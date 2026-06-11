Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 11 de junio, minuto a minuto

Diego Maradona durante su presentación como entrenador de Gimnasia y Esgrima REUTERS/Agustín Marcarian

El juicio por la muerte de Maradona continúa con declaraciones clave para reconstruir qué pasó en los últimos días del astro del fútbol argentino. Para eso, la fiscalía citó a declarar al histórico abogado y amigo de Diego, Víctor Stinfale, uno de los testigos más destacados del día.

Los jueces también terminarán la jornada con la declaración de Mariano Perroni, el jefe de los enfermeros imputado, quien pidió hablar ante el tribunal por primera vez desde que comenzó el proceso.

Perroni, al igual que los otros seis acusados del proceso, está señalado por homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena de entre 8 a 25 años de prisión.