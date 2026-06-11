Histórico: los Knicks caían por 29 puntos, lograron la mayor remontada de las finales de la NBA ante los Spurs y están a un paso de ser campeones

La ciudad de Nueva York fue escenario de una noche inolvidable en el Madison Square Garden, donde los New York Knicks consumaron la mayor remontada de la historia de las Finales de la NBA al revertir una desventaja de 29 puntos y vencer por 107-106 a los San Antonio Spurs. El desenlace, marcado por el palmeo decisivo de OG Anunoby a falta de un segundo, desató la euforia entre los aficionados y tuvo un eco particular en el plantel de la Selección Masculina de Fútbol de Estados Unidos (USMNT), que celebró el triunfo en la víspera de su debut mundialista.

El partido arrancó con un dominio absoluto de los Spurs, que se alejaron rápidamente en el marcador y cerraron el primer cuarto con una ventaja de 19 puntos. La primera mitad terminó con los visitantes liderando 76-49, estableciendo así la mayor diferencia registrada para un equipo visitante en la historia de las Finales de la NBA. El conjunto dirigido por Mike Brown no encontraba respuestas ante el acierto ofensivo de los texanos, quienes sumaron 14 triples en los dos primeros cuartos.

PUBLICIDAD

La reacción de los Knicks se gestó tras el descanso. Jalen Brunson y OG Anunoby encabezaron un parcial de 13-0 que devolvió la esperanza al público local. Brunson, que finalizó con 36 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias, sostuvo ofensivamente a su equipo mientras que Anunoby, autor de 33 puntos y 7 triples, se convirtió en el protagonista del último cuarto.

En el tramo final, los Knicks redujeron la diferencia y tomaron la delantera por primera vez cuando restaba poco más de un minuto. Los Spurs, comandados por Victor Wembanyama —quien finalizó con 24 puntos y 13 rebotes—, respondieron desde la línea de tiros libres, pero no lograron sentenciar el encuentro. Con el marcador 106-105 a favor de San Antonio y menos de dos segundos por jugar, Brunson falló un triple, aunque Anunoby corrigió con un palmeo que selló la victoria y encendió la locura en el Garden.

PUBLICIDAD

“Esto quedará grabado en la historia no solo de los Knicks, ni solo de la NBA, sino de todos los deportes. Esta es una de las remontadas más grandes de la historia del deporte: 29 puntos, la mayor cantidad en la historia de las Finales de la NBA. Uno de los momentos más grandiosos que jamás verás”, lo definió el periodista Jared Schwartz en el diario The New York Post. “Los Knicks protagonizan una remontada histórica en el cuarto partido contra los Spurs, a una victoria del título”, tituló The New York Times. “La mayor remontada en un partido de la historia de las Finales de la NBA y dejando a los New York Knicks a una victoria de su primer título desde 1973″, indicaron en su informe.

Mitchell Robinson (23) y Josh Hart (3) celebraron después de ganar el cuarto juego de las Finales de la NBA contra los Spurs (AP)

Este resultado deja a los Knicks con una ventaja de 3-1 en la serie, a una victoria de consagrarse campeones de la NBA por primera vez desde 1973. En la historia de las Finales, solo una vez un equipo logró revertir un 1-3, los Cleveland Cavaliers en 2016.

PUBLICIDAD

La relevancia de esta hazaña traspasó el ámbito del básquetbol y repercutió en la concentración de la USMNT, que se prepara para su debut en el Mundial de la FIFA 2026 ante Paraguay. Un video difundido en redes sociales por el capitán Tyler Adams mostró al plantel estadounidense celebrando el triunfo de los Knicks en su hotel de concentración. En la grabación, jugadores como Brenden Aaronson, Antonee Robinson, Tim Weah y Chris Richards saltaron y gritaron tras el agónico desenlace. La única excepción fue el delantero Haji Wright, seguidor de Los Angeles Lakers, quien permaneció sentado mientras sus compañeros lo rodeaban entre bromas.

La reacción del grupo evidenció el ambiente de camaradería y entusiasmo que vive el seleccionado estadounidense a pocas horas de su estreno mundialista en el SoFi Stadium frente a la Selección de Paraguay.

PUBLICIDAD

El próximo partido de la serie, que podría definir al campeón, se jugará este sábado en San Antonio.