la mesa de Pasó en América. Las imágenes de su novia, la China Suárez, en las Maldivas, capturadas en una postal íntima, provocaron discusiones más allá de lo esperado, enfrentando opiniones y límites en vivo.

Durante la emisión, Natalie Weber analizó la imagen y sostuvo: “La postal es de ella, espléndida. Desnuda. Le tapa sus partes”. Apuntó que la foto iba más allá de la exhibición casual, sino que cargaba un mensaje. “No es una foto aislada porque la ves y decís: ‘¿Qué tiene de malo?’. Él se fue con Wanda Nara a Maldivas cuatro años atrás”, remarcó Weber, sugiriendo que la repetición del destino y del encuadre tenía intenciones provocadoras.

PUBLICIDAD

En medio de ese análisis, el periodista Augusto “Tartu” Tartúfoli se sumó a la charla con una pregunta que desvió la conversación: “¿Salió desnuda?” Weber confirmó, agregando que Icardi buscaba provocar: “Subió la misma foto. Esa es la parte donde está provocando. ¿Qué quiere decir con mostrar una foto en bolas? Primero, estuve en el lugar donde estuve con vos y, encima, te la muestro en bolas porque está espléndida”.

Augusto “Tartu” Tartúfoli desvió la charla en Pasó en América al poner el foco en el cuerpo de China Suárez durante el análisis de la publicación

La conductora, Sabrina Rojas, intervino con una observación sobre el significado detrás de la publicación. “Es un ‘mirá lo que me estoy comiendo’”, lanzó, abriendo la puerta para una comparación que inmediatamente generó incomodidad. Tartu siguió el juego y agregó: “‘Mirá, ahora tengo una flaca’, le dice”.

PUBLICIDAD

La tensión en el estudio se manifestó cuando Sabrina Rojas frenó enérgicamente a su compañero, y le advertió: “No, Tartu, no se habla de los cuerpos ajenos”. Pese a la advertencia, el conductor insistió: “Sí, yo hablo de los cuerpos ajenos”, marcando el contraste de posturas en el panel de Pasó en América.

El cruce de palabras y miradas dejó en evidencia la incomodidad que surge cuando el foco de la conversación se traslada de los hechos a la apariencia física de las personas involucradas. Rojas insistió: “Chicos, no se habla de los cuerpos”, reafirmando su postura y frenando de manera categórica la deriva del debate.

PUBLICIDAD

La controversia por la foto de China Suárez publicada por Mauro Icardi reabrió la discusión sobre privacidad, cosificación y comparación de cuerpos en los medios

La publicación de la foto de China Suárez por parte de Mauro Icardi, en su cuenta de Instagram, generó revuelo tanto por su contenido como por el contexto: el futbolista ya había viajado años antes al mismo destino junto a Wanda Nara y compartió imágenes similares. Para los integrantes del panel, el gesto de Icardi tuvo una clara intención de comparación y provocación, lo que motivó la reacción de sus compañeros.

Este episodio ilustra cómo las redes sociales y la exposición de la intimidad pueden detonar debates públicos en medios y programas en vivo. El hecho de que las imágenes se repitan en escenarios similares refuerza la percepción de que la publicación no fue casual, sino parte de una secuencia con destinatarios y mensajes implícitos.

PUBLICIDAD

Rojas fue clara en su postura: “No se habla de los cuerpos ajenos”, y detuvo la comparación que Tartu había iniciado entre China Suárez y Wanda Nara. La conductora marcó así un límite que se volvió central en la conversación, poniendo en primer plano la importancia de no trivializar la imagen o el físico de las personas expuestas en los medios.

Natalie Weber sostuvo que la imagen de China Suárez en las Maldivas no era una foto aislada y que tenía un mensaje dirigido a Wanda Nara

En resumen, la discusión y el intercambio de opiniones en Pasó en América reflejó la tensión que provoca la difusión de imágenes íntimas en las redes y los límites que, según algunos integrantes del panel, no deben cruzarse, ni juzgar en la televisión. El episodio dejó una advertencia clara sobre el respeto a la privacidad y la necesidad de un debate mediático que no derive en la cosificación o comparación de cuerpos ajenos.

PUBLICIDAD