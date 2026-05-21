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Revelaron los detalles de la oferta del Galatasaray a Icardi: las cláusulas especiales y el grande de Sudamérica que da pelea

El contrato del delantero argentino vence el 30 de junio y ya tiene un ofrecimiento de su actual club sobre la mesa

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El festejo alocado del capitán del Galatasaray, con la China Suárez detrás. Si se marcha de Turquía, todo indica que le dejará la cinta a Victor Osimhen (REUTERS/Dilara Senkaya)
El festejo alocado del capitán del Galatasaray, con la China Suárez detrás. Si se marcha de Turquía, todo indica que le dejará la cinta a Victor Osimhen (REUTERS/Dilara Senkaya)

El futuro de Mauro Icardi en el Galatasaray pende de un hilo. Con su contrato vigente hasta el 30 de junio, el delantero de 33 años se encuentra ante una oferta que los medios de Estambul interpretan no como un intento genuino de retención, sino como una maniobra para que sea el propio jugador quien tome la decisión de marcharse.

La institución turca le presentó al atacante, a través de su agente Elio Letterio Pino, un vínculo de un año (con opción a un segundo) por un poco más de la mitad del salario que percibe actualmente: diez millones de euros, de los cuales cuatro corresponden a derechos de imagen. El representante del ex PSG e Inter reconoció que “hay algunos obstáculos con respecto a la extensión del contrato” y que “las conversaciones continúan”, al tiempo que descartó un acercamiento con River Plate.

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Los medios de aquel país revelaron los detalles del ofrecimiento. El salario propiamoente dicho asciende a cuatro millones de euros, pero los ingresos pueden alcanzar los 6.5 millones si logra cumplir los objetivos para activar las bonificaciones.

Una de las cláusulas se ejecuta si alcanza los 20 partidos y otra si logra 20 goles/asistencias. También hay una prima por campeonato y otras vinculadas a los avances en la Champions League.

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Más allá de la brecha económica, Icardi habría fijado dos condiciones para evaluar su continuidad: un contrato de dos temporadas y la garantía de actuar como dupla ofensiva junto a Victor Osimhen. La segunda condición no es menor. El argentino perdió rodaje durante el último año y nunca recuperó su mejor nivel tras la grave lesión que sufrió a fines de 2024, lo que lo ubicó en un plano secundario dentro del esquema del entrenador Okan Buruk, con quien, según el portal Sabah, “la sintonía ya no es tan fuerte como antes”.

El medio Fanatik, por su parte, calificó la propuesta como “un gesto de lealtad”, lo que refuerza la lectura de que el ofrecimiento apunta más al agradecimiento que a la planificación deportiva de cara a la próxima temporada.

“Mauro Icardi le ha prestado un servicio muy grande al Galatasaray. Ha contribuido en los campeonatos y logró que una generación se hiciera hincha del Galatasaray. En el Galatasaray recibió el amor y el respeto que quería. Él también lo sabe y quiere mucho al Galatasaray”, declaró en las últimas horas Dursun Özbek, presidente de la institución.

Con 77 goles, seis títulos y el título de máximo anotador extranjero en la historia del club, Icardi enfrenta una elección sin salida fácil: aceptar un rol secundario y un salario recortado a la mitad, o marcharse. Mientras, ya recibió varios sondeos. Fluminense de Brasil (que ya lo contactó en diciembre) y América de México están interesados en sus servicios.

En las últimas horas, en Estambul aseguran que surgió otro posible destino para el atacante: se trata del Atlético Mineiro, que le ofrecería un contrato de dos millones y medio de dólares por año, una cifra muy inferior a la que propuso el Galatasaray. Sin embargo, la cercanía con Argentina podría ser tentadora tanto para el deportista como para su pareja, María Eugenia Suárez.

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