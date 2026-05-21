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Zoe Bogach mostró cómo quedó luego de su operación de aumento de busto: “Recuperándome”

La ex GH compartió los detalles de su cirugía mientras en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada se encendía el romance entre su ex Manu Ibero y la tiktoker Lola Tomaszeuski

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Zoe Bogach compartió desde la clínica detalles de su operación de aumento de pechos en sus redes sociales (Video: TikTok)

Zoe Bogach se sometió a una cirugía de aumento de pechos y lo mostró en sus redes sociales en el mismo momento en que su ex, Manuel Ibero, protagonizaba un beso con Lola Tomaszeuski dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La coincidencia no pasó desapercibida y la frase que publicó desde la clínica se convirtió en tendencia: “Yo recuperándome y ustedes esperando que opine de la temporada nueva de Cris Morena”, escribió junto a una foto donde aparece en la cama de recuperación con una taza de té, vendada tras la intervención.

La operación había sido anunciada días antes. Zoe contó que su madre le regaló la cirugía por su cumpleaños número 23 y que era una decisión que venía evaluando desde hacía tiempo. Lo mostró en un video donde abría un sobre llamado “Mamá Airlines”, que simulaba un pasaje con destino a “nuevas lolas”.

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La influencer expresó que la decisión de operarse fue personal pese a comentarios previos de Manuel Ibero sobre su cuerpo
La influencer expresó que la decisión de operarse fue personal pese a comentarios previos de Manuel Ibero sobre su cuerpo

La influencer también explicó el origen de su inseguridad. Según contó, la disconformidad con su cuerpo surgió a partir de un comentario de Ibero que circuló en redes, donde el participante de Gran Hermano le había dicho en un vivo que “ojalá se agrandara las lolas”. “Antes de ciertos comentarios yo estaba bien con mi cuerpo”, señaló Zoe, sin dar más detalles pero dejando en claro la referencia. Aun así, remarcó que la decisión de operarse fue completamente personal: “Si no te gusta algo de tu cuerpo y tenés la posibilidad de cambiártelo, hacelo. Sos libre de hacer lo que quieras con tu cuerpo”.

La publicación desde la clínica llegó en simultáneo con uno de los momentos más comentados del repechaje de Gran Hermano. Lola Tomaszeuski reingresó a la casa el miércoles por la noche y Manuel Ibero no ocultó la emoción: corrió a abrazarla y le dijo al oído “Te extrañé todos los días. Gracias por volver”. Con el correr de las horas, las cámaras los captaron a los besos en la galería del jardín. Manu también notó que Lola ya no llevaba el anillo que le había regalado su ex novio antes de entrar al programa, señal de que la ruptura era definitiva.

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La operación de Zoe coincidió con los besos entre Manu Ibero y Lola Tomaszeuski en Gran Hermano
La operación de Zoe coincidió con los besos entre Manu Ibero y Lola Tomaszeuski en Gran Hermano

El día previo a la intervención, grabó un video que publicó recién al salir del quirófano. “Mañana me opero y si ustedes ven este video, es porque estoy bien. Tengo miedo, nunca me operé. No puedo ver agujas ni sangre, cuando me fui a hacer los análisis para la operación me desmayé. No estoy preparada psicológicamente para que me operen mañana, yo creí que era el viernes, pero si ves esto es porque sobreviví”, dijo ante la cámara.

Cuando la ex GH despertó tras la cirugía, se enteró del romance entre la joven y su expareja a través de las redes sociales. Fue ahí cuando decidió mostrar la postal con las vendas sobre su pecho y publicar: “Yo recuperándome y ustedes esperando que opine de la temporada nueva de Cris Morena”. Cabe resaltar que la rivalidad entre Bogach y Tomaszeuski se había dado fuera del reality, ya que la blonda reaccionó al casting de la tiktoker de una manera poco amigable.

Zoe Bogach agradeció el apoyo y los mensajes positivos recibidos durante su recuperación tras la cirugía estética
Zoe Bogach agradeció el apoyo y los mensajes positivos recibidos durante su recuperación tras la cirugía estética

La recuperación avanza y Zoe lo fue mostrando en tiempo real. La foto de la clínica con la taza de té fue la primera imagen pública tras la operación. Después llegó otro mensaje, más íntimo y sin ironías: “No quería dejar de agradecer por todos sus mensajes lindos enviándome buenas vibras. Los amo, los llevo siempre en mi corazón. Gracias por su amor. Cada día que me levanto es para dar un pasito más. Brillar por mí, mi familia y para ustedes”, escribió en una historia de fondo negro.

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