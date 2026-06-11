Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias de hoy, 11 de junio, minuto a minuto

El juicio por la muerte de Maradona continúa con declaraciones clave para reconstruir qué pasó en los últimos días del astro del fútbol argentino. Para eso, la fiscalía citó a declarar al histórico abogado y amigo de Diego, Víctor Stinfale, uno de los testigos más destacados del día.
Los jueces también terminarán la jornada con la declaración de Mariano Perroni, el jefe de los enfermeros imputado, quien pidió hablar ante el tribunal por primera vez desde que comenzó el proceso.
Perroni, al igual que los otros seis acusados del proceso, está señalado por homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena de entre 8 a 25 años de prisión.
Víctor Stinfale, histórico amigo de Diego, será testigo este jueves
El abogado volverá a presentarse ante el tribunal tal como el año pasado, para dar un pantallazo de cómo era Maradona años atrás y cómo lo vio en el último tiempo.
Stinfale es de gran confianza para la familia del Diez. Tal es así que los acompañó mientras Diego estaba internado en la Clínica Olivos e intervino para que “Luque no tocara a Maradona” en la operación de cabeza porque sus hijas no confiaban en él.
Quién es Mariano Perroni, el imputado que declarará hoy
El acusado era el coordinador de los enfermeros que estaban en la casa de Tigre, y donde murió Diego en noviembre de 2020. Su rol era más bien administrativo: estaba en contacto con el equipo, solicitaba reportes y horarios de ingreso y salida de la vivienda donde estaba Maradona.
Audiencias atrás se reprodujo un audio que lo benefició: él advertía a sus superiores que la internación domiciliaria no estaba apta para una emergencia y sugería equiparla mejor por las dudas.
Este jueves hablará ante el tribunal y dará su versión. A diferencia de otros imputados, adelantó que responderá preguntas de las partes.