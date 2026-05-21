Economía

Salta sumó una conexión aérea directa con Río de Janeiro

De esta manera, la provincia consolidó una red de cuatro vuelos internacionales que la conectan de manera directa, además, con Lima, Panamá y Asunción

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Salta sumó una conexión aérea directa con Río de Janeiro.
Salta sumó una conexión aérea directa con Río de Janeiro

A partir del próximo 17 de diciembreSalta tendrá su primera conexión aérea directa con Río de Janeiro, operada por la aerolínea brasileña Gol. La ruta contará con dos frecuencias semanales: los vuelos desde suelo salteño partirán los lunes y viernes a las 2.30 y llegarán a la ciudad brasileña a las 6, mientras que los regresos desde Brasil operarán los jueves y domingos a las 21.45, con arribo a Salta a la 1.30. Los pasajes ya están disponibles en agencias de viajes y en el sitio oficial de la compañía.

La incorporación de esta ruta completa un mapa aéreo internacional que la provincia del norte argentino venía construyendo con tres destinos previos. LATAM cubre la conexión con Lima con tres frecuencias semanales; Copa Airlines une Salta con Panamá también tres veces por semana; y Paranair opera dos frecuencias semanales hacia Asunción. Con la suma del vuelo a Río de Janeiro, la provincia alcanza cuatro rutas internacionales directas activas dentro de un plan estratégico de conectividad.

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La novedad fue presentada en un acto que fue encabezado por el gobernador Gustavo Sáenz junto al gerente de Desarrollo Internacional de Gol Linhas Aéreas, Luciano Arizada.

“Por primera vez en la historia, nuestra provincia tendrá conexión directa con Río de Janeiro”, afirmó Sáenz durante el acto. El mandatario calificó la nueva ruta como “un paso muy importante para Salta” y subrayó que se trata de un avance para el turismo, la economía local y el conjunto de los argentinos.

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Sáenz también destacó los lazos que históricamente unen a ambos países: “Nos unen muchas cosas. La puerta que hoy se abre hacia Río es enorme y nos permitirá compartir aún más, entre ellas la calidez de ustedes y de nuestra gente”, expresó ante los presentes.

Gustavo Sáenz
Gustavo Sáenz encabezó el acto en el que se anunció la nueva conexión aérea con Río de Janeiro

“Más conectividad significa más turismo receptivo, más movimiento económico, más trabajo y más oportunidades para los salteños, porque esta tierra tiene todo lo que el mundo demanda”, agregó el gobernador, quien aseguró que continuará impulsando el crecimiento de la provincia en materia de infraestructura aérea.

Por su parte, Arizada manifestó su satisfacción por el inicio de la nueva conexión. “Es un honor para nosotros poder conectar ciudades y seguir generando desarrollo para el turismo”, declaró el gerente.

Durante la ceremonia, Sáenz rubricó un convenio de colaboración y conectividad, firmado entre la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, y Arizada. El acuerdo formaliza el compromiso de ambas partes para potenciar el intercambio turístico, cultural y comercial entre Salta y Brasil.

Salta sumó una conexión aérea directa con Río de Janeiro.
El Tren de las Nubes es una de las atracciones turísticas de Salta

Al acto asistieron también la cónsul honoraria de la República Federativa de Brasil, Alcione Cristina Patrocinio, operadores turísticos y otras autoridades provinciales. Las cifras respaldan el peso de la provincia en el mapa turístico regional: más del 50% de los viajeros que ingresan al Noroeste Argentino lo hacen a través de Salta, lo que la consolida como el epicentro del desarrollo económico de la zona.

El resultado es un posicionamiento concreto de Salta como puerta de entrada y salida del turismo en el norte de Argentina, con acceso directo a tres de los principales hubs de la región —Panamá y Lima— y a dos destinos de alta demanda turística como Asunción y Río de Janeiro.

La oferta que aguarda a quienes lleguen por estas rutas es geográficamente diversa.

Salta sumó una conexión aérea directa con Río de Janeiro.
Peñas, restaurantes y bares iluminan la vida nocturna salteña

La Ruta del Vino recorre los municipios de La Viña, Cafayate, San Carlos, Cachi y Molinos, y pone en primer plano al Torrontés, el blanco emblema de la provincia, junto a tintos producidos en viñedos ubicados entre 2.000 y 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Al oeste, la Puna de los Andes se extiende a más de 3.600 metros de altura con volcanes, picos nevados y extensos salares. San Antonio de los Cobres ofrece paseos en llama y el avistamiento del Viaducto La Polvorilla, la obra de ingeniería donde el Tren a las Nubes hace su parada a 4.200 metros de altitud. Más adentro del Salar de Arizaro, el Cono de Arita —una formación natural de sal negra de origen volcánico— atrae a quienes buscan paisajes de difícil explicación. En el extremo opuesto, la selva y las Yungas ofrecen una transición radical hacia el verde y la humedad.

Tres Parques Nacionales vertebran la oferta de naturaleza. Los Cardones, en los Valles Calchaquíes, toma su nombre de los cardones que pueden vivir hasta 300 años. El Rey funciona como un anfiteatro natural con muestras del Chaco Seco y las Yungas. Baritú, el único parque tropical de Argentina, está protegido por accidentes geográficos que preservan una selva sin intervención humana significativa. En conjunto, la provincia alberga más de 660 especies de aves, el 60% de la biodiversidad ornitológica del país.

Salta sumó una conexión aérea directa con Río de Janeiro.
Más del 50% de los viajeros que ingresan al Noroeste Argentino lo hacen a través de Salta

Para el turismo de aventura, el territorio ofrece rafting y canopy sobre el Río Juramento, descenso en bicicleta por la Cuesta del Obispo, vuelos en parapente sobre los valles y rutas de senderismo. Además, peñas, restaurantes y bares iluminan la vida nocturna salteña.

Los pasajes para la nueva ruta Salta-Río de Janeiro ya se comercializan, con salida inaugural prevista para el 17 de diciembre a bordo de Gol.

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