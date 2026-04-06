Los 12 hábitos de comunicación que deterioran el ambiente laboral y cómo corregirlos

Los hábitos negativos en la comunicación aumentan la rotación de personal y disminuyen la motivación en equipos de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hábitos de comunicación que más irritan a los compañeros de trabajo son frecuentes y afectan negativamente al ambiente laboral. De acuerdo con especialistas citados por TIME, errores como mensajes demasiado extensos, iniciar conversaciones sin contexto claro y responder con retraso dañan la colaboración en la oficina, pero pueden corregirse con estrategias sencillas.

Expertos en psicología laboral y liderazgo señalan que la solución pasa por adoptar mensajes directos y claros, establecer normas internas precisas y respetar el tiempo de los colegas, lo que previene tensiones y mejora la convivencia profesional.

La importancia de una comunicación fluida y precisa se refleja directamente en la satisfacción y permanencia laboral, según la psicóloga laboral Tessa West citada por TIME.

Los hábitos negativos pueden reducir la motivación y aumentar la rotación del personal. El auge del teletrabajo después de la pandemia ha introducido nuevos retos y normas que han transformado los intercambios profesionales.

1. Mensajes largos y falta de claridad en la oficina

El exceso de detalles en los correos beneficia al remitente, pero suele ser irrelevante para el destinatario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recibir correos electrónicos o mensajes que se alargan durante varios párrafos, cuando una sola frase sería suficiente, ocasiona frustración y pérdida de tiempo. La consultora laboral Alison Green recomienda centrarse en lo esencial y evitar mensajes innecesariamente extensos. Si el destinatario necesita más contexto, lo solicitará, pero la concisión debe ser la prioridad inicial, destaca TIME.

Aunque los detalles suelen ser importantes para quien escribe, no siempre resultan relevantes para quien lee. Mantener la claridad ayuda a no sobrecargar a los colegas ni retrasar los procesos diarios.

2. Por qué no debes iniciar mensajes sin contexto

Enviar un “hola” aislado en una plataforma corporativa sin especificar el motivo hace que el destinatario tenga que adivinar la urgencia o el contenido del asunto. Para algunos, omitir el saludo puede resultar brusco; sin embargo, la mayoría prefiere que se acompañe el saludo de inmediato con el objetivo del mensaje. Green aconseja ser cortés y directo al presentar el propósito, lo que reduce incertidumbres.

Este hábito, cada vez más frecuente en los equipos virtuales, favorece los malentendidos y puede distraer a los equipos de tareas críticas.

3. La gestión de plazos y las falsas urgencias

Respetar el plazo acordado favorece la confianza y la eficiencia dentro de los equipos de trabajo empresariales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fijar un plazo y luego enviar recordatorios innecesarios antes de que se cumpla puede generar molestia. Consultores entrevistados por TIME subrayan que esta práctica suele responder a la ansiedad de quien lo hace, más que a una necesidad real.

Si se acuerda un plazo, conviene respetarlo y evitar transmitir nerviosismo injustificado al equipo.

4. Retrasos en las respuestas y ansiedad digital

Responder con muchas horas de diferencia, sobre todo cuando es evidente que uno está en línea, puede interpretarse como una falta de respeto. Esto genera lo que Erica Dhawan, especialista en liderazgo, define como “ansiedad digital”, donde los colegas se preguntan si están siendo ignorados o si cometieron un error. Reconocer el mensaje, aunque la respuesta completa llegue después, mejora el ambiente digital.

Con una simple confirmación de recepción, como “Recibido, responderé más tarde”, se disminuye la tensión y se mantiene a todos informados.

5. Asuntos vagos y la carga mental innecesaria

La falta de claridad en los asuntos de correo electrónico incrementa la carga mental de los destinatarios y dificulta la gestión del trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mensajes con asuntos imprecisos o poco claros aumentan la carga mental del receptor. La psicóloga Liane Davey considera que esos temas deberían regresar al remitente hasta estar bien formulados. Según TIME, indicar explícitamente el objetivo en el asunto, como “Decisión requerida antes de las 15”, facilita la priorización y agiliza la respuesta.

Definir el motivo del mensaje evita confusiones y reparte la carga cognitiva de manera justa.

6. El riesgo de suavizar demasiado la retroalimentación

Con el fin de evitar conflictos, las jefaturas tienden a suavizar tanto la retroalimentación que la advertencia no se comprende. Green observa que muchos directivos creen haber transmitido un aviso serio, pero el exceso de diplomacia oculta la información relevante.

La retroalimentación solo es eficaz cuando es directa y clara sobre el impacto del desempeño, sin rodeos que distraigan del mensaje principal.

7. Incertidumbre en la comunicación y su efecto en el trabajo

West resalta la importancia de informar el objetivo de la reunión, aumentando la preparación y la eficacia de los colaboradores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proponer una reunión o llamada sin explicar el motivo genera angustia innecesaria. West advierte que las invitaciones ambiguas pueden transformar un fin de semana en un periodo de estrés. Comunicar el objetivo y el tema permite a los participantes prepararse y reduce la incertidumbre.

La claridad anticipada facilita las interacciones y ayuda a gestionar las expectativas del equipo.

8. Cómo evitar el contagio de estrés en la oficina

Compartir el propio malestar con los colegas, especialmente en momentos de alta carga laboral, puede propagar el estrés. West, mencionada por TIME, recomienda tomar de 10 a 15 minutos para tranquilizarse antes de acudir a un compañero. Así se evita que la tensión emocional se extienda al entorno.

El intercambio emocional consciente fortalece un clima laboral equilibrado.

9. La importancia de las normas internas de comunicación

Definir el uso de emojis y emoticonos en el trabajo resulta clave para evitar malentendidos y desencuentros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada equipo desarrolla normas sobre cuándo responder, qué grado de informalidad es aceptable o qué emojis se pueden usar. West relata que algo tan simple como un emoticono poco común puede originar discusiones o desencuentros. Explicitar las reglas de comunicación y consensuarlas previene malentendidos innecesarios.

Aunque pueda resultar incómodo al principio, transparentar las normas protege las relaciones profesionales y mejora el trabajo en equipo.

10. Reuniones poco productivas y gestión del tiempo

Las reuniones sin un objetivo definido suelen provocar pérdida de tiempo y frustración. Green afirma que quienes dirigen estas reuniones deben establecer agendas claras y compartirlas antes del encuentro. Manejar el uso del tiempo y reconducir la discusión si se desvía ayuda a lograr resultados concretos.

Una planificación rigurosa es clave para que las reuniones sean útiles y no una interrupción inútil.

11. Exceso de ruido en la oficina y convivencia laboral

El exceso de ruido en oficinas complica la concentración y afecta el bienestar de los empleados tras el regreso presencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso a los espacios físicos tras la pandemia ha dejado en evidencia el problema del exceso de ruido en la oficina. West señala que muchos se habituaron a trabajar en solitario y ahora elevan la voz en videollamadas o conversaciones presenciales en espacios compartidos. Oficinas compactas agravan la dificultad para concentrarse y afectan el bienestar.

Los expertos citados por TIME proponen definir pautas claras sobre cuándo y dónde se pueden mantener conversaciones o realizar videollamadas, para mejorar la convivencia.

12. Exceso de información personal en el entorno laboral

La apertura en el ambiente profesional puede fomentar la inclusión, pero no todas las confidencias son apropiadas. West indica que la tendencia a compartir información personal, como problemas de salud o relaciones, puede incomodar a quienes prefieren mantener un trato profesional. Las diferentes expectativas generan tensiones y entorpecen la comunicación.

Delimitar conjuntamente los temas a tratar, de preferencia como política interna, protege tanto la privacidad como la comodidad colectiva.